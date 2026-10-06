శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - రేపే "స్పెషల్ ఎంట్రీ దర్శనం" టికెట్లు రిలీజ్!
-అక్టోబర్ 12 నుంచి శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం - బ్రహ్మోత్సవాలకు సంబంధించిన స్పెషల్ దర్శనం టికెట్లను విడుదల చేయనున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటన!
Published : October 6, 2026 at 8:12 PM IST
TTD Srivari Navaratri Brahmotsavams: జీవితంలో ఒక్కసారైనా దర్శించుకోవాలని అనుకునే ఆలయాల్లో తిరుపతి ఒకటి. ఇక్కడ కొలువైన ఏడుకొండలవాడిని కనులారా చూసేందుకు ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి నిత్యం వేల సంఖ్యలో భక్తులు వస్తుంటారు. అందుకు తగినట్లుగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. తాజాగా శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు వెళ్లాలనుకునే భక్తులకు టీటీడీ శుభవార్త చెప్పింది. ఈ బ్రహ్మోత్సవాలకు సంబంధించిన స్పెషల్ దర్శనం టికెట్లను విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. అంతే కాకుండా పలు ఆర్జిత సేవల విషయంలో కొన్ని నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంది. ఈ క్రమంలోనే దానికి సంబంధించిన వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల తేదీలు ఇవే: శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అక్టోబరు 12 నుంచి 20వ తేదీ వరకు అంగరంగ వైభవంగా జరుగనున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రకటించింది. చాంద్రమానం ప్రకారం ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకోసారి అధికమాసం వస్తుందని.. ఇలా వచ్చిన సందర్భాల్లో కన్యామాసం(భాద్రపదం)లో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు, దసరా నవరాత్రుల్లో (ఆశ్వయుజం) నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహిస్తారని వెల్లడించారు. నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ధ్వజారోహణం, పెద్ద రథం, ధ్వజావరోహణం ఉండవని స్పష్టం చేశారు. ఇక బ్రహోత్మవాల సమయంలో ప్రతిరోజూ ఉదయం వాహనసేవ 8 నుంచి 10 గంటల వరకు, రాత్రి వాహనసేవ 7 నుంచి 9 గంటల వరకు జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు.
స్పెషల్ దర్శనం టికెట్లు రిలీజ్: మిగతా సమయాల్లో ఎలా ఉన్నా శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో స్వామి వారిని దర్శించుకోవాలని భక్తులు ఎంతగానో ఆశపడతారు. అలాంటి వారికి టీటీడీ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా అక్టోబర్ 12, 13, 14, 18, 19, 20వ తేదీల్లో స్వామి వారి దర్శనానికి సంబంధించిన రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లను అక్టోబర్ 7న బుధవారం ఉదయం 10 గంటలకు ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనున్నట్టు తెలిపింది. భక్తులు ఈ టికెట్లను https://ttdevasthanams.ap.gov.in ద్వారా మాత్రమే బుక్ చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.
వీఐపీ బ్రేక్, ప్రివిలేజ్డ్ దర్శనాలు రద్దు: అక్టోబర్ 11 నుంచి 20 వరకు వీఐపీ బ్రేక్, ప్రివిలేజ్డ్ దర్శనాలు రద్దు చేస్తున్నట్టు తెలిపింది. శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించనుండటంతో పాటు పెరటాసి మాసం చివరి వారం కావడంతో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొంటారని, ఈ క్రమంలో అధిక రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. ఇందులో భాగంగానే పది రోజుల పాటు ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ బ్రేక్, వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, చంటిపిల్లల తల్లిదండ్రులు, ఎన్ఆర్ఐ, డిఫెన్స్ దర్శనాలను రద్దు చేసినట్లు టీటీడీ తెలిపింది. వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలకు సంబంధించి అక్టోబర్ 10 నుంచి 19 వరకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలకు సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరించబోమని స్పష్టం చేసింది. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తులు తమ తిరుమల యాత్రను రూపొందిచుకోవాల్సిందిగా టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది.
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