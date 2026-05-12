ETV Bharat / offbeat

ఫ్యామిలీతో కలిసి ట్రిప్​కు వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే డబ్బులు ఆదా!

-సమ్మర్​లో ఫ్యామిలీతో కలిసి ట్రిప్​ ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడం మంచిదని నిపుణుల సలహా!

Travelling Tips to Save Money
Travelling Tips to Save Money (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 12, 2026 at 7:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Travelling Tips to Save Money : ప్రయాణాలు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. నచ్చిన ప్రదేశాలు తిరగాలని.. ఎంజాయ్​ చేయాలని అనుకుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా సమ్మర్​లో ఫ్యామిలీతో కలిసి ఫేమస్​ ప్రదేశాలు చూసి రావాలని భావిస్తారు. అయితే దగ్గర, దూరం ప్లేస్​ ఏదైనా కానీ.. టూర్​కు వెళ్లాలంటే డబ్బు ముఖ్యం. ఈ క్రమంలోనే కొద్దిమంది ముందు నుంచే మనీ సేవ్​ చేసుకుంటుంటే.. కొద్దిమంది లోన్లు తీసుకుంటుంటారు. అయితే ఎలా వెళ్లినా సరే చివరకు అనుకున్న దానికన్నా డబ్బు ఎక్కువే ఖర్చు అవుతుంది. కాగా ఇలాంటి పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలంటే.. కొన్ని టిప్స్​ పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

బడ్జెట్​: ఎక్కడికైనా వెళ్లాలనుకుంటున్నప్పుడు ఆ ట్రిప్​ కోసం ఎంత ఖర్చు చేయాలనుకుంటున్నారో ముందుగానే ప్లాన్​ చేసుకోవాలని.. దానికి తగినట్లుగానే ఖర్చు చేయాలంటున్నారు. అంటే మీరు కేటాయించిన మొత్తం బడ్జెట్​లో 75 శాతం మనీతోనే ట్రిప్​ కంప్లీట్​ అయ్యేలా ప్లాన్​ చేసుకోవాలంటున్నారు. ఉదాహరణకు మీ ట్రిప్​ బడ్జెట్​ 50 వేలు అయితే అందులో ముప్పావు వంతు అంటే 37వేల వరకు ఖర్చు అయ్యేలా ప్లాన్​ వేసుకోవాలంటున్నారు. మిగిలిన డబ్బును అనుకోని ఖర్చులకు వాడుకునేలా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు.

ముందుగానే: ట్రిప్​కు వెళ్లాలని ఫిక్స్​ అవ్వగానే.. చాలా మంది ఎలా వెళ్లాలి? అని ఆలోచిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే కొద్దిమంది పర్సనల్​​ వెహికల్​ తీసుకెళ్దామని అనుకుంటే.. మరికొందరు ట్రైన్, ఫ్లైట్​లో వెళ్లాలని డిసైడ్​ అవుతారు. సొంత వాహనంలో వెళ్లేవారికి పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ ఇతర మార్గాల ద్వారా వెళ్లాలనుకునేవారు ముందుగానే టికెట్లు బుక్​ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఎందుకంటే ముందే టికెట్లు బుక్​ చేసుకుంటే డబ్బు కొద్దిమేర సేవ్​ చేసుకోవచ్చని.. ప్రయాణంలో కూడా ఇబ్బందులు ఉండవంటున్నారు. ఇక సొంత కారులో వెళ్లేవారు బండి కండీషన్​ ముందుగానే చెక్​చేసుకోవాలని.. అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత ఏమైనా రిపేర్​ అయితే డబ్బులు అధికంగా ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు.

ఫుడ్​ అండ్​ స్టే: సింగిల్​ కన్నా ఫ్యామిలీతో వెళ్లేటప్పుడు ముందుగానే మీరు వెళ్లాలనుకునే ప్లేస్​ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. అలాగే ఫుడ్​, వసతి వివరాలు ముందుగానే తెలుసుకోవడం ద్వారా కూడా డబ్బు ఆదా అవుతుందంటున్నారు. హోటల్​లో రూమ్​ బుక్ చేస్తే ఒకరు లేదా ఇద్దరు వ్యక్తులకు సరిపోతుంది. ఎక్కువ మందితో వెళ్లినప్పుడు ఇబ్బందులు ఎదురవడంతో పాటు ఖర్చు కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఉండటానికి.. రెంట్​కు సెపరేట్​ హోమ్స్​ అందుబాటులో ఉంటాయి. వాటిని ఉపయోగించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. అదే విధంగా మీరు వెళ్లే ప్రదేశాలు ముందుగానే తెలుస్తాయి కాబట్టి ఆయా ప్రదేశాలకు తగిన దుస్తులను వెంట తీసుకెళ్లడం మంచిదంటున్నారు. తీరా అక్కడికి వెళ్లినాక కొనేకంటే ముందుగానే రెడీగా ఉంచుకుంటే డబ్బు సేవ్​ అవుతుందని అంటున్నారు.

కార్డ్స్​: ట్రావెలింగ్​ చేసే సమయంలో చేతిలో కొంత లిక్విడ్​ క్యాష్​తో పాటు కార్డులు ఉంచుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు. కొన్ని కార్డుల ఆఫర్లు ప్రకటిస్తాయని.. వాటి ద్వారా పేమెంట్​ చేస్తే డబ్బు సేవ్​ అవుతుందని అంటున్నారు. అలాగే కొద్దిమంది టూర్​కు వెళ్లేటప్పుడు ఒక్క కార్డు సరిపోతుందిలే అని దానిని మాత్రమే తీసుకెళ్తారు. అయితే ఈ పద్ధతి సరికాదంటున్నారు. రెండు మూడు కార్డులు తీసుకెళ్తే ఒక బ్యాంకులో టెక్నికల్​ ఇష్యూ వచ్చినా మిగిలిన కార్డులు యూజ్​ చేసుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

ఇన్సూరెన్స్​: ఇకపోతే పెద్ద ట్రిప్పులకు వెళ్తున్నప్పుడు ట్రావెల్​ ఇన్సూరెన్స్​ తీసుకోవడం మంచి పద్ధతి అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే టూర్ వెళ్లినప్పుడు ప్రమాదవశాత్తు ఏదైనా సంఘటనలు జరిగినా, లగేజీ, క్రెడిట్​ కార్డు పోగొట్టుకున్నా పరిహారం అందుతుందని సూచిస్తున్నారు.

1000 అడుగుల ఎత్తున శివయ్య! - కరింజ పర్వతం ఎక్కారా?

ఫ్యామిలీతో కలిసి రెస్టారెంట్స్​కు వెళ్తున్నారా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే "డబ్బులు" సేవ్​!

TAGGED:

TRAVELLING TIPS TO SAVE MONEY
WAYS TO SAVE MONEY WHILE TRAVELLING
MONEY SAVE TIPS IN TRAVELLING
BEST WAYS TO SAVE MONEY IN TRAVEL
TRAVELLING TIPS TO SAVE MONEY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.