ETV Bharat / offbeat

భక్తిభావం ఉప్పొంగేలా తిరుమలలో పేర్లు మార్పు - నడకదారి ఇకపై 'శ్రీవారి మార్గం'

తిరువీధులు, కూడళ్ల పేర్లు కొత్తగా - మాడ వీధులకు 4 వేదాల పేర్లు

TTD Board Meeting Updates
TTD Board Meeting Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 2:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

TTD Board Meeting Updates : "వేంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన, వేంకటేశ సమో దేవో న భూతో న భవిష్యతి ఈ చరాచర సృష్టిలో వేంకటాద్రికి సమానమైన పుణ్యక్షేత్రం లేదు. శ్రీనివాసునికి సాటిరాగల దేవుడు భూత, భవిష్యత్ కాలాల్లో మరొకరు ఉండరని" ఈ శ్లోకానికి అర్థం. తిరుమల పుణ్యక్షేత్రం కలియుగ వైకుంఠగా ప్రసిద్ధి కెక్కింది. తిరుమల గిరిపై సాలగ్రామ శిలగా, అర్చావతార మూర్తిగా, స్వయంభువుగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వెలిశాడు. అందుకే ఆయణ్ని ఏడు కొండలవాడని, గోవిందుడని, బాలాజీ అని రకరకాల పేర్లతో భక్తులు పిలుస్తారు.

తిరుమల గురించి ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక, పురాణ చరిత్రలున్నాయి. నిత్యకల్యాణం, పచ్చతోరణంగా భాసిల్లుతూ నిలయం ఎన్నో అద్భుతాలకు నిలయంగా మారింది. అందుకే ప్రతిరోజు స్వామి వారిని వేలాదిమంది భక్తులు దర్శించుకుంటారు. ఈ క్రమంలోనే భక్తులకు సౌకర్యాల కల్పనతోపాటు మౌలిక సదుపాయాల పెంపుపై టీటీడీ ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. ఇప్పటికే పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో పాటు తిరుమలను సందర్శించే వారిలో భక్తి భావం పెంపొదించేలా కృషి చేస్తోంది.

తాజాగా మే 7న టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో పలు కీలకాంశాలపై చర్చించి పలు తీర్మానాలు చేశారు. ఇందులో భాగంగా తిరుమలలోని వీధులు, కూడళ్లు, ప్రాంతాలకు వేదాలు, భక్తాగ్రేసరులు, ఆళ్వార్లుల పేర్లు పెడుతున్నారు. ఈ మేరకు టీటీడీ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించి కమిటీ ప్రతిపాదించిన కొత్త పేర్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

TTD Board Meeting Updates
మాడవీధులు - ప్రాంగణాలు (ETV Bharat)

మాడవీధులు - ప్రాంగణాలు :

  • తూర్పు మాడవీధి - రుగ్వేద మార్గంగా, దక్షిణ మాడవీధి - యజుర్వేద మార్గంగా, పశ్చిమ మాడవీధి - సామవేద మార్గంగా
  • ఉత్తర మాడవీధి - అధర్వణవేద మార్గంగా పేరు మారనుంది.
  • బేడీ ఆంజనేయస్వామి ఆలయ ప్రాంతం - సాళువ నరసింహరాయల ప్రాంగణంగా, దేవాలయం ఎదురుగా ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశం - భగవద్రామానుజాచార్య ప్రాంగణంగా మారనున్నాయి.
  • మూవింగ్‌ బ్రిడ్జి నుంచి సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ వరకు - తిరుమలనంబి ప్రాంగణంగా, దేవాలయ వెనుక భాగం - అనంతాళ్వార్‌ ప్రాంగణంగా మారనుంది.
TTD Board Meeting Updates
కూడళ్లు (ETV Bharat)

కూడళ్లు :

  • లేపాక్షి సర్కిల్‌ - అన్నమయ్య కూడలిగా, రామ్‌బగీచ సర్కిల్‌ - తొండమాన్‌ చక్రవర్తి కూడలిగా, ఎస్‌ఎంసీ సర్కిల్‌ - పురందరదాసు కూడలిగా మారనుంది.
  • నందకం గెస్ట్‌హౌస్‌ సర్కిల్‌ - వకుళమాత కూడలిగా, వీక్యూసీ-2 సర్కిల్‌ - తిరుమలరాయల కూడలిగా, జీఎన్‌సీ సర్కిల్‌ - గరుడాద్రి కూడలిగా మారనున్నాయి.

ముఖ్యమైన మార్గాలు :

  • ఔటర్‌ రింగ్‌రోడ్డు - తిరువేంకటపథంగా, ఇన్నర్‌ రింగ్‌రోడ్డు - అన్నమాచార్య మార్గంగా, జీఎన్‌సీ నుంచి లేపాక్షి సర్కిల్‌ - గరుడాద్రి మార్గంగా మారనున్నాయి.
  • పద్మావతి విచారణ కార్యాలయం - రెస్ట్‌హౌస్‌ - పద్మావతి మార్గంగా, నందకం సర్కిల్‌ నుంచి గోగర్భం డ్యామ్‌ - నిత్యకల్యాణ మార్గంగా, బస్టాండ్‌ నుంచి ఎంప్లాయీస్‌ క్యాంటీన్‌ - కులశేఖరాళ్వార్ల మార్గంగా మారనుంది.
  • పిండిమర సర్కిల్‌ నుంచి ఔటర్‌ రింగ్‌రోడ్డు - ఆకాశగంగ మార్గంగా, రామ్‌బగీచ నుంచి పుష్కరిణి - శ్రీ కృష్ణదేవరాయల మార్గంగా, జీఎన్‌సీ-లేపాక్షి నడకదారి - నమ్మాళ్వార్‌ మార్గంగా, శ్రీవారి మెట్టు నడకదారి - శ్రీవారి మార్గంగా మారనున్నాయి.

రోజుకో వేషంలో భక్తులు - తిట్లే ఆశీస్సులు - ఈ గుడి ఎక్కడుందంటే?

గుడి లోపల గుట్టుగా బావి నిర్మాణం - తవ్విచూస్తే పంచలోహ విగ్రహాలు!

TAGGED:

TTD TO RENAME TIRUMALA STREETS
TIRUMALA ROAD CIRCLES NAME CHANGED
TIRUMALA ROAD CIRCLES NAMES CHANGE
TTD BOARD MEETING UPDATES
TTD ON PLACES NAMES CHANGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.