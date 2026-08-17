ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు లభించే "అవార్డులు" ఇవే! - వీటిని ఎవరు ఇస్తారో తెలుసా?
- ప్రభుత్వ రంగాల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పురస్కారాలు - ఇవి ఉద్యోగి జీవితాన్నే మార్చేసి పలు ప్రయోజనాలు అందిస్తాయి!
Published : August 17, 2026 at 4:13 PM IST
Types of Awards for Government Employees: ఏదైనా పనిచేసినప్పుడు అందుకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తే వచ్చే ఆ ఆనందమే వేరు. ఆ సంతోషంలోనే ఇంకా ఎక్కువ ఉత్సాహంగా, శ్రద్ధగా, పట్టుదలతో చేయాలనిపిస్తుంది. అందుకే పలు ప్రైవేట్ సంస్థలు తమ ఉద్యోగుల పనితీరు ఆధారంగా కొన్ని కొన్ని అవార్డులు అందిస్తాయి. కేవలం ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకే కాదు ప్రభుత్వ రంగాల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులకు కూడా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రతి ఏడాది పలు రకాల అవార్డులు, రివార్డులు, పారితోషకం, ప్రోత్సాహాకాలను అందిస్తాయి. ఇవి కేవలం అప్పటికే పరిమితం కావు. ఉద్యోగి జీవితాన్నే మార్చేసే పలు ప్రయోజనాలు అందిస్తాయి. అసలు ప్రభుత్వ రంగంలో ఇచ్చే ఆ అవార్డులు ఏంటి? ప్రాముఖ్యత? ప్రయోజనాలను ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
అవార్డులు ఎవరు? ఎప్పుడు ఇస్తారు?: ప్రతిభావంతులైన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం, గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్రస్థాయిలో గవర్నర్, ముఖ్యమంత్రి ప్రశంసా పత్రాలు అందజేస్తారు. ఇక జిల్లా స్థాయిలో కలెక్టర్లు సేవా పతకాలను ప్రదానం చేస్తారు.
అవార్డుల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు: ఇవి కేవలం గుర్తింపునకు మాత్రమే పరిమితం కావు. ఈ ప్రశంసా పత్రాల వివరాలు ఉద్యోగి సర్వీస్ రిజిస్టర్లో, వార్షిక గోప్యత నివేదికలో నమోదవుతాయి. భవిష్యత్తులో కల్పించే పదోన్నతులు, బదిలీల వేళ కీలకమైన పోస్టింగ్లు ఇచ్చేటప్పుడు ఈ అవార్డులు పొందిన వారికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యమిస్తారు.
ఏఏ అవార్డులు ఇస్తారు :
యూనిఫాం సర్వీస్ అవార్డులు:
- ప్రాణాలకు తెగించి విధుల్లో ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించిన వారికి, కనీసం 15 నుంచి 20 ఏళ్ల పాటు మంచిగా సేవలు అందించిన వారికి ఈ అవార్డులు ఇస్తారు. వీటిల్లో రాష్ట్రపతి పోలీసు పతకాలు, గవర్నర్ పతకాలు, ముఖ్యమంత్రి శౌర్య పతకాలుంటాయి.
- ఈ అవార్డులు అందుకున్న వారికి ఆర్థికపరమైన ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. రాష్ట్రపతి పథకాలు అందుకున్న ఉద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నెలవారీ ప్రత్యేక భత్యం లేదా ఒకేసారి భారీ నగదు బహుమతి అందజేస్తుంది. అలాగే కొన్ని అత్యున్నత పతకాలు పొందిన వారికి రైలు, విమాన ప్రయాణాల్లో జీవితకాలం రాయితీని కల్పిస్తారు.
- ఆ పతకాలు పొందిన వారికి పదోన్నతులు, బదిలీల్లో మంటి వెయిటేజ్ దక్కుతుంది. నిబంధనల ప్రకారం వీరికి సీనియారిటీతో సంబంధం లేకుండా పదోన్నతులు ఇస్తారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇచ్చే పలు జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డులు: ఆగస్టు 15, జనవరి 26న కలెక్టర్ ఇచ్చే అవార్డులే కాకుండా ఇతర ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డులు కూడా కొన్ని ఉంటాయి. అందులో..
- ప్రధానమంత్రి అవార్డ్స్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్: ప్రభుత్వ పథకాలను సమర్థంగా అమలుచేసి ప్రజలకు విశేష సేవలు అందించిన జిల్లా కలెక్టర్లు, అధికారుల బృందాలకు జాతీయ స్థాయిలో ఇచ్చే అత్యున్నత పురస్కారం ఇది. వారు అందించిన సేవలను జాతీయ స్థాయిలో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్గా తీసుకుంటారు.
- ముఖ్యమంత్రి స్టేట్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్: రాష్ట్ర స్థాయిలో అత్యుత్తమ సేవలు అందించిన అధికారులకు రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం, ఇతర ముఖ్యమైన దినాల్లో అందజేస్తారు.
- ఇ -గవర్నెన్స్ అవార్డులు: సాంకేతికతను ఉపయోగించి ప్రభుత్వ సేవలను ప్రజలకు సులభతరం చేసిన ఉద్యోగులకు రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు ఇస్తారు.
- డిపార్ట్మెంటల్ అవార్డులు: ఆయా శాఖల హెచ్వోడీలు, ముఖ్య కార్యదర్శులు తమ పరిధిలో అద్భుతంగా పనిచేస్తే వారికి ఏటా శాఖపరమైన అవార్డులు ఇస్తారు.
వైద్య రంగంలో:
- వైద్య శాఖ అవార్డులు: నర్సులకు ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ అవార్డు ఇస్తారు. నర్సింగ్ వృత్తిలో జాతీయ స్థాయిలో ఇచ్చే అత్యున్నత పురస్కారం ఇది.
- అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం(మే 12) సందర్భంగా అత్యుత్తమ సేవుల అందించిన నర్సులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర స్థాయి ఉత్తమ నర్సు అవార్డులు అందజేస్తుంది.
- మారుమూల ప్రాంతాల్లో సేవలందించే పబ్లిక్ హెల్త్ నర్సులు, ఎఎన్ఎంలు, ఆశా వర్కర్లకు కూడా ఉత్తమ ఆరోగ్య కార్యకర్త పేరిట విశిష్ట సేవా పురస్కారాలను అందజేస్తారు.
- డాక్టర్స్ డే వంటి ప్రత్యేక దినోత్సవాల్లో పారామెడికల్, నర్సింగ్ సిబ్బంది సేవలను గుర్తించి రాష్ట్ర స్థాయిలో వైద్య రత్న పురస్కారాలు అందిస్తారు.
ఉపాధ్యాయులకు: జిల్లా కలెక్టర్ ఇచ్చే అవార్డులే కాకుండా ఉపాధ్యాయులను జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయిలో అత్యున్నత పురస్కారాలతో సత్కరిస్తారు.
- జాతీయ స్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులు: దేశంలోనే ఉపాధ్యాయులకు దక్కే అత్యున్నత పురస్కారం ఇది. దిల్లీలో రాష్ట్రపతి స్వయంగా ఈ అవార్డులను అందజేస్తారు. ఇందులో రూ.50వేల నగదు, రజత పతకం ఉంటాయి.
- రాష్ట్ర స్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులు: ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం(సెప్టెంబర్ 5) సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా స్టేట్ టీచర్ అవార్డుకు ఎంపికైన వారికి నగదు బహుమతి, శాలువా, ప్రశంసాపత్రంతో పాటు ప్రత్యేక జ్ఞాపికను అందిస్తారు.
తెలంగాణ పద్మాలు వీరే - వారు చేసిన విశిష్ట సేవలు ఏంటో తెలుసా?
రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ జాతీయ అవార్డులు ప్రదానం - గ్రహీతలు వీరే