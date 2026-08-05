శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్ - బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో ఈ "సేవలు" రద్దు!
- సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 23 వరకు శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు - పలు సేవలు రద్దు చేసిన టీటీడీ!
Published : August 5, 2026 at 12:12 PM IST
TTD Cancel Various Darshans During Brahmotsavams: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం వేంకటేశ్వర స్వామి వెలసిన భూలోక వైకుంఠం 'తిరుమల'. నిత్యం గోవింద నామస్మరణతో నిత్యకల్యాణం పచ్చతోరణంగా భాసిల్లుతోంది. ఇక కోట్లాది మందికి కొంగుబంగారంలా నిలిచే శ్రీనివాసుడికి నిత్యోత్సవం, పక్షోత్సవం, మాసోత్సవం అంటూ ఎన్నెన్నో ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతాయి. కానీ ఏడాదికి ఒకసారి జరిగే శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు మాత్రం అపూర్వం! అనన్యసామాన్యం. అయితే ఈ సంవత్సరం స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని పలు సేవలను రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
బ్రహ్మోత్సవాలు అంటే ఏమిటి, ఎప్పటినుంచి ప్రారంభం?: వ్యాస మహర్షి రచించిన స్కంధ పురాణం వైష్ణవ ఖండంలోని 'శ్రీ వేంకటాచల మాహాత్మ్యం'లో వివరించిన ప్రకారం తొలుత వేంకటేశ్వరునికి సాక్షాత్తూ ఆ బ్రహ్మదేవుడు ప్రారంభించిన ఉత్సవాలు కాబట్టి ఈ ఉత్సవాలకు బ్రహ్మోత్సవాలని పేరు వచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ ఏడాది శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు సెప్టెంబరు 15 నుంచి 23 వరకు జరగనున్నాయి. సెప్టెంబరు 14వ తేదీ సాయంత్రం అంకురార్పణతో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఆరంభం అవుతాయి. ఇక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ప్రతిరోజూ ఉదయం 8 నుంచి 10 గంటల వరకు, సాయంత్రం 7 నుంచి 9 గంటల వరకు వివిధ రకాల వాహన సేవలు నిర్వహించనున్నారు.
ఏఏ సేవలు రద్దు:
- వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు: సెప్టెంబర్ 8 నుంచి 23 మధ్యలో పలు తేదీల్లో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రకటించింది. సెప్టెంబర్ 8వ తేదీన శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం, 14వ తేదీన శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ, సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 23 వరకు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్ 8, 14, 15 నుంచి 23 తేదీల వరకు ప్రొటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు ఉండవని స్పష్టం చేసింది.
- ఆర్జిత సేవలు: తిరుమలలో శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 23వ తేదీ వరకు అంటే 9 రోజుల పాటు ఆర్జిత సేవలైన అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ, తిరుప్పావడ సేవ, కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, సహస్ర దీపాలంకరణ సేవలను రద్దు చేసినట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రకటించింది. అలాగే వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, చంటిపిల్లల తల్లిదండ్రులు, ఎన్ఆర్ఐ, దాతల దర్శనాలను కూడా రద్దు చేసినట్లు వెల్లడించింది.
శ్రీవారి పుష్కరిణి మూసివేత: శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని స్వామి వారి పుష్కరిణిని మూసివేసినట్లు టీటీడీ తెలిపింది. ఎందుకంటే ఈ ఉత్సవాల నేపథ్యంలో ప్రతి సంవత్సరం పుష్కరిణి మరమ్మత్తులు చేస్తుంటారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు 15 నుంచి శ్రీవారి బ్రహ్మూత్సవాలు జరగనున్న నేపథ్యంలో తితిదే వాటర్ వర్క్స్ విభాగం పనులను ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలోనే ఆగస్టు1 నుంచి సెప్టెంబర్ 10 వరకు మూసివేయనుంది.
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