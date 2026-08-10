తిరుమలలో అద్దె గది కావాలా? - 'ఆఫ్లైన్'లో ఇలా బుక్ చేసుకోవచ్చు!
గదుల కేటాయింపులో టీటీడీ నూతన మార్గదర్శకాలు - మీ సెల్ఫోన్కి గదుల వివరాలతో మెసేజ్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 2:25 PM IST
Tirumala Room Booking Offline : తిరుమలలో భక్తులకు గదుల కేటాయింపులో టీటీడీ నూతన మార్గదర్శకాలు అమలు చేస్తోంది. గతంలో సీఆర్వో వద్ద గంటల కొద్దీ వేచి ఉండే విధానాన్ని మార్చేసింది. నేరుగా ఉప విచారణ కార్యాలయాల ద్వారా గదులు కేటాయించే విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది. దీంతో మీకు కేటాయించిన గది వివరాలు మీ సెల్ఫోన్కి మెసేజ్ రూపంలో వచ్చేస్తాయి.
భక్తులు ముందుగా తిరుమలలోని కేంద్రీయ విచారణ కార్యాలయం (సీఆర్వో) వద్ద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఉదయం 5 గంటల నుంచి ఈ అవకాశం ఉంటుంది. గదులు అందుబాటులో ఉన్నంత వరకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్ వద్ద క్యూలైన్ లో నిలబడి తమ వంతు రాగానే ఒరిజినల్ ఆధార్ కార్డు లేదా జిరాక్స్ కాపీని తీసుకెళ్లి ఫోన్ నెంబర్ తదితర వివరాలు తెలియజేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఫేస్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ అనంతరం రెండు (A,B) కేటగిరీలకు సంబంధించిన గదులు ఎంచుకోవచ్చు. క్యూలైన్లలో వేచి ఉండే భక్తులు ఇబ్బంది పడకుండా తాగునీరు, అన్న ప్రసాదం, మరుగుదొడ్లు వంటి సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
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- A కేటగిరీలో రూ.50, రూ.100 గదులు, B కేటగిరీలో రూ.1000 గదులు అందుబాటులో ఉంటాయి. రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి కాగానే భక్తులకు ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లిప్ ఇస్తారు.
- ఆ తర్వాత సీఆర్వో వద్ద ఉన్న డిస్ప్లే బోర్డుల్లో రిజిస్ట్రేషన్ సంఖ్య కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత 15 నిమిషాల్లోగా మీకు కేటాయించిన గదికి సంబంధించిన సమాచారం సెల్ ఫోన్ కు మెసేజ్ రూపంలో అందుతుంది.
- ఒకవేళ డిస్ప్లే బోర్డుల్లో రిజిస్ట్రేషన్ క్రమ సంఖ్య వచ్చినప్పటికీ మెసేజ్ రాకపోతే అక్కడే ఉన్న కీయోస్క్ మిషన్లలో స్లిప్ స్కాన్ చేస్తే కేటాయించిన గది వివరాలు కనిపిస్తాయి.
- గదులు కేటాయించిన భక్తులు వాటికి సంబంధించిన ఉప విచారణ కార్యాలయాలకు చేరుకుని గది అద్దె చెల్లించాలి. నగదు కాకుండా ఆన్ లైన్ (ఫోన్ పే/ గూగుల్ పే/యూపీఐ/క్రెడిట్ కార్డు/డెబిట్ కార్డు ద్వారా గది అద్దె చెల్లించి తాళాలు తీసుకోవచ్చు.
తిరుమలలోని ఉప విచారణ కార్యాలయాలివే :
- అంజనాద్రి నగర్ కాటేజస్ (ANC)
- శ్రేషాద్రి నగర్ కాటేజస్ (SNC)
- శంఖుమిట్ట కాటేజస్ (SMC)
- గరుడాద్రి నగర్ కాటేజస్ (GNC)
- హిల్ వ్యూ కాటేజస్ (HVC)
- సుదర్శన సత్రం (1NC)
- గోవర్ధన్ సత్రం (2NC)
- కళ్యాణి సత్రం (3NC)
- సప్తగిరి విశ్రాంతి గృహం (SPRH)
- రామ్ భగిచా విశ్రాంతి గృహం-2 (RBRH-2)
- వరాహ స్వామి విశ్రాంతి గృహం -1 (VSRH-1)
- వరాహ స్వామి విశ్రాంతి గృహం -2 (VSRH-2)
- అష్ట వినాయక విశ్రాంతి గృహం (AVSRH)
- కౌస్తుభం విశ్రాంతి గృహం (KTBRH)
- పాంచజన్యం విశ్రాంతి గృహం (PJMRH)
- మాతృశ్రీ వకుళామాత విశ్రాంతి గృహం (MVRH)
- నందకం విశ్రాంతి గృహం (NDKRH)
- సూరాపురం తోట (SPT)
గదుల కోసం మార్గదర్శకాలు
- గదులు పొందడానికి 21 సంవత్సరాల వయస్సు కలిగి ఉండాలి.
- ఒకసారి గదిని పొందిన వారికి నెల రోజుల పాటు మళ్లీ అవకాశం ఉండదు.
- క్యూ లైన్ లోకి ఒక కుటుంబం నుంచి ఒక వ్యక్తి మాత్రమే రావాల్సి ఉంటుంది.
- ఒంటరి, లేదా అవివాహితులకు గదులు కేటాయించరు.
- గదులు 24 గంటలకు మాత్రమే కేటాయిస్తారు. అదనంగా ఉంటే టారీఫ్ 200 శాతం, 48 గంటలు దాటితే 400 శాతం పెరుగుతుంది.
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