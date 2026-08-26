తిరుమలలో హోటళ్లకు టీటీడీ హెచ్చరిక - అధికారుల ఆగ్రహానికి కారణమేంటి?
ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్లలో అపరిశుభ్రతపై భక్తుల ఫిర్యాదు - ప్రతి మంగళవారం 'క్లీనింగ్ డే' చేపట్టాలని ఆదేశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 4:59 PM IST
FAST FOOD CENTERS IN TIRUMALA : తిరుమల పరిసరాల పరిశుభ్రతకు టీటీడీ పెద్దపీట వేస్తోంది. భక్తుల నుంచి ఎప్పటికప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని చర్యలు చేపడుతోంది. ఈ క్రమంలో ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్లు అపరిశుభ్రంగా ఉంటున్నాయన్న భక్తుల ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో 'ప్రతి మంగళవారం క్లీనింగ్ డే' పాటించాలని టీటీడీ ఆరోగ్యశాఖ వ్యాపారులను ఆదేశించింది. తిరుమలలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకొని పరిశుభ్రమైన వాతావరణం, నాణ్యమైన ఆహారం అందించేందుకు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది.
తిరుమల కొండపై చిరుతిళ్లు, ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్ల పరిసరాల్లో అపరిశుభ్రత నెలకొంటోందని భక్తులు తరచూ ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. అధికారులు పలుమార్లు హెచ్చరిస్తున్నా పెద్దగా మార్పు కనిపించడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ నేరుగా రంగంలోకి దిగింది. డిప్యూటీ ఈవో శ్రీ సోమన్నారాయణ ఆదేశాల మేరకు 'ప్రతి మంగళవారం క్లీనింగ్ డే' విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు.
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క్లీనింగ్ డే అంటే?
హోటళ్లు, ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ల నిర్వాహకులు ప్రతి మంగళవారం క్లీనింగ్ చేపట్టాలి. ఆహారపదార్థాల తయారీ పాత్రలతో పాటు స్థలం క్లీన్ చేయాలి. దుకాణాల పరిసరాల్లో పేరుకుపోతున్న ఆహార పదార్థాల వ్యర్థాలు, మురుగు, దుర్వాసన తొలగించి పరిశుభ్రంగా ఉంచాలి. ప్రతి మంగళవారం ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు దుకాణాలను మూసేసి స్వచ్ఛందంగా, సంపూర్ణంగా శుభ్రం చేసుకోవాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ఈ మేరకు గత మంగళవారం తిరుమలలోని మూడో సత్రం, పీఏసీ 1, పీఏసీ 2 ప్రాంతాల్లోని ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్లను మూసేశారు. నీళ్లతో శుభ్రం చేశారు. దుకాణాల్లో బొద్దింకలు, ఎలుకలు, బల్లులు లేకుండా క్లీన్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమం నిరంతరాయంగా కొనసాగించాలని, తనిఖీలు ముమ్మరం చేస్తామని ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు నిర్వాహకులకు సూచించారు. ఆహార పదార్థాల తయారీ, నిల్వ, విక్రయ ప్రాంతాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని, భక్తులకు నాణ్యమైన, పరిశుభ్రమైన ఆహారం అందించాలని ఆదేశించారు.
ఇకపై ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్లలో పరిశుభ్రతకు సంబంధించి భక్తుల నుంచి ఫిర్యాదులు అందితే కఠిన చర్యలు తప్పవని టీటీడీ అధికారులు వ్యాపారులను హెచ్చరించారు. నిబంధనలు పాటించకుండా దుకాణాలను నిర్వహించే వారిపై టీటీడీ ఆరోగ్యశాఖ స్పష్టం చేసింది.
శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలిరానున్న నేపథ్యంలో కొండపై పారిశుధ్యానికి పెద్దపీట వేశామని అధికారులు వెల్లడించారు. ఆహార నాణ్యత విషయంలో ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. క్లీనింగ్ డే పాటించాలన్న టీటీడీ ఆదేశాల నేపథ్యంలో భక్తులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ విధానాన్ని నిరంతరాయంగా కొనసాగించాలని కోరుతున్నారు.
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