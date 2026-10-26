తిరుమల కొండపైకి 'ఆ వాహనాలపై' టీటీడీ నిషేధం - అలిపిరిలోనే తనిఖీలు!
తిరుమల ఘాట్రోడ్లపై కమర్షియల్ బైకుల బ్యాన్ - టీటీడీ నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 5:12 PM IST
Tirumala Ghat Road Bike : తిరుమల కొండపైకి వచ్చీ, పోయే కమర్షియల్ ద్విచక్ర వాహనాలపై టీటీడీ ఆంక్షలు విధించింది. ఘాట్రోడ్లలో ట్రాఫిక్ రద్దీ నియంత్రణ, మలుపుల వద్ద ప్రమాదాలకు అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో భక్తుల భద్రతకు ప్రాధాన్యమిస్తూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. గత నెలలో మొదటి ఘాట్రోడ్డుపై జరిగిన ప్రమాదంలో బైక్ రైడర్ మృతి చెందగా, ఓ ప్రయాణికుడికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. భక్తులు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించాలని, సొంత, ప్రైవేటు వాహనాలను పూర్తిస్థాయిలో అనుమతిస్తామని ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేసింది.
ఘాట్ రోడ్లలో ర్యాపిడో, ఓలా, ఉబర్ వంటి బైక్ ట్యాక్సీలపై టీటీడీ నిషేధం విధించింది. భక్తుల రక్షణ, సంక్షేమం, భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇటీవల మొదటి ఘాట్రోడ్డుపై బైక్ ప్రమాదానికి గురైంది. సెప్టెంబర్ 26న మొదటి ఘాట్ రోడ్డుపై 26వ మలుపు వద్ద జరిగిన ప్రమాదంలో ర్యాపిడో రైడర్ మృతి చెందగా వెనుక ప్రయాణిస్తున్న భక్తుడు తీవ్రంగా గాయపడినట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలో 'యాప్స్ బుకింగ్ బైకులకు ప్రవేశం నిషిద్ధం' అంటూ అలిపిరి చెకింగ్ పాయింట్ వద్ద బోర్డులు ఏర్పాటు చేసింది. కొండపైకి వెళ్తున్న బైక్ ట్యాక్సీలను అధికారులు అడ్డుకుని నిలిపేశారు. సొంత ద్విచక్రవాహనాలను మాత్రమే కొండపైకి అనుమతిస్తున్న టీటీడీ అధికారులు యాప్స్ ఆధారిత బుకింగ్స్ మాత్రమే నిలిపేస్తూ నిషేధం విధించారు.
వాహనాలను పూర్తిస్థాయిలో చెకింగ్ చేయాలని, ఆ తర్వాత కొండపైకి అనుమతించాలని సిబ్బందిని టీటీడీ ఆదేశించింది. వ్యాపార పరంగా బుకింగ్స్ ద్వారా భక్తులను చేరవేస్తున్న ద్విచక్ర వాహనాలను నిలిపేయాలని స్పష్టం చేసింది. బైక్ రైడింగ్ బుకింగ్ లొకేషన్లలో తిరుమలను మినహాయించాల్సిందిగా సంబంధింత సంస్థలకు ఆదేశాలు జారీ చేయాలని టీటీడీ అధికారులు భావిస్తున్నారు. భక్తులు ర్యాపిడో, ఓలా, ఉబర్ వంటి ద్విచక్ర వాహనాలను బుక్ చేసుకోవద్దని, ఆర్టీసీ బస్సులు ప్రైవేటు కార్లు ఇతరత్రా ట్యాక్సీలను బుక్ చేసుకోవాల్సిందిగా సూచించారు. ఈ నిబంధనలు కమర్షియల్ బైక్ ట్యాక్సీలకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని సొంత వాహనాలపై తిరుమల వచ్చే వారికి ఇబ్బంది లేదని స్పష్టం చేశారు. ఘాట్రోడ్లు, ప్రమాదకరమైన మలుపులు ఉన్న నేపథ్యంలో ఇష్టారాజ్యంగా వాహనాలను అనుమతించడం భద్రతకు విఘాతం కలిగిస్తుందని, ఈ మేరకు కఠిన నిర్ణయాలు తప్పవని పేర్కొన్నారు.
58 మలుపులు
తిరుమల మొదటి ఘాట్రోడ్డు పొడవు 19 కిలోమీటర్లు కాగా, దాదాపు 58 మలుపులు ఉన్నాయి. వాహనాలు కిందకు దిగాలంటే కనీసం 40 నిమిషాల సమయం తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. ఇక రెండో ఘాట్రోడ్డు 18 కిలోమీటర్లు కాగా, ఆరు మలుపులు ఉన్న ఈ మార్గంలో కనీస ప్రయాణ సమయం 28 నిమిషాలు. ఎంతో నైపుణ్యం, అనుభవం కలిగిన డ్రైవర్లు మాత్రమే సురక్షితంగా వాహనాన్ని నడపగలరు.
సుదూర ప్రాంతాల నుంచి సొంత వాహనాల్లో వచ్చే వారికి, డ్రైవర్లకు మలుపులపై అవగాహన ఉండదు కాబట్టి, ప్రమాదాలకు తావివ్వకుండా కనీస వేగంలో వెళ్లేలా చూసుకోవాలి. నిద్రమత్తులో ఉన్నవారు తగిన విశ్రాంతి తీసుకోవడం తోపాటు వేగ నియంత్రణ తప్పనిసరి.
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