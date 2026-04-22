ఎప్పుడూ ఒకేరకం పులావ్ బోర్ కొడుతుందా? - "ఉడుపి హోటల్ వెజ్ పులావ్" ట్రై చేయండి!
ఉడిపి హోటల్ స్టైల్ వెజ్ పులావ్ - పెరుగు రైతాతో అద్దిరిపోతుంది.
udipi_hotel_pulao (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 11:02 AM IST
Udipi Hotel Pulao : ఎప్పుడూ ఒకే రకం పులావ్ తిని బోర్ కొట్టిందా? అయితే, ఓ సారి ఇలాంటి పులావ్ ట్రై చేసి చూడండి. అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ పులావ్ మీరు ఇప్పటికే ఉడిపి హోటళ్లలో తిని ఉంటారు. అది మీకు నచ్చితే ఇంట్లోనే ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఈ వేసవిలో పెరుగు రైతాతో కలిపి తింటుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బాస్మతి బియ్యం - 500 గ్రాములు (2 గ్లాసులు)
- లవంగాలు - 3
- యాలకులు - 3
- దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
- సోంపు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- అనాస - 1
- మిరియాలు - అర స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 6 లేదా 8
- ధనియాలు - 1 స్పూన్
- కొబ్బరి ముక్కలు - పావు చెక్క
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- ఉల్లిపాయలు - 2 మీడియం సైజు
- పుదీనా - కొద్దిగా
- అల్లం వెల్లుల్లి - 1.5 టేబుల్ స్పూన్లు
- క్యాలీ ఫ్లవర్ - ఐదారు ముక్కలు
- క్యారెట్ - 1
- బంగాళాదుంప - 1
- బీన్స్ - 3
- టమోటా - 1
- బఠానీ - 30 గ్రాములు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బాస్మతి బియ్యం శుభ్రంగా కడిగి నానబెట్టుకోవాలి. కనీసం 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- మసాలా పేస్ట్ కోసం మిక్సీలో లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, సోంపు, జీలకర్ర, అనాస, మిరియాలు, పచ్చిమిర్చి, ధనియాలు, కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మెత్తని పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ వెలిగించి మందపాటి కడాయి పెట్టుకుని నూనె బిర్యానీ ఆకు, ఉల్లిపాయ చీలికలు వేసుకుని రంగుమారే వరకు వేయించాలి. ఉల్లిపాయ రంగు మారిన తర్వాత కొద్దిగా పుదీనా ఆకులు వేసుకుని వేయించాలి. ఇపుడు ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మసాలా ముద్ద వేసుకుని కలపాలి. అడుగు పట్టకుండా వేయించాలి. ఆ తర్వాత 1.5 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద వేసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లిని ముందుగా మసాలా పేస్ట్ తో పాటు గ్రైండ్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు. బాగా వేగి నూనె తేలిన తర్వాత నచ్చిన కూరగాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- క్యాలీ ఫ్లవర్, క్యారెట్, బంగాళాదుంప ముక్కలు, బీన్స్ వేసుకుని కలపాలి. 3 నిమిషాల పాటు వేయించాక ముందుగా మసాలా గ్రైండ్ చేసిన మిక్సీలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని గిన్నెలో పోయాలి. మరో 3 నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత టమోటా, బఠానీ కూడా వేసుకోవాలి. ఇపుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి. మీకు నచ్చితే కొద్దిగా పంచదార కూడా వేసుకోవచ్చు.
- ఇపుడు నానబెట్టుకున్న బియ్యం కూడా వేసుకుని నూనెలోనే ముక్కలతో పాటు వేయించాలి. 3 నిమిషాల తర్వాత 2 గ్లాసుల బియ్యానికి 3.5గ్లాసుల వేడి నీళ్లు పోసుకుని కొద్దిగా నిమ్మరసం, కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుని మూతపెట్టి 30 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుంటే చాలు! అద్భుతంగా ఉంటుంది.
