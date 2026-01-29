చలికాలంలో తులసి మొక్క వాడిపోతోందా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది!
- వింటర్లో తులసిని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకునేందుకు టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : January 29, 2026 at 5:30 PM IST
Tulsi Caring Tips in Winter: హిందూ సంప్రదాయంలో తులసి మొక్కకు ఎంతో విశిష్టత ఉంటుంది. ఈ మొక్క లేని ఇంటిని ఊహించుకోలేము. నిత్య పూజతో ఇంటి ముంగిలికి కళ తెచ్చే ఈ మొక్క కాస్త వాడిపోయినట్లు కనిపించినా తట్టుకోలేరు. అయితే మామూలు కాలాలతో పోలిస్తే చలికాలంలో మొక్క ఆరోగ్యం మరింత దెబ్బతింటుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే కాలమేదైనా తులసి ఆరోగ్యంగా, గుబురుగా పెరగాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి అని చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
తులసి మొక్క వాడిపోవడానికి కారణాలు ఏంటి: వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు కేవలం మనుషులపైనే కాకుండా మొక్కల ఆరోగ్యంపైనా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయని నిపుణులు అంటున్నారు. తులసి మొక్క అందుకు అతీతం కాదంటున్నారు. అయితే చలికాలంలో ఈ మొక్క వాడిపోవడానికి పలు కారణాలున్నాయంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటంటే..
- వాతావరణంలో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావడం, రాత్రుళ్లు మరింత చలిగా ఉండడం వంటివి కారణాలట.
- చలికాలంలో కాండం, ఆకులు వాడిపోవడానికి సూర్యకాంతి లేకపోవడమే కారణమట. ఎందుకంటే ఎండ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల మొక్క తనకు కావాల్సిన ఆహారం తయారుచేసుకోలేదని.. ఇది కూడా ఓ కారణం అని చెబుతున్నారు.
- ఎండాకాలం మాదిరి కాకుండా చలికాలంలో మొక్క వేర్లలో నీటిని పీల్చుకొనే సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. ఇలాంటి సమయంలో నీళ్లు ఎక్కువగా పోయడం వల్ల మొక్క వేర్లు కుళ్లిపోయి దాని ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుందని చెబుతున్నారు.
- ఇక వాతావరణంలో ఉండే పొడి గాలి కూడా మొక్క ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుందట. అంతేకాకుండా ఈ కాలంలో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు దాడి చేసే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందట!
ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే మంచిదట : చలికాలంలో తులసి మొక్క ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే దాని సంరక్షణ విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు.
- తులసి మొక్క వేడి వాతావరణంలోనే ఆరోగ్యంగా ఎదుగుతుందట! 15 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలున్న ప్రదేశం మొక్క పెరగడానికి అనువుగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఈ చలికాలంలో మొక్కను రోజంతా ఆరుబయటే ఉంచినా.. రాత్రుళ్లు మాత్రం ఆ మొక్క కుండీని ఇంట్లో వెచ్చటి ప్రదేశంలో ఏర్పాటు చేయడం మంచిదని.. తద్వారా చలి ప్రభావం మొక్కపై పడకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని చెబుతున్నారు.
- మొక్కలు సూర్యకాంతిని శోషించుకొని ఆహారాన్ని తయారుచేసుకుంటాయన్న విషయం తెలిసిందే! కాబట్టి ఉదయం కొన్ని గంటల పాటు వాటికి ఎండ తగిలేలా చూసుకోవడం ముఖ్యమట. తులసి మొక్కకు కూడా ఇది వర్తిస్తుందట. తులసిని ఎండ తగిలే ప్రదేశంలో ఉంచాలని, వీలైతే కొన్ని రోజులకోసారి ఆ కుండీని తిప్పుతుండాలని సూచిస్తున్నారు. ఫలితంగా మొక్కకు అన్ని వైపుల నుంచి సూర్యకాంతి పడి మరింత గుబురుగా, ఆరోగ్యంగా ఎదుగుతుందని అంటున్నారు.
- నేచురల్గా సూర్యకాంతి పడే అవకాశం లేకపోతే మొక్కపై "గ్రో లైట్" ఏర్పాటు చేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు.
- వాతావరణంతో సంబంధం లేకుండా చాలా మంది క్రమం తప్పకుండా మొక్కకు నీళ్లు పోస్తుంటారు. అయితే వెదర్ చల్లగా ఉన్నప్పుడు మొక్కకు నీళ్లు ఎక్కువగా పోయకూడదట. ఎందుకంటే మట్టిలో తేమ అలాగే ఉండిపోయి వేర్లు కుళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందని అంటున్నారు. కాబట్టి కుండీలో పై లేయర్ పూర్తిగా ఆరిపోయాకే మళ్లీ నీళ్లు పోయాలని.. ఆ నీళ్లు కూడా మరీ చల్లగా, మరీ వేడిగా లేకుండా చూసుకోవాలట.
- బాగా గాలి వీచే, చల్లటి వాతావరణం ఉండే ప్రదేశాల్లో తులసి మొక్కను ఉంచకూడదట. హీటర్స్కి దూరంగా ఉంచడమూ ముఖ్యమే అంటున్నారు.
చీడపీడల నుంచి రక్షణ కోసం: తులసి మొక్కను చీడపీడల నుంచి రక్షించుకోవడానికి కొన్ని సహజసిద్ధమైన ద్రావణాలు మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
- పసుపులో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలుంటాయి. ఒక లీటర్ నీటిలో టీస్పూన్ పసుపు వేసి కలిపి.. ఈ ద్రావణాన్ని తులసి మొక్క ఆకులు, మొదళ్లపై స్ప్రే చేయాలని.. తద్వారా ఫలితం ఉంటుందని అంటున్నారు.
- వాడిన టీ పొడిని ఎండబెట్టి దాన్ని ఎరువుగా మొక్క మొదట్లో వేయచ్చట. లేదంటే ఈ టీ పొడి కలిపిన మట్టిని మొక్క మొదట్లో చల్లడమూ మంచిదే అని సూచిస్తున్నారు. ఇలా నెలకు రెండుసార్లు చేయడం వల్ల ఇందులోని నైట్రోజన్ మొక్క ఆరోగ్యంగా ఎదిగేందుకు దోహదం చేస్తుందట.
- కర్పూరం కరిగించిన నీటిని మొక్క మొదట్లో పోయడం వల్ల కూడా మొక్క ఫంగల్, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా కాపాడుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
- వేప నూనెను మొక్క మొదళ్లలో స్ప్రే చేయడం వల్ల కూడా ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అలాగే వేపాకుల్ని ఎండబెట్టి పొడి చేసి.. దీన్ని మట్టిలో కలిపి నెలకోసారి లేదా రెండుసార్లు మొక్క మొదళ్లలో చల్లడమూ మంచిదే అని వివరిస్తున్నారు.
- కప్పు నీటిలో రెండు టీస్పూన్ల పచ్చి పాలు పోసి కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని మొక్క మొదళ్లలో పోయాలి. ఇలా వారానికోసారి చేస్తే తులసి మొక్కకు కావాల్సిన పోషకాలు అంది, ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుందని అంటున్నారు.
- పైన చెప్పిన వాటితోపాటు తులసి మొక్క చివర్లను ఎప్పటికప్పుడు కత్తిరించడం, వాడిపోయిన ఆకులు, ఎడిపోయిన కాండాల్ని నిర్ణీత వ్యవధుల్లో తొలగించడం వల్ల కూడా అది గుబురుగా, ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుందట.
వెంట్రుకలు ఊడడం తగ్గి జుట్టు పొడవుగా పెరగాలా? - తులసి ఆకులతో ఇలా చేయండి!
తులసి కోట దగ్గర ఈ తప్పులు చేస్తున్నారా? - ఐశ్వర్యం నశించి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవు!