ఉడుపి హోటల్ స్టైల్ "మిరియాల రసం" - వేడివేడి అన్నంలో అద్భుతమే!
రెగ్యులర్ రసం రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ - ఇలా చేస్తే నిమిషాల్లోనే రెడీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 1:01 PM IST
Udupi Style Miriyala Rasam in Telugu : భోజనంలోకి ఎంత రుచికరమైన కర్రీలు, పచ్చళ్లు ఉన్నా కొద్దిగా చారు లేదా రసంతో తింటే అదో తృప్తి. అందుకే ఇండ్లలో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో మిరియాల రసం కూడా ఒకటి. దీనిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్లో ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసే విధంగా కాకుండా ఓసారి ఉడుపి స్టైల్ ఇది చేశారంటే మరింత అద్భుతంగా వస్తుంది. ప్రిపేర్ చేయడం కూడా సులువే. మరి ఈ రసం రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మిరియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పొట్టు మినపప్పు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఎండుకొబ్బరి తురుము - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బెల్లం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పది నిమిషాల అనంతరం రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో అర టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల పొట్టు మినపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- ఈ మిశ్రమం వేగాక అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండుకొబ్బరి తురము యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని మిక్సీజార్లో వేసి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇదే కడాయిలో తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక లీటర్ నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి మరిగించాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం, గ్రైండ్ చేసుకున్న మినపప్పు, ధనియాల పేస్ట్ వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
- ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో అర టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి. ఇందులో కొద్దిగా కరివేపాకు, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- ఈ తాలింపును మరుగుతున్న రసం వేసి ఒక నిమిషాటు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఉడుపి స్టైల్ మిరియాల రసం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ రసం వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు.
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.
