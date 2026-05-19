శ్రీవారి భక్తులకు విస్తృత వసతి సౌకర్యాలు - తిరుపతిలో గదులు ఇలా బుక్ చేసుకోవచ్చు!

Published : May 19, 2026 at 1:58 PM IST

TTD Accommodation Facilities For Devotees : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడు వెలసిన తిరుమల భూలోక వైకుంఠంగా ఖ్యాతి పొందింది. అందుకే ఆయణ్ని గోవిందుడని, ఏడు కొండలవాడని, బాలాజీ అని రకరకాల పేర్లతో భక్తులు పిలుస్తారు. స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు ప్రతిరోజూ దేశవిదేశాల నుంచి భక్తులు తరలివస్తారు. అయితే తిరుమలలో గదులకు చాలా డిమాండ్ ఉంటుంది. దీంతో అక్కడ రూమ్ దొరక్కపోయినా తిరుపతిలో వసతి కేంద్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మరి అక్కడ కల్పించే సౌకర్యాలేంటి? అనే వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు విస్తృత వసతి సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నట్లు టీటీడీ పేర్కొంది. ఇందులో భాగంగానే వసతి, విశ్రాంతి, లాకర్, స్నానం, అన్నప్రసాదం తదితర సదుపాయాలను అందుబాటులో ఉంచినట్లు తెలిపింది. ఒంటరి, అవివాహిత స్త్రీ, పురుష జంటలకు గదుల కేటాయించబోమని వివరించింది. భక్తులు ఈ సదుపాయాలను వినియోగించుకుని స్వామివారి దర్శనాన్ని పూర్తి చేసుకోవాలని వెల్లడించింది. అలాగే దర్శనానంతరం గదులు, లాకర్లు వెంటనే ఖాళీ చేసి ఇతర భక్తులకు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.

తిరుపతిలో విష్ణునివాసం, మాధవం, శ్రీనివాసం, పద్మావతీ గెస్ట్​హౌస్, ఎస్వీ గెస్ట్​​హౌస్, తిరుచానూరు తోళ్లప్ప గార్డెన్స్ వంటి వసతి సముదాయాలను టీటీడీ నిర్వహిస్తోంది. వీటితో పాటు డార్మిటరీలు, ఉచిత లాకర్లు, మరుగుదొడ్లు, స్నానం గదులు, ప్రథమ చికిత్స కేంద్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఏసీ గదులను ఆన్​లైన్​తో పాటు రొటేషన్ విధానంలో భక్తులకు కేటాయిస్తారు. నాన్ ఏసీ గదులను ముందు వచ్చిన వారికి ముందు ప్రాతిపదికన కేటాయిస్తారు.

విష్ణునివాసం :

విష్ణునివాసాన్ని 2011లో ప్రారంభించారు. ఇందులో 408 గదులు, 09 హాళ్లు, 706 లాకర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఏసీ, నాన్ ఏసీ గదులను ఆన్‌లైన్​తో పాటు రొటేషన్ విధానంలో భక్తులకు కేటాయిస్తారు.

శ్రీనివాసం కాంప్లెక్స్ :

శ్రీనివాసం కాంప్లెక్స్​ను 2003లో ప్రారంభించారు. ఇందులో 552 గదులు, 09 డార్మిటరీలు, 1038 లాకర్లు ఉన్నాయి. డీలక్స్​, నాన్​ ఏసీ, ఏసీ గదులు భక్తులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

మాధవం గెస్ట్​హౌస్ :

మాధవరం గెస్ట్​ హౌస్​ను 2009లో ప్రారంభించారు. ఇందులో 164 ఏసీ గదులు, డీలక్స్ సూట్లు ఉన్నాయి.

ఎస్వీ గెస్ట్​హౌస్ :

1955లో నిర్మించిన ఎస్వీ గెస్ట్​హౌస్‌లో ఏసీ, నాన్ ఏసీ కలిపి 31 గదులను భక్తులకు కేటాయిస్తారు. ముందు వచ్చిన వారికి ముందు ప్రాతిపదికన గదులను కేటాయిస్తారు.

ఇతర వసతి కేంద్రాలు

  • రేణిగుంట సమాచార కేంద్రంలో నాలుగు గదులు, ఒక డార్మిటరీ, పద్దెనిమిది లాకర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. భూదేవి కాంప్లెక్స్​ను 2002లో ప్రారంభించారు. ఇందులో ఒక డార్మిటరీ, వంద లాకర్లు ఉన్నాయి.
  • తిరుచానూరు తోళ్లప్ప గార్డెన్స్‌లోని గెస్ట్​హౌస్ 1982లో భక్తులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో 30 గదులను ఆన్​లైన్​లో నిబంధనల ప్రకారం బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు.
  • తిరుపతి శ్రీ పద్మావతీ గెస్ట్​హౌస్‌ 1979లో భక్తులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో ఉన్న 35 గదులను ప్రోటోకాల్ ప్రతినిధులకు కేటాయిస్తారు.
  • విష్ణునివాసం, శ్రీనివాసం, తోళ్లప్ప గార్డెన్స్‌లలో అన్నప్రసాదం సౌకర్యం కూడా అందుబాటులో ఉంది. లాకర్లను భక్తులు తమ విలువైన వస్తువులను భద్రపరచుకోవడానికి వినియోగించుకోవచ్చు. వీటితో పాటు శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి సత్రాల స్థానంలో నిర్మిస్తున్న భవనాలు పూర్తయితే మరిన్ని వసతి గదులు, లాకర్లు, డార్మిటరీలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

గదుల కేటాయింపు విధానం :

తిరుపతిలోని విష్ణునివాసంలో పరిమిత సంఖ్యలో గదులను కేటాయిస్తున్నారు. తిరుపతిలోని మిగిలిన అన్ని చోట్ల నిబంధనల ప్రకారం www.ttdevasthanams.ap.gov.in వెబ్​సైట్​లో ముందస్తుగా బుక్ చేసుకోవాలి.

