ఉడుపి స్టైల్ "అప్పె పాయసం" - ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మళ్లీ కావాలంటారు!
టేస్టీ టేస్టీ అప్పె పాయసం - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 4:43 PM IST
Appe Payasam in Telugu : పాయాసాన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్లో చేస్తారు. సగ్గుబియ్యం, సేమియా, బియ్యం ఉపయోగించి చేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ ఇవే తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఈసారి కొత్తగా ఉడుపి స్టైల్ అప్పె పాయసం ట్రై చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి టేస్టీ టేస్టీ అప్పె పాయసం ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బొంబాయి రవ్వ - ముప్పావు కప్పు
- ఉప్పు - చిటికెడు
- నెయ్యి - పావు టీ స్పూన్
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- జీడిపప్పు - 20
- కిస్మిస్ - 2 స్పూన్లు
- పాలు - రెండున్నర లీటర్లు
- కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
- పంచదార - ముప్పావు కప్పు
- యాలకుల పొడి - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ముప్పావు కప్పు బొంబాయి రవ్వను మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసిన బొంబాయి రవ్వ, చిటికెడు ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు పిండిపై మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత పిండిని చిన్నచిన్న ముద్దలుగా చేసుకోవాలి. ఒక్కో పిండి ముద్దను చపాతీ కర్రతో పూరీ మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
- రెడీ చేసుకున్న పూరీలపై ఫోర్క్తో గాట్లు పడేలా ఒత్తుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల నూనెలో వేసినప్పుడు పూరీ పొంగదు.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పూరీలను వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి క్రిస్పీగా వేయించాలి. పూరీలు రెండు వైపులా ఎర్రగా వేగిన తర్వాత ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇదే నూనెలో 20 జీడిపప్పు పలుకులు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేగనివ్వాలి. అలాగే రెండు స్పూన్ల కిస్మిస్ వేసి వెంటనే నూనెలోంచి తీసేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండున్నర లీటర్ల పాలు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ 40 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
- పాలు చిక్కబడిన తర్వాత ఒక చిటికెడు కుంకుమపువ్వు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. అనంతరం ముప్పావు కప్పు పంచదార, కొద్దిగా యాలకుల పొడి వేసి కలిపి నాలుగు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- పాల మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత క్రిస్పీగా వేయించిన పూరీని ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఫ్రైచేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు, కిస్మిస్ వేసి కలిపి పది నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత చూస్తే టేస్టీటేస్టీ అప్పె పాయసం మీ ముందుటుంది!
