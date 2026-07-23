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"తిరుమలలో" ఎయిర్​పోర్ట్ తరహాలో లాంజ్! - టీటీడీ సరికొత్త నిర్ణయంతో భక్తులకు ఊరట!

భక్తుల సౌకర్యార్థం కోసం మరో కొత్త ఆలోచన చేస్తున్న టీటీడీ - లాంజ్ ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు!

Lounge for Srivani Devotees
Lounge for Srivani Devotees (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 12:11 PM IST

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Airport Style Lounge for Srivani Devotees in Tirumala : భారతదేశంలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలలో 'తిరుమల' ఒకటి. ఏడుకొండలపై కొలువైన వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం కోసం నిత్యం వేల సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తుంటారు. టికెట్ లేని భక్తులు సర్వదర్శనం కోసం గంటల తరబడి క్యూలైన్లలో నిల్చోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం(టీటీడీ) అంత సమయం వేచి ఉండలేని భక్తుల కోసం శ్రీవాణి ట్రస్ట్ విరాళాల ద్వారా శ్రీవారిని సులువుగా దర్శనం చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. అయితే, తాజాగా శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు పొందిన భక్తుల కోసం తిరుమలలో లాంజ్‌ నిర్మించాలని భావిస్తోంది టీటీడీ. మరి, ఈ లాంజ్​ను ఎక్కడ నిర్మించాలనుకుంటున్నారు? అందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం(టీటీడీ) భక్తుల సౌకర్యార్థం ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త నిర్ణయాలను తీసుకుంటూ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు పొందిన భక్తులు తిరుమలలో వేచి ఉండేందుకు ఎయిర్​పోర్టుల్లో ఉన్నట్లు లాంజ్ నిర్మించాలని ఆలోచిస్తున్నారు టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు. ప్రస్తుతం ఆన్​లైన్​లో మూడు నెలల ముందు 500 శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. అలాగే, ప్రతిరోజూ కరెంట్ బుకింగ్​లో 500, గతంలో విరాళాలిచ్చి టికెట్లు పొందని వారి కోసం మరో 300 టికెట్లు కేటాయిస్తున్నారు. రోజూ తిరుపతి ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఇంకో 200 శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు ఆఫ్‌లైన్‌లో ఇస్తున్నారు. రూ.10,000 విరాళం, రూ.500 టికెట్‌ కొనుగోలు చేస్తే టీటీడీ వారికి వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనం కల్పిస్తోంది.

ప్రస్తుతం ఆన్​లైన్​లో మూడు నెలలకు ముందు శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు పొందిన భక్తులకు గదులు కేటాయిస్తున్నారు. అయితే, కరెంట్ బుకింగ్‌లో టికెట్లు పొందిన వారికి మాత్రం అదేరోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు శ్రీవారి దర్శనం కల్పిస్తోంది టీటీడీ. దాంతో ఉదయం 9 గంటలకు శ్రీవాణి దర్శన టికెట్‌ పొందిన భక్తులు సాయంత్రం వరకు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తోంది. గదులు లేకపోవడంతో కరెంట్ బుకింగ్​లో దర్శన టికెట్లు పొందిన భక్తులు ఇబ్బందిపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు శ్రీవాణి భక్తులు తిరుమలలో వేచి ఉండేందుకు ఒక లాంజ్ నిర్మించాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారు.

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ఈ లాంజ్ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయనున్నారంటే?

శ్రీవాణి భక్తుల సౌకర్యార్థం ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్న ఆ లాంజ్​ కోసం తిరుమలలో అన్నమయ్య భవనానికి దగ్గరలోని న్యూ ఉడ్​సైడ్ హోటల్​ ప్రాంగణాన్ని ఎంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ భవనంలో గతంలో హోటల్​ ఉండేది. కానీ, ప్రస్తుతం ఖాళీగా ఉంది. దాంతో ఈ భవనాన్ని లాంజ్​లా తీర్చిదిద్దడానికి ఆలోచన చేస్తోంది టీటీడీ. ఇందులో శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు పొందిన భక్తుల కోసం విశ్రాంతి గదులు, ఫర్నిచర్, స్నానాల గదులు, ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం, ఫుడ్‌కోర్ట్‌ అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.

రేపే ప్రత్యేక దర్శన టికెట్లు విడుదల :

అక్టోబరు 2026కు సంబంధించిన తిరుమల శ్రీవారి ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల (రూ.300 దర్శన టికెట్లు) కోటాను "జులై 24న ఉదయం 10 గంటలకు" ఆన్​లైన్​లో విడుదల చేయనున్నారు. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు తిరుమల, తిరుపతిలో అద్దె గదుల బుకింగ్‌ కోటాను విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపారు టీటీడీ అధికారులు. అక్టోబరులో తిరుమల వెళ్లాలనుకుంటున్న భక్తులు ఈ విషయాన్ని గమనించి https://ttdevasthanams.ap.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో స్పెషన్ దర్శనం, వసతి గదులకు సంబంధించిన టికెట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు. నేరుగా తిరుమల వెళ్లి ఇబ్బందులు పడడం కంటే టీటీడీ అందిస్తున్న ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని ముందుగానే దర్శనం, వసతి గదులకు సంబంధించిన టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవడం ద్వారా శ్రీవారిని ప్రశాంతంగా దర్శించుకోవచ్చు.

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శ్రీవాణి భక్తుల కోసం లాంజ్
LOUNGE FOR SRIVANI DEVOTEES

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