ఆహారం రుచిని నిర్ణయించేది పాత్రలే! - వంటకు మీరు ఎలాంటి గిన్నెలు వాడుతున్నారు?
Types Of Cooking Vessels And Its Usage - వంటలను వివిధ పాత్రల్లో చేస్తుంటాం. అయితే మనం వాడే పాత్రలను బట్టి వంటకం రుచి మారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Published : October 30, 2026 at 11:55 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 12:19 PM IST
Types Of Cooking Vessels And Its Usage : వంట చేసేటప్పుడు కూరగాయలు వేగే పద్ధతి, పప్పు ఉడికే విధానం అలాగే ఆహారం పాత్రకు అంటుకుంటుందా లేదా ఈ విషయాలన్నీ వంట గదిలో ఉపయోగిస్తున్న పాత్రలపైన ఆధారపడి ఉంటుందన్న విషయం మీకు తెలుసా! నిజానికి ఈ పాత్రలే ఆహారం రుచిని నిర్ణయిస్తాయట! అంతేకాదు గ్యాస్ ఆదా చేయడంతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలోనూ కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ కారణంగా వంట పాత్రలను ఎంచుకునేటప్పుడు కేవలం డిజైన్ లేదా రంగుపై మాత్రమే ఆధారపడకూడదని అంటున్నారు. వేడి సమానంగా వ్యాపిస్తుందా? ఎక్కువ రోజులు మన్నికగా ఉంటాయా? అనే అంశాల్ని కూడా దృష్టిలోకి తీసుకుని పాత్రల్ని ఎంపిక చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పాత్రలు ఎన్ని రకాలు? వాటిని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలనే దాని గురించి ఈ కథనంలో క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం.
వంటపాత్రలు వాటి లక్షణాలు
ఉపయోగించిన పదార్థాన్ని బట్టి వంటపాత్రలు నిర్దిష్ట లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి. కొన్ని త్వరగా వేడెక్కుతాయి, మరికొన్ని ఎక్కువ సేపు వేడిని నిలుపుకుంటాయి. అయితే తక్కువ నాణ్యత కూడిని పాత్రలు లేదా పలుచని పాత్రలను వాడటం వల్ల టమాటాలు లేదా చింతపండు వంటి ఆమ్ల పదార్థాలతో తాకినప్పుడు రసాయన చర్యలకు దారితీసి, మీ ఆహారం రుచిని మార్చగలవు. అందుకే పాత్రల గురించి పూర్తిగా తెలిస్తే వాటిని ఎంచుకోవడం సులభతరం అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- సిరామిక్ పాత్రలు
ఈ పాత్రలు ఖనిజ-ఆధారిత పూతను కలిగి ఉంటాయి. అలాగే నెమ్మదిగా వేడెక్కుతాయి. పులుసు వంటి వంటకాలు నెమ్మదిగా ఉడుకుతాయి. కాబట్టి ఈ పాత్రలు వాటికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. పీటీఎఫ్ఈ(పాలీటెట్రాఫ్లోరోఎథిలిన్), పీఎఫ్వోఏ(పెర్ఫ్లోరోక్టానోయిక్ యాసిడ్) రసాయనాలు లేకుండా వీటిని తయారు చేస్తారు. అందువల్ల ఇవి రోజువారీ వంటకు సురక్షితమైనవి.
- ట్రై-ప్లై పాత్రలు
వీటిని మూడు పొరలతో తయారు చేస్తారు. రెండు స్టీల్ పొరల మధ్య అల్యూమినియం కోర్ను అమర్చుతారు. ప్రెషర్ కుక్కర్లు, కడాయిలతో పాటు సాస్పాన్లను ఈ విధంగానే తయారు చేస్తారు. ఈ డిజైన్ పాత్ర వేడిని అంతటా సమానంగా వ్యాపించేలా చేస్తాయి. ఈ పాత్రలు వేపుడు చేసే వంటకాలకు బాగా ఉపయోగపడతాయి.
- క్యాస్ట్ ఐరన్ పాత్రలు
ఈ పాత్రలు వేడిని ఎక్కువ సేపు నిలుపుకుంటాయి. అందుకే దోశలు, పరాటాల వంటి వంటకాలకు ఇవి చాలా ఉత్తమమైనవి. అయితే వీటిని క్రమం తప్పకుండా ఉప్పు ఉపయోగించి, శుభ్రం చేసి, పూర్తిగా ఆరబెట్టాలి. అప్పుడే ఈ పాత్రలు ఎక్కువ రోజుల వరకు వస్తాయి. లేదంటే తొందరగా పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
- హార్డ్-అనోడైజ్డ్ పాత్రలు
వీటిని తయారు చేసేందుకు విద్యుత్తు రసాయన చర్యను ఉపయోగిస్తారు. అంటే అల్యూమినియంను విద్యుత్తుతో చర్య జరిపి ఈ పాత్రల్ని తయారు చేస్తారు. వీటి పైభాగం మన్నికంగా ఉంటుంది. దానివల్ల గీతలు పడకుండా ఉంటాయి. అలాగే ఇవి చాలా త్వరగా వేడెక్కుతాయి.
- స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పాత్రలు
ఈ పాత్రలు అసలు తుప్పు పట్టవు. అలాగే ఆమ్ల పదార్థాలతో రసాయనికంగా చర్య జరపవు. వీటిని శుభ్రపరచడం సులభంగా ఉంటుంది. గ్రేవీలు, పప్పు కూరలు వంటి నెమ్మదిగా ఉడికే వంటకాలకు ఇవి చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి.
- నాన్-స్టిక్ పాత్రలు
ఈ పాత్రల్లో ప్రత్యేక కోటింగ్ ఉంటుంది. దాంతో వీటిలో చేసే వంటలు పాన్కు అంటుకోకుండా ఉంటాయి. దీంట్లో చాలా తక్కువ నూనెతో వంట చేసుకునే వీలు కూడా ఉంటుంది. ఆమ్లెట్లు, పరాటాల వంటి వంటలను ఈ పాత్రల్లో చేసుకోవడం ఉత్తమం.
మార్కెట్లోకి కొత్త తరహా వంట పాత్రలు
- లైట్ వెయిట్ క్యాస్ట్ ఐరన్ నైట్రైడ్
ఇనుప పాత్రలంటే కచ్చితంగా తుప్పు పడతాయన్న విషయం తెలుసు. ఆ సమస్యను అధిగమించేందుకే నైట్రైడ్ సాంకేతికతను వాడి క్యాస్ట్ ఐరన్ పాత్రల్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. అంటే ఇనుమును నైట్రైడింగ్ అనే ప్రత్యేకమైన వేడి పద్ధతి ద్వారా ప్రాసెస్ చేస్తారు. దీనివల్ల ఇనుము పాత్రపై ఓ రక్షణ కోటింగ్ ఏర్పడుతుంది. అంతేకాదు అవి బరువు తగ్గి, తుప్పు పట్టకుండా ఉంటాయి. తక్కువ నూనెను ఉపయోగించి వీటిపై వంట చెయ్యొచ్చు.
- గ్రానైట్ కోటింగ్
నాన్స్టిక్ పాత్రల కంటే ఇంకా పటిష్టంగా ఉండాలనే కారణంతో పాత్రలకు గ్రానైట్ కోటింగ్ వేస్తారు. దీంతో వంటకాలు పాత్రకు అంటుకోవు, ఎలాంటి గీతాలు పడవు. అలాగే తక్కువ నూనెతో వంటకాలు చేసుకోవచ్చు. దీనిని సులభంగా కడుగవచ్చు.
పాత్రలు ఎంచుకునే ముందు ఈ సూచనలు
రోజుకు మూడు పూటలా వంట చేసేవారికి కాస్ట్ ఐరన్ లేదా ట్రై-ప్లై పాత్రలు ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి. చింతపండు లేదా టమోటాలు వంటి ఆమ్ల పదార్థాలకు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పాత్రలు ఉత్తమం. ఎందుకంటే అవి ఆహారం రుచిని మారకుండా చూస్తాయి.
- మ్యాగ్నెటిక్ స్టీల్ బేస్, అలాగే ఇండక్షన్ బాటమ్ అనే ప్రత్యేకమైన పాత్రలు విద్యుత్తు పొయ్యి కోసం వాడుకోవచ్చు. అలాగే క్యాస్ట్ ఐరన్ పాత్రలు కూడా మంచివే.
- ఇండక్షన్ గ్యాస్ పైన అల్యూమినియం పాత్రలు పనిచేయవు. వాటికి బదులుగా పాత్రల అడుగు భాగంలో మ్యాగ్నెటిక్ ప్లేట్ పాత్రల్ని వాడాలి.
- ఇనుముకు ఆయస్కాంత గుణం సహజంగానే ఉంటుంది. దానివల్ల ఆ మెటీరియల్తో చేసిన దోశపెనం, కడాయి వంటి పాత్రలు ఉపయోగించవచ్చు.
మీ వంటపాత్రలతో అనారోగ్యం - కొన్ని రోజుల తర్వాత పక్కన పెట్టాల్సిందే అంటున్న నిపుణులు