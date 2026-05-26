తిరుమలలో క్యూలైన్లలోకీ భక్తుల 'రీ ఎంట్రీ' - 2 గంటల్లోనే సర్వదర్శనం!
సర్వదర్శనానికి 24గంటల సమయం - క్యూలెన్లలో నుంచి బయటకు వచ్చి మళ్లీ వెళ్లొచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 10:35 AM IST
Re entry into TTD Queue Lines : తిరుమలలో వేసవిలో రద్దీ అధికంగా ఉండడం సహజమే. సగటున రోజుకు 80వేల మందికి పైగా స్వామి వారిని దర్శించుకుంటున్నారు. దీంతో దర్శన సమయం కొన్ని సందర్భాల్లో 32గంటలు కూడా పడుతోందని అధికారులు చెప్తున్నారు. దాదాపు రోజుకు పైగా క్యూలైన్లలో వేచి ఉండడం కష్టసాధ్యమే. కాసేపైనా క్యూలైన్ల బయటకు వెళ్లనిస్తే బాగుండు అనుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో భక్తుల ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని టీటీడీ ఓ కొత్త ఆలోచన చేసింది. భక్తులు కోరుకుంటున్నట్లుగా అవసరమైతే క్యూలైన్ల నుంచి బయటకు వెళ్లి తిరిగి దర్శనానానికి 2 లేదా 3 గంటల ముందు క్యూలైన్లలోకి చేరుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది.
రీ-ఎంట్రీ’ పాయింట్ ఎక్కడంటే
తిరుమలకు నిత్యం లక్షలాదిగా భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు. ఈ నెల 25న సోమవారం 89,399 మంది భక్తులు స్వామి వారిని దర్శించుకోగా, 49 వేల మంది తలనీలాలు అర్పించారు. హుండీ ఆదాయం 4.92కోట్లు రాగా, 3.88లక్షల లడ్డూలు విక్రయించారు. సర్వదర్శనం భక్తులకు 24గంటల సమయం పడుతోందని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలో పసిపిల్లలు, వృద్ధులతో వచ్చే భక్తులు గంటల తరబడి క్యూలైన్లు, కంపార్టుమెంట్లలో ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా టీటీడీ 'రీ ఎంట్రీ' ప్రవేశపెట్టింది.
సద్వినియోగం ఇలా
సర్వదర్శనం టోకెన్ తీసుకున్న భక్తులకు స్వామి వారి దర్శనానికి రద్దీ వేళల్లో ఒక రోజుకు మించి సమయం పడుతోంది. దీంతో వారు తాత్కాలికంగా క్యూలైన్ నుంచి బయటకు వెళ్లి తిరిగి దర్శన సమయానికి వచ్చేలా రీఎంట్రీ ద్వారా అవకాశం కల్పిస్తారు. సర్వదర్శనం భక్తులు ముందుగా క్యూలైన్లోకి వెళ్లి క వైకుంఠం-2లో ఆధార్ సమర్పించి టోకెన్ తీసుకోవాలి. వీరు మధ్యలో బయటకు వెళ్లాలనుకుంటే 17వ కంపార్టుమెంట్ వద్ద 'రీఎంట్రీ' పాస్ తీసుకుని ఎగ్జిట్ పాయింట్ ద్వారా బయటకు వెళ్లాలి. తమకు కేటాయించిన సమయం వచ్చే వరకు తమ గదులకు వెళ్లి విశ్రాంతి తీసుకోవడమో లేదా తిరుమలలోని ఇతర ప్రదేశాలను సందర్శించడానికి సమయం దొరుకుతుంది.
తిరిగి ఎలా వెళ్లాలి?
రీఎంట్రీ పాస్పై కేటాయించిన సమయానికి 15 నుంచి 20 నిమిషాల ముందుగానే సంబంధిత కంపార్టుమెంట్ వద్దకు చేరుకోవాలి. బయటకు వచ్చిన కంపార్ట్మెంట్లు కాకుండా మ్యూజియం పక్కన, డబ్ల్యూ-4 గేట్ మీదుగా రీ-ఎంట్రీ కేంద్రం వద్దకు చేరుకుంటే లోపలికి వెళ్లి కేవలం 2 నుంచి 4 గంటల వ్యవధిలోనే స్వామివారిని దర్శించుకోవచ్చు.
టోకెన్ తప్పనిసరి
రీఎంట్రీ కోసం టోకెన్ తప్పనిసరి. ఒకవేళ ఈపాస్ పోతే మాత్రం కొత్తది ఇవ్వరు, రీ ఎంట్రీ అవకాశాన్ని కోల్పోతారు. నిర్దేశించిన సమయానికి 30నిమిషాలు ముందుగా చేరుకోవడం మంచిది. లోపలికి వెళ్లడానికి ముందే సెల్ఫోన్లు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను భద్రపరుచుకోవాలి. రీఎంట్రీ భక్తులు వస్తువులు డిపాజిట్ చేయడానికి కౌంటర్లు లేవు.
