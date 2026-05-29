శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్​ - శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల కేటాయింపులో మార్పులు - అప్పటి నుంచే అమలు!

-శ్రీవాణి ట్రస్ట్‌కు సంబంధించిన టిక్కెట్ల జారీలో మార్పులు చేసిన టీటీడీ - విరాళాలు చెల్లించి దర్శనం కాని వారికి రోజుకు 300 టికెట్లు జారీ!

TTD on Srivani Trust Darshan Tickets
Published : May 29, 2026 at 6:41 PM IST

TTD on Srivani Trust Darshan Tickets: కలియుగ ప్రత్యక్షదైవం వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవాలనుకునే భక్తులు ఎంతో మంది ఉంటారు. కానీ, శ్రీవారి దర్శనం అంత ఈజీ కాదు. టికెట్​ లేకుండా అయితే సర్వదర్శనం కోసం గంటల తరబడి క్యూలైన్లలో నిల్చోవాల్సి వస్తుంది. అయితే, అంత సమయం వేచి చూడలేని వారి కోసం శ్రీవాణి ట్రస్ట్ విరాళాల ద్వారా స్వామివారిని దర్శనం చేసుకునే అవకాశాన్ని టీటీడీ కల్పించింది. కానీ, ఈ పద్ధతిలోనూ గత కొంతకాలంగా భక్తులకు చిక్కులు ఎదురవుతున్నాయి. ముందే విరాళాలు చెల్లించి రసీదులు పొందినా, దర్శన టికెట్లు దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడింది. తాజాగా ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపుతూ టీటీడీ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అదేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

భక్తుల సౌకర్యార్థం శ్రీవాణి ట్రస్ట్​కు సంబంధించిన దర్శన టికెట్ల కేటాయింపులో పలు మార్పులు చేసినట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం రోజుకు 1500 శ్రీవాణి టికెట్లను టీటీడీ అందుబాటులో ఉంచుతోంది. వీటిలో 500 దర్శన టికెట్లను మూడు నెలలు ముందుగానే ఆన్​లైన్​లో బుక్​ చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఇక మరో 200 శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లను తిరుపతి విమానాశ్రయంలో కరెంట్ బుకింగ్ కింద జారీ చేస్తోంది. ఇక ప్రస్తుతం రోజువారీ కరెంట్ బుకింగ్ కోటాలో అందుబాటులో ఉన్న 800 దర్శన టికెట్లలో ఇప్పటికే రూ.10 వేలు విరాళం చెల్లించి దర్శన టికెట్ కోసం వేచి ఉన్న దాతలకు ప్రతిరోజూ 300 టికెట్లు ప్రత్యేకంగా కేటాయించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొంది.

అప్పుడు చెల్లించిన వారికి మాత్రమే: అయితే ఈ సదుపాయం అందరికీ కాకుండా 2025 మే 1 నుంచి విరాళం చెల్లించిన అర్హులైన దాతలకు వర్తించనుందని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. ఈ 300 టికెట్లను ప్రతిరోజూ ఉదయం 9 గంటలకు విడుదల చేస్తారని వెల్లడించింది. ఆల్రెడీ విరాళం ఇచ్చి దర్శనం కాని దాతలు తమ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడీ/రసీదు ద్వారా లాగిన్ అయి మధ్యాహ్నం 1 గంట లోపు స్లాట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలని.. మధ్యాహ్నం 1 గంటలోపు బుక్ చేసుకున్న భక్తులకు అదే రోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు దర్శనానికి అనుమతించనున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ (300 టికెట్ల)కోటాలో బుకింగ్ కాని టికెట్లను తిరిగి కరెంట్ బుకింగ్ కోటాలో ఇస్తామని పేర్కొంది.

అప్పటి నుంచే అమలు: శ్రీవాణి ట్రస్ట్​కు సంబంధించిన దర్శన టికెట్ల కేటాయింపులో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం జూన్ 10 నుంచి అమలులోకి రానుందని స్పష్టం చేసింది. అదే విధంగా ఈ పద్ధతి 2027 మార్చి 31 వరకు అమల్లో ఉంటుందని వెల్లడించింది.

చివరగా శ్రీవాణి టికెట్లను కేవలం అధికారిక టీటీడీ వెబ్‌సైట్ ద్వారా మాత్రమే బుక్ చేసుకోవాలని, ఎటువంటి దళారులను లేదా ప్రైవేట్ ఏజెంట్లను నమ్మి మోసపోవద్దని టీటీడీ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

