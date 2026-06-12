"రూ.10 వేల నుంచి రూ. కోటి విరాళం" - దాతలకు టీటీడీ అందించే సౌకర్యాలేంటో తెలుసా?
-ఏడుకొండల వాడి సన్నిధిలో దాతలకు ఎన్నో సౌకర్యాలు - తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి విరాళాలు ఎలా ఇవ్వాలో తెలుసా?
Published : June 12, 2026 at 7:09 PM IST
TTD Donations and Benefits: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం వేంకటేశ్వరుడిని దర్శించుకోవడానికి నిత్యం ఎంతో మంది భక్తులు తిరుమలకు వస్తారు. ఇక దర్శనం అనంతరం ఆపద మొక్కుల వాడికి ఎన్నో రూపాల్లో కానుకలు సమర్పించుకుంటారు. తమ స్తోమత కొద్దీ విరాళాలూ ఇస్తుంటారు. ఇక డొనేషన్స్ ఇచ్చే భక్తులకు కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రత్యేక సౌకర్యాలనూ అందిస్తోంది. దర్శన భాగ్యం నుంచి బహుమతుల వరకూ అందించి ఆనందానుభూతులనిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే రూ.పది వేల నుంచి రూ.కోటిపైగా అందజేసిన వారికి పలు రకాల సేవలు, దర్శనాలు, వసతి, ఆశీర్వచనాలు అందజేస్తోంది. మరి ఎంత విరాళం ఇస్తే ఏఏ సేవలు లభిస్తాయో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
విరాళం వివరాలు:
రూ.10వేల నుంచి రూ.లక్ష వరకు: 10 వేల రూపాయల నుంచి లక్ష వరకు డొనేషన్ ఇచ్చిన భక్తులకు తితిదే పలు సౌకర్యాలను అందిస్తోంది. అందులో ప్రతి రూ.పదివేలకు శ్రీవాణి ట్రస్ట్ ద్వారా ఒక బిగినింగ్ బ్రేక్ దర్శనం ఉంటుంది. ఇలా తొమ్మిదిసార్లు అవకాశం ఉంటుంది.
రూ.లక్ష నుంచి రూ.5లక్షలు: ఈ మొత్తంలో విరాళం ఇచ్చిన దాత సహా మరో నలుగురికి(మొత్తం ఐదుగురు) ఏడాదిలో ఒకసారి సుపథం ద్వారా స్వామి వారి దర్శనం ఉంటుంది. అలాగే ఒకరోజు వసతి(రూ.100) ఉంటుంది. ప్రసాదంగా ఆరు చిన్న లడ్డూలు ఇస్తారు. బహుమానంగా ఒక దుపట్టా, జాకెట్ముక్క అందిస్తారు.
రూ.5 లక్షల నుంచి రూ. పది లక్షలు: ఈ లెక్క ప్రకారం విరాళం ఇచ్చిన భక్తులకు ఏడాదిలో మూడుసార్లు సుపథం ద్వారా ఐదుగురికి దర్శనం కల్పిస్తారు. అలాగే 3 రోజులు వసతి (రూ.100) ఉంటుంది. పది చిన్న లడ్డూలు, 5 మహా ప్రసాదాలు అందిస్తారు. బహుమానంగా ఒక దుపట్టా, జాకెట్ముక్క ఇస్తారు.
రూ.10 లక్షల నుంచి రూ. 25 లక్షలు: ఈ ప్రకారం డొనేషన్ ఇచ్చిన దాతలకు ఏడాదిలో మూడుసార్లు (ఐదుగురికి) బిగినింగ్ బ్రేక్ దర్శనం ఉంటుంది. మూడు రోజుల వసతి (రూ.1000) సౌకర్యం కల్పిస్తారు. 20 చిన్న లడ్డూలు, 10 మహా ప్రసాదాలు అందిస్తారు. బహుమానంగా ఒక దుపట్టా, జాకెట్ముక్క, 50 గ్రాముల ఒక వెండి నాణెం ఇస్తారు.
రూ.25 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షలు: ఈ మొత్తం విరాళంగా ఇచ్చిన భక్తులకు ఏడాదిలో మూడుసార్లు ఐదుగురికి బిగినింగ్ బ్రేక్ దర్శనంతో పాటు ఒకసారి సుపథం ద్వారా(ఐదు మందికి) దర్శనం కల్పిస్తారు. దాతలకు మూడు రోజుల(రూ.1500) వసతి ఉంటుంది. 4 పెద్ద లడ్డూలు, 5 చిన్న లడ్డూలు, 10 మహా ప్రసాదాలు స్వామి వారి ప్రసాదంగా ఇస్తారు. ఒక దుపట్టా, జాకెట్ముక్క, ఒక బంగారు నాణెం(5 గ్రాములు), ఒక వెండి నాణెం(50 గ్రాములు) బహుమతిగా ఇస్తారు.
రూ.50 లక్షల నుంచి రూ. 75 లక్షలు: ఈ లెక్కన డొనేషన్ ఇచ్చిన దాతలకు ఏడాదిలో ఒకరోజు సుప్రభాత సేవ (ఐదుగురికి), మూడుసార్లు బిగినింగ్ బ్రేక్ దర్శనం, రెండుసార్లు సుపథం(ఐదుగురికి) ద్వారా దర్శన అవకాశం ఉంటుంది. మూడు రోజుల వసతి(రూ.2000) కల్పిస్తారు. 6 పెద్ద లడ్డూలు, 10 చిన్న లడ్డూలు, 10 మహా ప్రసాదాలు ఇస్తారు. ఒక దుపట్టా, జాకెట్ముక్క, ఒక బంగారు నాణెం(5 గ్రాములు), ఒక వెండి నాణెం(50 గ్రాములు) గిఫ్ట్గా అందిస్తారు.
రూ.75 లక్షల నుంచి రూ. కోటి: ఈ మొత్తంలో విరాళం ఇచ్చిన శ్రీవారి భక్తులకు ఏడాదిలో రెండుసార్లు సుప్రభాత సేవ (ఐదుగురికి), మూడుసార్లు బిగినింగ్ బ్రేక్ దర్శనం, మూడు సార్లు ఐదుగురికి సుపథం ద్వారా దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తారు. (రూ.2500) మూడు రోజుల అకామిడేషన్ ఉంటుంది. 8 పెద్ద లడ్డూలు, 15 చిన్న లడ్డూలు, 10 మహా ప్రసాదాలు ఇస్తారు. ఒక దుపట్టా, జాకెట్ముక్క, ఒక బంగారు నాణెం(5 గ్రాములు), ఒక వెండి నాణెం(50 గ్రాములు) బహుమతిగా దాతకు ఇస్తారు.
రూ.కోటికి పైగా: కోటి రూపాయలకు పైగా డొనేషన్ ఇచ్చిన దాతకు ఏడాదిలో మూడు సార్లు సుప్రభాత సేవ(ఐదుగురికి), మూడుసార్లు బిగినింగ్ బ్రేక్ దర్శనం, నాలుగు సార్లు సుపథం(ఐదుగురికి) ద్వారా దర్శనం ఉంటుంది. రూ.3000 టారిఫ్తో మూడు రోజుల వసతి కల్పిస్తారు. 10 పెద్ద లడ్డూలు, 20 చిన్న లడ్డూలు, 10 మహా ప్రసాదాలు అందిస్తారు. బహుమానంగా ఒక దుపట్టా, జాకెట్ముక్క, ఏడాదిలో ఒకసారి వేద ఆశీర్వచనం, ఒక బంగారు నాణెం(5 గ్రాములు), ఒక వెండి నాణెం(50 గ్రాములు) ఇస్తారు.
ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఆయా విరాళాలు ఇచ్చిన వారికి దర్శనం, వసతి, లడ్డూ ప్రసాదం సౌకర్యాలు ప్రతి సంవత్సరం లభిస్తాయి. వెండి, బంగారు నాణేలు మాత్రం జీవితకాలంలో ఒక్కసారి మాత్రమే ఇస్తారు. ఇక రూపాయి నుంచి రూ.999 విరాళంగా ఇచ్చిన వారికి కేవలం రశీదు మాత్రమే ఇస్తారు. అలాగే వెయ్యి రూపాయలకు మించి డొనేషన్ ఇచ్చిన వారికి రశీదుతో పాటు ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు సర్టిఫికెట్ కూడా ఇస్తారు.
ఈ ట్రస్ట్లకు విరాళాలు ఇస్తే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి డిడక్షన్: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ట్రస్టులకు డొనేషన్ ఇస్తే సెక్షన్ 80(జీ) కింద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి డిడక్షన్ వస్తుంది.
- శ్రీ వేంకటేశ్వర అన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్
- శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్యప్రసాదిని స్కీమ్
- శ్రీ బాలాజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సర్జరీ, రీసెర్చ్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ ఫర్ డిసేబుల్డ్ ట్రస్ట్
- శ్రీ వేంకటేశ్వర భక్తి చానల్
- శ్రీ వేంకటేశ్వర సర్వశ్రేయాస్ ట్రస్ట్
- శ్రీ వేంకటేశ్వర(ఎస్వీ) ప్రాణాదాన ట్రస్ట్
- ఎస్వీ గోసంరక్షణ ట్రస్ట్
- ఎస్వీ విద్యాదాన ట్రస్ట్
- శ్రీ వేంకటేశ్వర వేదపరిరక్షణ ట్రస్ట్
- శ్రీ వేంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్
- శ్రీ వేంకటేశ్వర ఆలయాల నిర్మాణం ట్రస్ట్(శ్రీవాణి టస్ట్)
డొనేషన్ ఎలా ఇవ్వాలి: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే ట్రస్ట్లకు విరాళాలను చెక్ లేదా డీడీ రూపంలోనే ఆలయ ఈవో పేరిట అందజేయాలి. నగదు రూపంలో తీసుకోరు. ఇక టీటీడీ ఇచ్చిన ఐడీ, పాస్వర్డ్ ద్వారా ఈ సౌకర్యాలను బుక్ చేసుకోవచ్చు. మరిన్ని వివరాలు www. tirumala.org ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
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