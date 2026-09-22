భూములు ఎన్ని రకాలు? - అందులో మీది దేని కిందకు వస్తుందో తెలుసా?
-భూముల్లో కూడా పలు రకాలు - ఏది దేనికో తెలుసుకుంటే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు ఉండవు!
Published : September 22, 2026 at 1:50 PM IST
Types of Lands: భూమి - ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక సెంటిమెంట్. ఇల్లు, కారు ఇలా ఏది ఉన్నా, లేకపోయినా మనకంటూ సొంతంగా భూమి ఉండాలని చాలా మంది భావిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే రూపాయి రూపాయి కూడబెడుతుంటారు. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా సొంతంగా భూమి ఉంటే వ్యవసాయం చేసుకుని అయినా బతకొచ్చు అనే ఆశతో ఎంత కొంత కొనాలనుకుంటున్నారు. అయితే మనం మనది అనుకునే భూముల్లో చాలా రకాలుంటాయని.. వాటిలో కొన్ని శాశ్వత హక్కులున్నవి అయితే, మరికొన్ని తాత్కాలికంగా అనుభవించేవి. అందుకే వీటి గురించి ప్రతి ఒక్కరు కనీస అవగాహన తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ విన్నా నిషేధిత భూముల జాబితా (22 ఎ)పై చర్చ నడుస్తున్న నేపథ్యంలో తరుణంలో ఇది చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. భూమి కొనుగోలు చేయాలనుకున్నప్పుడు అన్ని విషయాలనూ పరిశీలించాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు ఎన్ని రకాల భూములు ఉన్నాయి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
పట్టా భూములు: ఈ భూములు పూర్తిగా ప్రైవేట్ వ్యక్తుల సొంతం అని, వీటికి పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు జారీ చేస్తారని చెబుతున్నారు. రెవెన్యూ రికార్డుల్లో 1- బి రిజిస్టర్లో నమోదై ఉంటాయని.. వీటికి పూర్తి, శాశ్వత యాజమాన్య హక్కులు ఉంటాయంటున్నారు. ఇక క్రయవిక్రయాలు, వారసత్వ బదిలీ, భాగపంపిణీ, దానం, బహుమతి, జీపీఏ, ఏజీపీఏ ఇవ్వడానికి యజమానికి హక్కులు ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు.
ఎసైన్డ్/ లావుణి: పేదలకు, భూమి లేని వారికి సాగు కోసం, నివాసానికి ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసిన భూమిని ఎసైన్డ్ భూములు అంటారని చెబుతున్నారు. 1977 పీవోటీ చట్టం ప్రకారం క్రయవిక్రయాలు నిషేధం.. అంటే ఎవరికీ అమ్మడానికి లేదు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే అనుభవించే హక్కు ఉంటుంది కానీ అమ్ముకునే అధికారం ఉండదంటున్నారు. కేవలం వారసులకు మాత్రమే బదిలీకి అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
దేవాదాయ: దేవుళ్లు, ఆలయాల పేరుతో వాటి నిర్వహణకు కేటాయించిన భూములను దేవాదాయ భూములుగా చెబుతున్నారు.
వక్ఫ్ ల్యాండ్స్: మసీదులు, దర్గాలు, కబరస్థాన్ల నిర్వహణ కోసం కేటాయించిన భూములను వక్ఫ్ ల్యాండ్స్గా చెబుతున్నారు. ఈ భూములను వక్ఫ్ బోర్డు పర్యవేక్షిస్తుందని.. వీటిని విక్రయించే అధికారం లేదంటున్నారు.
భూదాన్/ గ్రామదాన్: ఆచార్య వినోబా భావే చేపట్టిన భూదానోద్యమం సందర్భంగా భూస్వాములు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చినవిగా చెబుతున్నారు. భూదాన్ యజ్ఞ బోర్డు ద్వారా కొంత విస్తీర్ణం పేదలకు పంచారని.. కానీ ప్రభుత్వం పరిధిలోనే ఉంటాయంటున్నారు.
ఇనాం/ సేవా ఇనాం: పూర్వ కాలంలో రాజులు, జమీందార్లు, నవాబులు, సంస్థానాలు, ఆంగ్లేయులు బహుమతిగా ఇచ్చినవని అర్థం. అయితే 1955లో ఇనాం చట్టం రద్దు చేయడంతో ఈ భూములు ప్రభుత్వ నిర్వహణ పరిధిలోకి వచ్చాయని.. ఆధీన ధ్రువీకరణ పత్రం (ఓఆర్సీ) పొందిన వారికి పట్టా భూమి మాదిరి హక్కులు వర్తిస్తాయని.. లేదంటే వారసత్వ బదిలీకి మాత్రమే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు.
సీలింగ్ భూములు/మిగులు (సర్ప్లస్): వ్యవసాయ భూముల పరిమితి చట్టం (ల్యాండ్ సీలింగ్ చట్టం- 1973) ద్వారా భూ స్వాముల నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న కొంత భూమిని పేదలకు సీలింగ్ పట్టాల పేరుతో పంపిణీ చేశారని చెబుతున్నారు. మిగులు భూమి ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉందని చెబుతున్నారు. అయితే 1976లో అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ చట్టం తీసుకురాగా 2008లో రద్దు చేశారని పేర్కొంటున్నారు.
మాజీ సిపాయి (ఎక్స్ సర్వీస్మెన్): ప్రభుత్వ రక్షణ దళాల్లో పనిచేసి పదవీ విరమణ పొందిన సైనికులు, వీర మరణం పొందిన వారి కుటుంబాలకు కేటాయించే భూమిగా చెబుతున్నారు. పది సంవత్సరాల పాటు ఎసైన్డ్ హక్కుల మాదిరే నిబంధనలు వర్తిస్తాయని.. తర్వాత ప్రభుత్వం నుంచి నిరభ్యంతర పత్రం (ఎన్వోసీ) పొందడం ద్వారా పూర్తి హక్కులు సంక్రమిస్తాయంటున్నారు.
సర్కారీ / రెవెన్యూ భూములు: ఇవి ప్రభుత్వ భూములని.. దీని నిర్వహణ రెవెన్యూశాఖ చూస్తుందంటున్నారు.
పోరంబోకు, బంజరు: వినియోగంలో లేని కొండలు, వాగులు, పడావు భూములుగా వీటిని వర్గీకరించారని పేర్కొంటున్నారు. సామాజిక అవసరాలకు వీటిని ప్రభుత్వం కేటాయిస్తుందని తెలుపుతున్నారు.
గైరాన్ భూమి: పశువుల మేతకోసం వదిలిన భూములను ఈ పేరుతో పిలుస్తారని.. వీటికి ప్రభుత్వమే హక్కుదారుగా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
బంచరాయి/గాయాలు/ కామన్ బాన్జర్: పశువుల మేత కోసం ప్రభుత్వం కేటాయించిన మైదానాలు అని.. ఇవి కూడా ప్రభుత్వ భూముల కిందకే వస్తాయంటున్నారు.
గ్రాంట్/ డి- పట్టా: దరఖాస్తు ఫారం ద్వారా ప్రభుత్వం పేదలకు ఇచ్చిన భూములు ఇవి. డికేటీ అనికూడా పిలుస్తారని.. అసైన్డ్ మాదిరే హక్కులు వర్తిస్తాయంటున్నారు.
జిరాయితీ ల్యాండ్స్: పాత రెవెన్యూ రికార్డుల్లోని పదం ఇది అని.. అంటే ప్రైవేటు వ్యవసాయ భూములుగా చెబుతున్నారు.
చుక్కల భూములు: రెవెన్యూ రీ సెటిల్మెంట్ రిజిస్టర్ (ఆర్ఎస్ఆర్) రూపొందించిన సమయంలో యాజమాన్య హక్కు పత్రాలు లేని భూములను ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేటు భూములని నిర్ధరించకుండా రికార్డుల్లో చుక్కలుగా పెట్టారని చెబుతున్నారు.
శత్రు ఆస్తులు (ఎనిమీ ప్రాపర్టీస్): 1962లో చైనా యుద్ధం, 1965, 1971 పాకిస్తాన్తో యుద్ధం, 1947లో దేశ విభజన.. ఈ సమయాల్లో వలస వెళ్లినవారి ఆస్తులుగా వీటిని చెబుతున్నారు. 1968 ఎనిమీ ప్రాపర్టీస్ చట్టం పకారం కస్టోడియన్ ఆఫ్ ఎనిమీ ప్రాపర్టీ ఫర్ ఇండియా అనే సంస్థ పరిధిలోకి వస్తాయి. క్రయవిక్రయాలు చెల్లవు.
సివాయి జమాదారి (శివాయి జమేదారి): ప్రభుత్వ భూములను సాగు చేసుకుంటూ తాత్కాలిక శిస్తు/ పన్ను చెల్లించే భూములను సివాయి జమాదారిగా పిలుస్తున్నారని చెబుతున్నారు. ఇవి పూర్తిగా ప్రభుత్వ భూములని వివరిస్తున్నారు.
ఎఫ్టీఎల్, శిఖం, బఫర్: చెరువులు, జలాశయాల పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం (ఎఫ్టీఎల్) వరకు ఉండే భూమిగా చెబుతున్నారు. జలాశయాల వెనుక ఉండేది శిఖం అని, జలాశయం చుట్టూ రక్షణ కోసం కేటాయించేది బఫర్ అని.. ఇవి ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోనే ఉంటాయంటున్నారు.
భూ సేకరణ: ప్రజా అవసరాలకు (రాష్ట్ర/ కేంద్రం) భూ సేకరణ చట్టం-2013ను అనుసరించి పరిహారం చెల్లించి సేకరించిన పట్టా భూముల యాజమాన్య హక్కులు ప్రభుత్వ పరిధిలోకి చేరుతాయని చెబుతున్నారు. వీటిని నిషేధిత జాబితాలో (22 ఎ) చేర్చుతారని పేర్కొంటున్నారు.
అటవీ/ ఆర్వోఎఫ్ భూములు: అటవీశాఖ పరిధిలోని భూములకు కేవలం అటవీశాఖ మాత్రమే హక్కుదారుగా ఉంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అడవుల్లో పోడు వ్యవసాయం చేసుకునే వారికి అటవీ హక్కుల గుర్తింపు చట్టం-2006 కింద హక్కు పత్రాలు ఇచ్చారని.. వారసత్వ బదిలీ, ప్రభుత్వ పథకాలు పొందడానికి వీరు అర్హులని, ఏ ఇతర హక్కులు వర్తించవంటున్నారు.
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