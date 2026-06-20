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ఎల్​నినో ఎఫెక్ట్.. ఎల్​నినో ఎఫెక్ట్ - ఇద్దరు మగాళ్లు పెళ్లి చేసుకున్నారు!!

- వాతావరణ మార్పులతో దూరమైపోయిన వర్షాలు - వానలు కురవాలంటూ వింత సంప్రదాయం మొదలుపెట్టిన జనం!

Two Men Married For Rains
Two Men Married For Rains (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 20, 2026 at 10:49 AM IST

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Two Men Married For Rains : సూపర్​ ఎల్​నినో ముప్పు ఇప్పుడు ప్రపంచాన్నే కలవరపెడుతోంది. వర్షపు నీటి చుక్కకోసం కర్షకుల నుంచి నేలతల్లి దాకా ఆకాశం వంక చూసే పరిస్థితి తలెత్తింది. గడిచిన 75 ఏళ్లలో ఎన్నడూ చూడని ప్రభావం చూస్తారని ఓవైపు సైంటిస్టులు చెబుతుండగా, ఎన్నడూ చూడని వింతలు కూడా చూడాల్సి వస్తోంది!

వర్షాలు కురవకపోతే.. వాన దేవుడి కరుణ కోసం రకరకాల పూజలు చేస్తుంటారు జనం. ఇందులో భాగంగా కప్పలకు పెళ్లిళ్లు చేస్తారు. ఇంకా వేప చెట్టుకు, రావి చెట్టుకు కూడా వివాహం చేస్తారు. నిండు బిందెల నీళ్లతో మహిళలంతా గ్రామాల్లోని బొడ్రాయికి అభిషేకం చేస్తారు. ఇవన్నీ తరచూ చేసేవే. అయితే, ఒడిషాలో మాత్రం వింతైన సంప్రదాయానికి తెరతీశారు. అబ్బాయికి, అబ్బాయికి పెళ్లి చేశారు!

ఇదేదో తూతూ మంత్రంగా జరిపించిన పెళ్లి కాదు. పురోహితుడి ఆధ్వర్యంలో శాస్త్రబద్ధంగా నిర్వహించారు. ఒక అబ్బాయిని పెళ్లి దుస్తులతో వరుడిలా అలంకరించారు. మరొకరిని చీరతో సింగారించి వధువులా ముస్తాబు చేశారు. ఇరువురి మెడలో పూల మాలలు వేశారు. వధువు వేషధారణలో ఉన్న వ్యక్తి పేరు కొలంది నాయక్‌. పెండ్లికుమారుడి గెటప్​లో ఉన్న అతని పేరు జతిన్‌ ఖటువా.

ముందుగా పెళ్లి కూతురిని సిద్ధం చేసి గ్రామంలోని సిద్ధేశ్వరి మందిరానికి తీసుకెళ్లారు. ఆ తర్వాత పెళ్లి కుమారుడిని పెళ్లి మండపం వద్దకు తోడ్కెళ్లారు. ఇది ఆషామాషీగా కాకుండా.. నిజమైన వరుడి మాదిరిగా కారులో తీసుకెళ్లారు. ఇంకా డీజే పెట్టారు. గ్రామస్థులు ఆ డీజే ముందు డ్యాన్సులు వేశారు. ఆలయానికి వెళ్లిన తర్వాత పురోహితుడు వేదమంత్రాలతో వారిద్దరికీ వివాహం జరిపించారు.

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మరి, పెళ్లి అంటే కేవలం తాళి కట్టడం, అక్షింతలు వేయడం మాత్రమే కాదు కదా.. విందు భోజనాలు కూడా ఉంటాయి. ఈ పెళ్లిలో ఆ ఏర్పాటు కూడా చేశారు. ఆలయం ఎదురుగా షామియానాలు వేసి, ఘనమైన పెళ్లి భోజనం కూడా ఏర్పాటు చేశారు. గ్రామస్తులంతా ఈ విందులో పాల్గొన్నారు. సర్పంచి బిష్ణుచరణ్‌ రథ్‌ మార్గదర్శకంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం విశేషం. ఈ పెళ్లి పేరు "అందిర బిబాహ". అలా ఇద్దరు యువకులు వివాహబంధంతో ఒకటయ్యారు. హిందూ సంప్రదాయ పద్ధతిలో జరిగిన ఈ వింత వివాహ తంతు.. ఒడిశాలోని జాజ్‌పూర్‌ జిల్లా, కొరేయి సమితి గమామియా గ్రామంలో జరిగింది. ఇదీ.. ఎల్​నినో తెచ్చిన తంటా!

"సూపర్"​ ముప్పేనా?!

ఇక వాతావరణ పరిస్థితి చూస్తే ఆశాజనకంగా ఏమీ లేదని సైంటిస్టులు చెబుతున్నారు. ఎల్​నినో కాస్తా సూపర్​ ఎల్​నినోగా మారే ప్రమాదం ఉందని కూడా హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నెల 4న నైరుతి రుతుపవనాలు కేరళ తీరాన్ని తాకినట్టు వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ఆ తర్వాత వారం రోజుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాలను పలకరిస్తాయని చెప్పారు. ముందస్తు మురిపెం అన్నట్టుగా.. వర్షాలు అలా జల్లు చిలకరించి వెళ్లిపోయాయి. 1950ల నాటి ఎల్​నినో ముప్పును ఇప్పుడు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని కూడా పరిశోధకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, ఏం జరుగుతుందో, ఈ ఎల్​నినో ఎంతటి విపత్తును కలిగిస్తుందో చూడాలి.

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