ట్రెండింగ్ "ఎగ్ పౌచ్" రెసిపీ - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్గా పర్ఫెక్ట్!
- ఎగ్స్తో ఎప్పుడూ చేసే రెసిపీలు ట్రై చేస్తున్నారా? - ఓసారి ఇలా కొత్తగా ట్రై చేయండి, కిర్రాక్ ఉంటుంది!
Published : November 25, 2025 at 3:46 PM IST
Trending Egg Pouch Recipe: పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా, రోజూ పెట్టినా వద్దనుకుండా తినేది ఎగ్స్. ఈ క్రమంలోనే అమ్మలు ఎగ్స్తో ఎన్నెన్నో వెరైటీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఓ ఎగ్ రెసిపీ వైరల్ అవుతోంది. అతి తక్కువ సమయంలో, తక్కువ పదార్థాలతో చేసుకునే ఈ రెసిపీ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. పెద్దగా కష్టపడకుండానే చేసుకోవచ్చు. ఇక ఈ రెసిపీనే బాయిల్డ్ ఎగ్ ఆమ్లెట్ అని కూడా అంటుంటారు. ఉదయాన్నే టిఫెన్ చేసే సమయం లేనప్పుడు దీనిని చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక స్నాక్స్గా కూడా ఈ రెసిపీ పర్ఫెక్ట్. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ ఎగ్ పౌచ్ రెసిపీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఎగ్స్ - 6
- ఆయిల్ - సరిపడా
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - సరిపడా
- కారం - అర టీస్పూన్
- గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఈ రెసిపీ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి నీళ్లు పోసుకోవాలి. అందులో రెండు కోడిగుడ్లు వేసి ఉడికించుకోవాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఎగ్స్ బాయిల్ అయిన తర్వాత వేడినీటిని పారబోసి చల్లటి నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి.
- ఎగ్స్ పై పొట్టు తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే 2 కోడిగుడ్లను బ్రేక్ చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి తాలింపు లేదా బన్ దోశలు వేసుకునేందుకు సూట్ అయ్యే పాన్ పెట్టి 2 టీస్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆ నూనెలో ఉడికించి పొట్టు తీసిన ఒక ఎగ్ వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి. అనంతరం బీట్ చేసిన ఎగ్ మిశ్రమాన్ని సగం మేర కోడిగుడ్డుపై పోయాలి.
- అనంతరం ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఉప్పు, కారం, గరం మసాలాను చల్లుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిగిలిన సగం ఎగ్ మిక్స్ను మరోసారి పై నుంచి పోసి మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఎగ్ మిశ్రమం ఓ వైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపునకు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- ఇలానే మరో ఉడికించిన గుడ్డు, రెండు మామూలు ఎగ్స్తో చేసుకుని రెండు వైపులా కాల్చుకుని తీసుకుంటే సరి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎగ్ పౌచ్ రెడీ.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఎగ్ పౌచ్ను సగానికి కట్ చేసుకుని టమాటా సాస్తో తింటే సరి. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మీకు రెండు ఎగ్ పౌచ్లు కావాలనుకుంటే మొత్తం ఆరు గుడ్లు అవసరమవుతాయి. అంటే ఒక్కొక్క ఎగ్ పౌచ్కు మూడు గుడ్లు. అందులో ఒకటి ఉడికించినది. రెండు నార్మల్వి. ఇలా మీకు ఎన్ని కావాలో దానిని బట్టి ఎగ్స్ తీసుకోవాలి.
- ఈ ఎగ్పౌచ్కు కాస్త ఎక్కువ నూనె అవసరం అవుతుంది. ఎందుకంటే నూనె తక్కువ అయితే బాయిల్డ్ ఎగ్ పాన్కు అంటుకుపోతుంది. అలా అని మరీ ఎక్కువ వేసుకోవాల్సిన పనిలేదు.
