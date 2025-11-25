ETV Bharat / offbeat

ట్రెండింగ్​ "ఎగ్​ పౌచ్​" రెసిపీ - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, స్నాక్​గా పర్ఫెక్ట్​!

- ఎగ్స్​తో ఎప్పుడూ చేసే రెసిపీలు ట్రై చేస్తున్నారా? - ఓసారి ఇలా కొత్తగా ట్రై చేయండి, కిర్రాక్​ ఉంటుంది!

Trending Egg Pouch Recipe
Trending Egg Pouch Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 25, 2025 at 3:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Trending Egg Pouch Recipe: పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా, రోజూ పెట్టినా వద్దనుకుండా తినేది ఎగ్స్​. ఈ క్రమంలోనే అమ్మలు ఎగ్స్​తో ఎన్నెన్నో వెరైటీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఇటీవల సోషల్​ మీడియాలో ఓ ఎగ్​ రెసిపీ వైరల్​ అవుతోంది. అతి తక్కువ సమయంలో, తక్కువ పదార్థాలతో చేసుకునే ఈ రెసిపీ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. పెద్దగా కష్టపడకుండానే చేసుకోవచ్చు. ఇక ఈ రెసిపీనే బాయిల్డ్​ ఎగ్​ ఆమ్లెట్​ అని కూడా అంటుంటారు. ఉదయాన్నే టిఫెన్​ చేసే సమయం లేనప్పుడు దీనిని చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక స్నాక్స్​గా కూడా ఈ రెసిపీ పర్ఫెక్ట్​. మరి, లేట్​ చేయకుండా ఈ ఎగ్​ పౌచ్​ రెసిపీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Egg Pouch Recipe
కోడిగుడ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఎగ్స్​ - 6
  • ఆయిల్​ - సరిపడా
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • కారం - అర టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్​
Egg Pouch Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ రెసిపీ కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి నీళ్లు పోసుకోవాలి. అందులో రెండు కోడిగుడ్లు వేసి ఉడికించుకోవాలి.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఎగ్స్​ బాయిల్​ అయిన తర్వాత వేడినీటిని పారబోసి చల్లటి నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి.
  • ఎగ్స్​ పై పొట్టు తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే 2 కోడిగుడ్లను బ్రేక్​ చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని బాగా బీట్​ చేసుకోవాలి.
Egg Pouch Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి తాలింపు లేదా బన్​ దోశలు వేసుకునేందుకు సూట్​ అయ్యే పాన్​ పెట్టి 2 టీస్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆ నూనెలో ఉడికించి పొట్టు తీసిన ఒక ఎగ్​ వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి. అనంతరం బీట్​ చేసిన ఎగ్​ మిశ్రమాన్ని సగం మేర కోడిగుడ్డుపై పోయాలి.
  • అనంతరం ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఉప్పు, కారం, గరం మసాలాను చల్లుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిగిలిన సగం ఎగ్​ మిక్స్​ను మరోసారి పై నుంచి పోసి మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి.
Egg Pouch Recipe
కొత్తిమీర తరుగు (Getty Images)
  • ఎగ్​ మిశ్రమం ఓ వైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపునకు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • ఇలానే మరో ఉడికించిన గుడ్డు, రెండు మామూలు ఎగ్స్​తో చేసుకుని రెండు వైపులా కాల్చుకుని తీసుకుంటే సరి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎగ్​ పౌచ్​ రెడీ.
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న ఎగ్ పౌచ్​ను సగానికి కట్​ చేసుకుని టమాటా సాస్​తో తింటే సరి. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Egg Pouch Recipe
ఎగ్​ పౌచ్​ రెసిపీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మీకు రెండు ఎగ్​ పౌచ్​లు కావాలనుకుంటే మొత్తం ఆరు గుడ్లు అవసరమవుతాయి. అంటే ఒక్కొక్క ఎగ్​ పౌచ్​కు మూడు గుడ్లు. అందులో ఒకటి ఉడికించినది. రెండు నార్మల్​వి. ఇలా మీకు ఎన్ని కావాలో దానిని బట్టి ఎగ్స్​ తీసుకోవాలి.
  • ఈ ఎగ్​పౌచ్​కు కాస్త ఎక్కువ నూనె అవసరం అవుతుంది. ఎందుకంటే నూనె తక్కువ అయితే బాయిల్డ్​ ఎగ్​ పాన్​కు అంటుకుపోతుంది. అలా అని మరీ ఎక్కువ వేసుకోవాల్సిన పనిలేదు.

- క్యాలీఫ్లవర్​తో కరకరలాడే "బైట్స్" - KFC చికెన్ పీసుల్లా అద్దిరిపోతాయి!

రోజూ తినే టిఫెన్ బోర్ కొట్టిందా? - కొత్తగా సగ్గుబియ్యంతో "అట్లు" ట్రై చేయండి!

TAGGED:

EGG POUCH RECIPE MAKING
TRENDING EGG POUCH RECIPE
TASTY AND SPICY EGG POUCH
ఎగ్​ పౌచ్​ ఎలా తయారు చేయాలి
TRENDING EGG POUCH RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.