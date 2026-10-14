భక్తులకు షాక్ ఇచ్చిన టీటీడీ - నిలిచిపోయిన అగరబత్తీల ఉత్పత్తి!
మూతపడిన అగరబత్తీల ఉత్పత్తి కేంద్రం - ఆన్లైన్ టెండర్లు ఖరారైనా అప్పగింతల ఆలస్యం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 12:51 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 12:57 PM IST
TTD Incense Sticks Production Centre Online Tenders : బ్రహ్మోత్సవాల వేళ ఎస్వీ గో సంరక్షణశాలలోని టీటీడీ అగరబత్తీల కేంద్రం మూతపడింది. ఈ కేంద్రం కాంట్రాక్టు ముగిసి ఆర్నెళ్లు అవుతున్నా కొత్త ఏజెన్సీకి అప్పగించాల్సిన అధికారులు అనుమతుల పేరిట కాలయాపన చేస్తున్నారు. ఉత్పత్తి నిలిచిపోవడంతో అగరబత్తీల నిల్వలు అయిపోయాయి.
టీటీడీ యంత్రాంగం ఎల్ఎస్నగర్ వద్ద ఉన్న ఎస్వీ గోసంరక్షణ శాలలో 2019లో దర్శన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, బెంగళూరు ఆధ్వర్యంలో అగరబత్తీల కేంద్రాన్ని ప్రారంభించింది. టీటీడీ ఆలయాల్లో స్వామివారికి వినియోగించే పూలను వృథాగా పడేయకుండా పున:వినియోగానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ మేరకు ఏడు రకాల అగరబత్తీల తయారీ చేపట్టి వాటికి శ్రీవారి ఏడు కొండలను స్ఫురిస్తూ "తందనానా, అభయహస్త, దివ్యపాద, దివ్యదృష్టి, ద్యివశృష్టి, దివ్య తుష్టి, ఆకృష్టి" పేర్లతో ఉత్పత్తి చేపట్టింది.
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పువ్వులతో అగరబత్తీల తయారీ ప్రథమం కాగా, శ్రీవారి ఆలయాల్లో సమర్పించిన పూలతో తయారు చేయడాన్ని భక్తులు పరమపవిత్రంగా భావించారు. ప్రారంభంలో తక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తూ తిరుమలలో మాత్రమే విక్రయించేవారు. భక్తుల నుంచి ఆదరణ పెరగడంతో తిరుపతి, సమీపంలోని టీటీడీ ఆలయాల్లోను అందుబాటులో ఉంచారు. ఆ తర్వాత డిమాండ్ పెరగడంతో అందుకు తగ్గట్టుగా సరఫరా చేయలేకపోయారు. ఈ క్రమంలో 2024లో రెండో ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేసి ఉత్పత్తి పెంచారు. అదనంగా సంపంగి, నూరు వరహాలు, తులసి పేరిట మరో మూడు రకాల ఉత్పత్తులకు అధికారులు నిర్ణయించారు. కానీ, టెండరు సమయం ముగియడంతో వాయిదా పడింది.
ఆన్లైన్ టెండర్ పూర్తయినా
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పరిధిలోని ఆలయాల్లోని నిత్యం సుమారు 25వేల అగరబత్తీల ప్యాకెట్లు విక్రయిస్తున్నారు. సగటున ప్రతి నెలా రూ.5కోట్ల మేర వ్యాపారం జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో బెంగళూరుకు చెందిన 'దర్శన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' ఐదేళ్ల లీజు గడువు గత ఆరు నెలలకు ముందే ముగిసింది. దీంతో కొత్తగా టెండర్లు పిలిచి ఈ కేంద్రాన్ని అప్పగించాల్సి ఉండగా నేటికీ ఆ ప్రక్రియ పూర్తి కాలేదు.
టెండర్లు పిలిచి కొత్త వాళ్లకు అప్పగించడానికి సమయం పట్టే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో పాత కంపెనీకే ఇచ్చిన ఆరు నెలల గడువు కూడా పూర్తయింది. ఇప్పటికే ఆన్లైన్లో టెండర్లు పిలిచి, గత నెల టెండర్ ఖరారు చేశారు. కానీ, ఏజెన్సీకి అప్పగించకుండా బోర్డు అనుమతి కోసం ఎదురుచూస్తుండడంతో జాప్యం నెలకొని నిల్వలు అయిపోయాయి.
తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవాల సీజన్ కావడంతో భక్తుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అగరబత్తీల అమ్మకాలు మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో ఉత్పత్తి పెంచి ఆదాయం రాబట్టే అవకాశం ఉన్నా అధికారులు ఆ దిశగా అడుగులు వేయలేదు. ఫలితంగా ఉత్పత్తి కేంద్రం మూతపడడంతో పాటు ఇక్కడ పనిచేస్తున్న 149 మంది సిబ్బందికి ఉపాధి కరవైంది.
అగరబత్తీల విక్రయ కేంద్రం మూతపడడంపై ఎస్వీ గోసంరక్షణశాల సంచాలకులు వకుమార్ స్పందించారు. ఎస్వీ గో సంరక్షణశాలలోని ఆన్లైన్ టెండర్లు పూర్తయ్యాయని తెలిపారు. బోర్డు మీటింగ్ నిర్ణయం మేరకు తక్కువ కోట్చేసిన సంస్థకు తయారీని అప్పగించనున్నామని వెల్లడించారు.
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