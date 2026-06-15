తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు అలర్ట్ - జ్యేష్టాభిషేకం సందర్భంగా ఈ సేవలు రద్దు!
-తిరుమలలో ప్రతి సంవత్సరం జ్యేష్టాభిషేకం - ఈ క్రమంలో పలు ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన టీటీడీ!
Published : June 15, 2026 at 8:34 PM IST
TTD Jyeshtabhishekam 2026: దేశంలో ప్రసిద్ధి చెందిన దేవాలయాల్లో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఒకటి. ఇక్కడ కొలువైన ఏడుకొండలవాడిని నిత్యం వేల మంది దర్శించుకుంటారు. ఆ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మండనాయకుడిని కనులారా చూసి, మనసారా వేడుకుంటుంటారు. కోరికలు తీరినందుకు వడ్డీకాసుల వాడికి ముడుపులు చెల్లించుకుంటారు. ప్రస్తుతం తిరుమలలో రద్దీ బానే ఉంది. స్వామి వారి దర్శనానికి సమయం ఎక్కువే పడుతోంది. ఇదిలా ఉంటే జూన్ ఆఖర్లో తిరుమలకు వచ్చే భక్తులకు అలర్ట్. సాలకట్ల జ్యేష్ఠాభిషేకాన్ని పురస్కరించుకుని జూన్ 28వ తేదీన పలు సేవలను రద్దు చేసింది టీటీడీ. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో జూన్ 26, 27, 28 మూడు రోజుల పాటు సాలకట్ల జ్యేష్టాభిషేకం జరుగనున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వెల్లడించింది. ప్రతి సంవత్సరం జ్యేష్ట మాసంలో ఈ క్రత్రువు నిర్వహిస్తారని స్పష్టం చేసింది. జ్యేష్టా నక్షత్రం ముగిసేట్లుగా మూడు రోజుల పాటు తిరుమల శ్రీవారికి జ్యేష్టాభిషేకం నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. సంపంగి ప్రదక్షిణంలోని కల్యాణ మండపంలో నిర్వహించే ఈ కార్యక్రమాన్ని "అభిద్యేయక అభిషేకం" అని కూడా అంటారు. తరతరాలుగా జరిగే అభిషేకాలతో అత్యంత ప్రాచీన స్వామి వారి ఉత్సవ మూర్తులు అరిగిపోకుండా పరిరక్షించేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏటా జరుపుతారు.
ఏఏ రోజు ఏఏ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి: మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ క్రతువులో పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించింది.
- మొదటిరోజు శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారికి ఉన్న బంగారు కవచాన్ని తీసేసి, హోమాలు, అభిషేకాలు పంచామృత స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత శ్రీ స్వామి వారికి వజ్ర కవచాన్ని అలంకరిస్తారు. రెండో రోజు ముత్యాల కవచం సమర్పిస్తారు.
- మూడో రోజు తిరుమంజనాదులు పూర్తి చేసి, బంగారు కవచాన్ని పునఃసమర్పిస్తారు. ఇక ఈ బంగారు కవచాన్ని మళ్లీ వచ్చే ఏడాది జ్యేష్టాభిషేకం సమయంలోనే తీస్తారు. అంతవరకు సంవత్సరం పొడవునా వివిధ ఉత్సవాల్లో శ్రీవారు బంగారు కవచంతోనే పాల్గొంటారు.
ఈ సేవలు రద్దు: శ్రీవారి సాలకట్ల జ్యేష్టాభిషేకాన్ని పురస్కరించుకుని పలు సేవలను రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది. ఇందులో భాగంగా జూన్ 28వ తేదిన కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవ సేవలను రద్దు చేసింది. జూన్ 26, 27 తేదీల్లో యధావిధిగా స్వామి వారి దర్శనం ఉంటుంది. కేవలం చివరి రోజు మాత్రమే పైన చెప్పిన సేవలను రద్దు చేసింది.
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