ఉడుపి స్టైల్ "అప్పె పాయసం" - ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మళ్లీ కావాలంటారు!

టేస్టీ టేస్టీ అప్పె పాయసం - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా!

Appe Payasam
Appe Payasam (ETV Bharat)
Appe Payasam in Telugu : పాయాసాన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్లో చేస్తారు. సగ్గుబియ్యం, సేమియా, బియ్యం ఉపయోగించి చేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ ఇవే తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఈసారి కొత్తగా ఉడుపి స్టైల్ అప్పె పాయసం ట్రై చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి టేస్టీ టేస్టీ అప్పె పాయసం ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Appe Payasam
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బొంబాయి రవ్వ - ముప్పావు కప్పు
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • నెయ్యి - పావు టీ స్పూన్
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • జీడిపప్పు - 20
  • కిస్​మిస్ - 2 స్పూన్లు
  • పాలు - రెండున్నర లీటర్లు
  • కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
  • పంచదార - ముప్పావు కప్పు
  • యాలకుల పొడి - కొద్దిగా
Appe Payasam
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ముప్పావు కప్పు బొంబాయి రవ్వను మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసిన బొంబాయి రవ్వ, చిటికెడు ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు పిండిపై మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • 10 నిమిషాల తర్వాత పిండిని చిన్నచిన్న ముద్దలుగా చేసుకోవాలి. ఒక్కో పిండి ముద్దను చపాతీ కర్రతో పూరీ మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
Appe Payasam
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • రెడీ చేసుకున్న పూరీలపై ఫోర్క్​తో గాట్లు పడేలా ఒత్తుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల నూనెలో వేసినప్పుడు పూరీ పొంగదు.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పూరీలను వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి క్రిస్పీగా వేయించాలి. పూరీలు రెండు వైపులా ఎర్రగా వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Appe Payasam
పంచదార (Getty Images)
  • ఇదే నూనెలో 20 జీడిపప్పు పలుకులు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేగనివ్వాలి. అలాగే రెండు స్పూన్ల కిస్​మిస్ వేసి వెంటనే నూనెలోంచి తీసేయాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండున్నర లీటర్ల పాలు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ 40 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
  • పాలు చిక్కబడిన తర్వాత ఒక చిటికెడు కుంకుమపువ్వు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. అనంతరం ముప్పావు కప్పు పంచదార, కొద్దిగా యాలకుల పొడి వేసి కలిపి నాలుగు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Appe Payasam
నెయ్యి (Getty Images)
  • పాల మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత క్రిస్పీగా వేయించిన పూరీని ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఫ్రైచేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు, కిస్​మిస్ వేసి కలిపి పది నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత చూస్తే టేస్టీటేస్టీ అప్పె పాయసం మీ ముందుటుంది!

