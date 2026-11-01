'ఓటు' ఒక్కటే, రూపాలు ఎన్నో! - మీకు ఏ రకమైన ఓటు హక్కు ఉందో తెలుసా?
Types of Votes in India : బోర్డర్లోని సైనికుడి నుంచి సాధారణ పౌరుడి వరకు ఓటుకొక ప్రత్యేకత - ఎవరికి ఏ రకమైన ఓటు వర్తిస్తుందో తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 9:36 AM IST
Types of Votes in India : ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు చాలా విలువైంది. భారత రాజ్యాంగ తమను పాలించే వారిని ఓటు ద్వారా ఎన్నుకునే అవకాశాన్ని ప్రజలకు కల్పించింది. ఈ క్రమంలోనే 18 సంవత్సరాలు నిండిన పౌరులందరూ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవచ్చు. అయితే, ఓటును కేవలం పోలింగ్ కేంద్రానికి వెళ్లి మాత్రమే కాకుండా, పరిస్థితులను బట్టి వివిధ రూపాల్లో వినియోగించుకునే వీలు ఉంది. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో మున్సిపల్, పరిషత్తు, పంచాయతీ ఎన్నికలు వరుసగా జరగనున్న నేపథ్యంలో ఓటు రకాలు, దాని ప్రత్యేకతల గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
సాధారణ ఓటు :
18 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి భారతీయుడు సార్వత్రిక ఎన్నికల నుంచి స్థానిక సంస్థల పోలింగ్ వరకు అన్నింటిలోనూ పాల్గొనేందుకు అవకాశం కల్పించేదే సాధారణ ఓటు. ఫారం-6 ఫిల్లో వివరాలు నమోదు చేసి, 18 ఏళ్లు నిండినట్లు, స్థానికంగా నివాసం ఉంటున్నట్లు ఆధారాలు చూపిస్తే చాలు ఓటు హక్కు లభిస్తుంది. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ ఓటు హక్కు కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఎన్నికల సంఘం ఈ ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియను నిరంతరాయంగా చేపడుతోంది.
పోస్టల్ బ్యాలట్ :
ఎన్నికల నిర్వహణలో కీలక పాత్ర పోషించే ప్రభుత్వ అధికారులు, ఉద్యోగులు తమ ఓటు హక్కును కోల్పోకుండా ఎన్నికల సంఘం 'పోస్టల్ బ్యాలట్' సదుపాయాన్ని కల్పించింది. విధుల్లో ఉండటం వల్ల తమ స్వగ్రామాలు, పట్టణాల్లో నేరుగా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోలేరు. అలాంటివారికి ఇది ఎంతో ఉపయోగకరం. సాధారణ ఓటర్ల కంటే ముందుగానే వీరు ఓటు హక్కు నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఎన్నికల షెడ్యూలు విడుదల అయ్యాక, అభ్యర్థులు ఎవరో తెలిసిన తర్వాత అందరికంటే ముందుగా వీరు ఓటు హక్కును తపాలాశాఖ(పోస్టు) ద్వారా పంపవచ్చు. కాకుంటే ఎన్నికల విధుల్లో ఉన్నట్లు అధికారిక ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించడం తప్పనిసరి. కౌంటింగ్ రోజు పోస్టల్ బ్యాలెట్లను సాధారణ ఓట్లతో పాటు లెక్కిస్తారు.
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సర్వీసు ఓటు :
ఎన్నికల టైమ్లో సరిహద్దు రక్షణ విధుల్లో ఉన్నవారు సెలవుపై వచ్చి ఓటుహక్కు వినియోగించుకునే ఛాన్స్ ఉండదు. ఏ కొద్దిమందో తమకు ఆ టైమ్లో దొరికిన సెలవులతో నేరుగా వచ్చి ఓటు వేస్తుంటారు. ఇక మిగిలిన వారంతా తాము ఎన్నికల్లో పాల్గొనలేకపోతున్నామనే అని బాధపడకుండా ఉండేందుకు ఎన్నికల సంఘం 'సర్వీసు ఓటు' సౌకర్యాన్ని కల్పించింది. ఈ ఓటు దేశ రక్షణ సంబంధ శాఖల్లో పనిచేసే వారికి ఉంటుంది. తపాలాశాఖ లేదా తమ ప్రతినిధి ద్వారా సైనికులు ఎలక్షన్ ఆఫీసర్స్కు ఈ ఓటును పంపవచ్చు. పారామిలటరీ ఉద్యోగులుగా గుర్తింపు ధ్రువీకరణ తప్పనిసరిగా చూపించాల్సి ఉంటుంది. గతంలో సర్వీసు ఓట్లు చాలా తక్కువగా నమోదు అయ్యేవి. ప్రస్తుతం చాలామంది సైనికులు ఎన్నికల్లో పాల్గొనాలనే ఉత్సాహంతో తాము ఎక్కడ ఉన్నా సర్వీసు ఓటు వినియోగించుకుంటున్నారు.
ప్రాక్సీ ఓటు :
స్వయంగా పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చి ఓటేయలేని సర్వీస్ ఓటర్లు, తమ తరఫున ఓటు వేసేందుకు ఫ్యామిలీలో ఒకరిని ప్రతినిధిగా(ప్రాక్సీ) నియమించవచ్చు. ప్రత్యేక అనుమతితో ఆ ప్రతినిధి వచ్చి వేసే ఓటును 'ప్రాక్సీ ఓటు' అంటారు.
టెండర్ ఓటు :
ఓటరు పోలింగ్ కేంద్రానికి వెళ్లేసరికి, అతని ఓటును అప్పటికే ఎవరో దొంగ ఓటుగా వేసినట్లయితే, అసలు ఓటరు తన గుర్తింపును నిరూపించుకుని ప్రత్యేక బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారా వేసే ఓటును టెండర్ ఓటు అంటారు. ఈ ఓట్లను సాధారణ కౌంటింగ్లో లెక్కలోకి తీసుకోరు. కేవలం గెలుపోటముల తేడా చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు కోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఇలాంటి ఓట్లను లెక్కిస్తారు.
ఛాలెంజ్ ఓటు :
పోలింగ్ స్టేషన్లో ఓటరు గుర్తింపుపై అక్కడ ఉన్న పోలింగ్ ఏజెంట్లకు ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే, వారు నిర్ణీత ఫీజు కట్టి సవాలు చేయవచ్చు. అప్పుడు పోలింగ్ అధికారి విచారణ చేసి, ఓటరు నిజమైన వారేనని నిర్ధారించి ఓటు వేసేందుకు అనుమతిస్తే దాన్ని 'ఛాలెంజ్ ఓటు' అంటారు.
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