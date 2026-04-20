చిక్కటి "ఉడుపి సాంబార్ " - ఎంతో ఈజీగా, టేస్టీగా తయారు చేసుకోవచ్చు!
టేస్టీ రెసిపీ - సాంబార్ అంటే ఇలా ఉండాలి అంటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 2:46 PM IST
Udupi Style Sambar : ఉడుపి స్టైల్ సాంబార్ ఎంతో చిక్కగా రుచిగా ఉంటుంది. అన్నం మొత్తం సాంబార్ తోనే తినేయాలనిపిస్తుంది. ఈ వేసవిలో ఇలాంటి సాంబార్ ఓ సారి ట్రై చేశారంటే రెండు రోజుల పాటు తినేయొచ్చు. వేపుళ్లు, పచ్చళ్లకు బదులు ఇలాంటి టేస్టీ సాంబార్ టైర్ చేసి చూడండి.
రవ్వ ఇడ్లీలు బోర్ కొట్టాయా? - రొటీన్కు భిన్నంగా "క్యారెట్ ఇడ్లీలు" ట్రై చేయండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- కంది పప్పు - అర కప్పు
- పెసరప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- చింతపండు - నిమ్మ కాయ సైజు
- మునక్కాయ - 10 ముక్కలు
- టమోటాలు - 2
- వంకాయలు - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- క్యారెట్ - 1
- బీన్స్ - 3
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మెంతులు - పావు స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 3 టీ స్పూన్లు
- సాంబార్ పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
పోపు కోసం :
- నూనె - 1 స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- శనగప్పు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- మినపప్పు - అర స్పూన్
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెమ్మలు - 6
- ఎండుమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పప్పు ఉడికించుకోవాలి. కుక్కర్లోకి అర కప్పు కందిపప్పు, కొద్దిగా పెసరపప్పు వేసుకుని శుభ్రంగా కడిగి 2కప్పుల నీళ్లు, కొద్దిగా పసుపు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో 5విజిల్స్ ఇవ్వాలి.
- ఇపుడు నిమ్మకాయ సైజు చింతపండు నానబెట్టుకోవాలి. మునక్కాయ, టమోటాలు, వంకాయలు, బంగాళాదుంప, ఉల్లిపాయ, క్యారెట్, బీన్స్ ముక్కలు పెద్దగా కట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు ఉడికిన పప్పు మూత తీసుకుని మ్యాష్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ పై ప్యాన్ వేడెక్కగానే నూనె, మెంతులు వేసుకుని ఎరుపెక్కగానే పచ్చిమిర్చి పొడవుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ, పసుపు, ఉప్పు వేసుకుని 3 నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత మునక్కాయ ముక్కలు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత వంకాయ, ఆలూ కూరగాయ ముక్కలన్నీ వేసుకుని పచ్చి వాసన పోయే వరకు 3 నిమిషాల పాటు వేయించాలి. మూత పెట్టుకుని లో ప్లేమ్లో సగం వరకు ఉడికించాలి. ఇపుడు 3 టీ స్పూన్ల కారం వేసుకుని వేయించాలి. కూరగాయల ముక్కలకు పట్టే వరకు వేసుకుని ఆ తర్వాత చింతపండు రసం పోసుకోవాలి.
- ఇపుడు 3 గ్లాసుల నీళ్లు కూడా పోసుకుని బాగా ఉడికించుకోవాలి. ఉప్పు, కారం చెక్ చేసుకుని ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న కందిపప్పు కూడా వేసుకుని కలపాలి. చివరగా సాంబార్ పొడి వేసుకుని కలపాలి. ప్యాన్ మూతపెట్టుకుని మరో ఐదు నిమిషాలు ఉడికించాలి. పోపు కోసం నూనె, ఆవాలు, శనగప్పు, జీలకర్ర, మినపప్పు, ఇంగువ వేసుకుని కొద్దిగా వెల్లుల్లి రెమ్మలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని వేగిన తర్వాత సాంబార్లో కలిపితే చాలు. చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర చల్లుకుంటే చాలు! ఘుమఘుమలాడే సాంబర్ రెడీగా ఉంటుంది.
మాంసాహారానికి మించిన లంచ్ రెసిపీ - ఈ ఆదివారం సింపుల్గా ఇలా ట్రై చేయండి!