టీటీడీ అగరుబత్తీలను ఎలా తయారు చేస్తుంది? - ఎందుకు ఆ పేర్లు పెట్టారో తెలుసా?

వేంకటేశ్వరుడి పూజలో వాడిన పూలతో అగరుబత్తీలు - విశేష ఆదరణ పొందుతున్న టీటీడీ బ్రాండ్!

ttd_dhoop_sticks
ttd_dhoop_sticks (ETV Bharat)
Published : April 14, 2026 at 1:01 PM IST

TTD Dhoop Sticks : తిరుమల తిరుపతికి నిత్యం లక్షలాదిగా భక్తులు తరలివస్తుంటారు. ఆనంద నిలయంలోకి అడుగు పెట్టగానే కొత్త లోకంలోకి వెళ్లిన అనుభూతి కలుగుతుంది. ప్రత్యేకంగా పూల అలంకరణ చూపును కట్టిపడేస్తుంది. మనస్సును సైతం పులకింపజేస్తుంది. స్వామి వారి అలంకరణకు కొన్ని రకాల ప్రత్యేకమైన పుష్పాలను వినియోగిస్తుంటారు. కేవలం ఆనంద నిలయంలోనే ప్రతి రోజు టన్నుల కొద్దీ పూలు అవసరం ఉంటుంది. ఇంత భారీ మొత్తంలో వినియోగించే పుష్పాలను దుర్వినియోగం చేయకుండా టీటీడీ అగరు బత్తీల తయారీకి ఉపయోగిస్తోంది. సుగంధ పరిమళాలను జత చేసి ఏడు రకాల ఉత్పత్తులను భక్తులకు విక్రయిస్తోంది. తిరుమలలో అగరుబత్తీల తయారీ ఎలా ఉంటుంది? ఏడు రకాల ఉత్పత్తులకు ఏ పేర్లు పెట్టారు? వాటి విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.

అగరుబత్తీలను ఎస్వీ గోసంరక్షణ శాలలోని "దర్శన్‌" కేంద్రంలో తయారు చేస్తుంటారు. ఇక్కడ మహిళా ఉద్యోగులు అధికంగా ఉంటారు. ముందుగా స్వామి, అమ్మవార్లకు అలంకరించి తీసేసిన పువ్వులను ఇక్కడకు తరలిస్తారు. మాల కట్టిన పువ్వులను వేరు చేసి జల్లెడపడతారు. ఆ తర్వాత యంత్రాల్లో (డ్రయ్యర్స్) లో వేసి నిర్ణీత వేడిలో ఆరబెడతారు. ఆ తర్వాత పొడిగా మార్చి చందనం సహా ఇతర పరిమళాలను చేరుస్తారు. ఇలా సిద్ధం చేసిన పొడితో చివరగా అగరబత్తీలు తయారు చేస్తుంటారు.

టీటీడీ అగరుబత్తీలకు విశేష ఆదరణ లభిస్తోంది. తిరుమలలో వీటి విక్రయానికి ప్రత్యేకంగా కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. తెలంగాణ, చెన్నై, బెంగళూరులోని టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల్లోనూ విక్రయిస్తున్నారు.

టీటీడీ దర్శన్ కేంద్రంలో తయారైన అగరుబత్తీలు ఏడు రకాలు. వీటిని స్వచ్ఛమైన, పవిత్రమైన పుష్పాలతో తయారు చేయడమే గాకుండా పేర్లు సైతం గొప్ప అర్థాన్నిస్తాయి. తయారీ, భక్తుల మనోభావాలను ప్రతిబింబించేలా "తందనాన, దివ్యపాద, అభయహస్త, దృష్టి, సృష్టి, ఆకృష్టి, తుష్టి" అని నామకరణం చేశారు. వాటి అర్థాలు, వివరాలు ఇవీ.

  • తందనాన అనేది వేంకటేశ్వర స్వామి భక్తి దేయాల్లో మాత్రమే వినిపించే పదం. లయబద్ధమైన ఈ పదం (శబ్దం) తాళగతిని సూచించడంతో పాటు ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. భక్తి పారవశ్యంలో ముంచెత్తుతుంది.
  • దివ్యపాద అనే పదం ఆ వేంకటేశ్వరుని పాద పద్మములను గుర్తు చేస్తుంది. దేవుడి పాదాలను గుర్తుచేసుకుంటూ పెట్టిన పేరు దివ్యపాద.
  • అభయ హసం అంటే భరోసా ఇవ్వడం. శ్రీనివాసుడు ఎల్లవేళలా భక్తులకు రక్షణగా ఉంటాడని, దారి చూపిస్తాడని నమ్మకం. పూజల్లో ఇలాంటి అగరుబత్తీలు వాడడం భక్తులకు మనో ధైర్యాన్నిస్తుంది.
  • దృష్టి అంటే మంచిని సూచించడం. మంచిని మాట్లాడుకోవడం. మంచిని పంచుకోవడం. పూజల్లో ఏకాగ్రతను సూచిస్తుంది.
  • సృష్టి అంటే ఆవిష్కరణ అని అర్థం. భగవంతుడి రూపంలో ప్రకృతి నుంచి ఉద్భవించినది అని సూచిస్తుంది.
  • ఆకృష్టి అంటే ఆకర్షించడం అని అర్థం. మనస్సు చలించకుండా భగవంతుడిని ధ్యానించడం.
  • తుష్టి అంటే తృప్తి అని అర్థం. విపరీతమైన కోరికలు కాకుండా మనసుకు సంతృప్తిని కలిగించడమే తుష్టి అని సూచిస్తుంది.

