తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు అలర్ట్ - రేపే "శ్రీవారి సేవా టికెట్లు" విడుదల - ఇలా బుక్ చేసుకోండి!
శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్ల "జూన్ కోటా" షెడ్యూల్ రిలీజ్ - ఆ రోజే స్పెషల్ దర్శనం టికెట్లు!
Published : March 17, 2026 at 10:20 AM IST
Tirumala June 2026 Tickets Schedule : భారత్లో ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక పుణ్యక్షేత్రాలలో "తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం" ఒకటి. ఏడుకొండలపై కొలువై ఉన్న కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడి దర్శనానికి ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి నిత్యం వేల సంఖ్యలో భక్తులు తరలి వస్తుంటారు. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకుడిని కనులారా చూసి, మనసారా వేడుకుంటారు. అయితే, తిరుమల గిరులపై నార్మల్ టైమ్లోనే భక్తుల రద్దీ ఉంటుంది. ఇక సమ్మర్, స్కూల్స్ రీఓపెనింగ్ టైమ్లో తిరుమలకు వచ్చే భక్తుల సంఖ్య మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటి టైమ్లో శ్రీవారిని ప్రశాంతంగా దర్శించుకోవడం అంత ఈజీ పనికాదు.
కానీ, మీకు తెలుసా? భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న టైమ్లోనూ మీరు తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామిని మనసారా వేడుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది టీటీడీ. అందుకోసమే మూడు నెలల ముందుగానే ఆన్లైన్ ద్వారా ఆర్జిత సేవల టికెట్లు బుక్ చేసుకునే సౌకర్యం తీసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా స్కూల్స్ రీఓపెనింగ్ టైమ్ జూన్లో తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్ ఇచ్చింది టీటీడీ. జూన్ నెలకు సంబంధించిన స్పెషల్ దర్శనం, వసతి టికెట్లతో పాటు మరికొన్ని సేవల టికెట్ల విడుదల షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. మరి, ఏ టికెట్లు ఏ ఏ తేదీల్లో రిలీజ్ కానున్నాయో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఆర్జిత సేవా టికెట్లు : 2026 జూన్ నెలకు సంబంధించిన తిరుమల శ్రీవారి ఆర్జిత సేవలైన సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవల కోటాను ఆన్లైన్లో మార్చి 18న మార్నింగ్ గంటలకు విడుదల చేయనుంది టీటీడీ. ఈ సేవా టికెట్ల రిజిస్ట్రేషన్ కోసం మార్చి 20వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవచ్చని తెలిపింది. అనంతరం లక్కీ డిప్లో టికెట్లు పొందిన భక్తులు ఈ నెల 20 నుంచి 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటలలోపు డబ్బులు కట్టాల్సి ఉంటుంది. అనంతరం వారికి ఆర్జిత సేవల టికెట్లు మంజూరవుతాయి.
కల్యాణోత్సవం, వర్చువల్ సేవల కోటా : జూన్ నెల కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవ, జ్యేష్టాభిషేకంకు సంబంధించిన టికెట్లు మార్చి 21న ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేస్తారు. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వర్చువల్ సేవలు, వాటి దర్శన స్లాట్లకు సంబంధించిన కోటాను ఆన్లైన్లో టీటీడీ అధికారులు రిలీజ్ చేయనున్నారు.
అంగప్రదక్షిణం టోకెన్లు : మార్చి 23న ఉదయం 10 గంటలకు జూన్ నెలకు సంబంధించిన అంగ ప్రదక్షిణం టోకెన్లను విడుదల చేస్తారు. అదే రోజు మార్నింగ్ 11 గంటలకు శ్రీవాణి ట్రస్టు బ్రేక్ దర్శనం కోటా టికెట్లు రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఇక మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్తులు, దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల కోటాను ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనున్నారు టీటీడీ అధికారులు.
స్పెషల్ దర్శనం టికెట్లు : ఇకపోతే జూన్, 2026కు సంబంధించిన తిరుమల శ్రీవారి ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల (రూ.300 దర్శన టికెట్లు) కోటాను "మార్చి 24న ఉదయం 10 గంటలకు" ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనున్నారు. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు తిరుమల, తిరుపతిలో అద్దె గదుల బుకింగ్ కోటాను రిలీజ్ చేస్తారు. ఇక ఈనెల 27న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు జూన్ నెలకు సంబంధించిన శ్రీవారి సేవ, పరకామణి సేవ కోటాను రిలీజ్ చేయనున్నారు టీటీడీ అధికారులు.
జూన్లో తిరుమల వెళ్లాలనుకుంటున్న భక్తులు ఈ విషయాన్ని గమనించి పైన పేర్కొన్న తేదీలను గుర్తుంచుకుని https://ttdevasthanams.ap.gov.in వెబ్సైట్లో స్పెషన్ దర్శనం, వసతి గదులకు సంబంధించిన టికెట్లను బుక్ చేసుకోవాలని కోరారు. డైరెక్ట్గా తిరుమల వెళ్లి ఇబ్బందులు పడడం కంటే టీటీడీ అందిస్తున్న ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని ముందుగానే దర్శనం, వసతి గదులకు సంబంధించిన టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవడం ద్వారా శ్రీవారిని ప్రశాంతంగా దర్శించుకోవచ్చు.
