ఫ్యామిలీతో కలిసి ట్రిప్కు వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే డబ్బులు ఆదా!
-సమ్మర్లో ఫ్యామిలీతో కలిసి ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడం మంచిదని నిపుణుల సలహా!
Published : May 12, 2026 at 7:28 PM IST
Travelling Tips to Save Money : ప్రయాణాలు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. నచ్చిన ప్రదేశాలు తిరగాలని.. ఎంజాయ్ చేయాలని అనుకుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా సమ్మర్లో ఫ్యామిలీతో కలిసి ఫేమస్ ప్రదేశాలు చూసి రావాలని భావిస్తారు. అయితే దగ్గర, దూరం ప్లేస్ ఏదైనా కానీ.. టూర్కు వెళ్లాలంటే డబ్బు ముఖ్యం. ఈ క్రమంలోనే కొద్దిమంది ముందు నుంచే మనీ సేవ్ చేసుకుంటుంటే.. కొద్దిమంది లోన్లు తీసుకుంటుంటారు. అయితే ఎలా వెళ్లినా సరే చివరకు అనుకున్న దానికన్నా డబ్బు ఎక్కువే ఖర్చు అవుతుంది. కాగా ఇలాంటి పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలంటే.. కొన్ని టిప్స్ పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
బడ్జెట్: ఎక్కడికైనా వెళ్లాలనుకుంటున్నప్పుడు ఆ ట్రిప్ కోసం ఎంత ఖర్చు చేయాలనుకుంటున్నారో ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలని.. దానికి తగినట్లుగానే ఖర్చు చేయాలంటున్నారు. అంటే మీరు కేటాయించిన మొత్తం బడ్జెట్లో 75 శాతం మనీతోనే ట్రిప్ కంప్లీట్ అయ్యేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలంటున్నారు. ఉదాహరణకు మీ ట్రిప్ బడ్జెట్ 50 వేలు అయితే అందులో ముప్పావు వంతు అంటే 37వేల వరకు ఖర్చు అయ్యేలా ప్లాన్ వేసుకోవాలంటున్నారు. మిగిలిన డబ్బును అనుకోని ఖర్చులకు వాడుకునేలా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
ముందుగానే: ట్రిప్కు వెళ్లాలని ఫిక్స్ అవ్వగానే.. చాలా మంది ఎలా వెళ్లాలి? అని ఆలోచిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే కొద్దిమంది పర్సనల్ వెహికల్ తీసుకెళ్దామని అనుకుంటే.. మరికొందరు ట్రైన్, ఫ్లైట్లో వెళ్లాలని డిసైడ్ అవుతారు. సొంత వాహనంలో వెళ్లేవారికి పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ ఇతర మార్గాల ద్వారా వెళ్లాలనుకునేవారు ముందుగానే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఎందుకంటే ముందే టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటే డబ్బు కొద్దిమేర సేవ్ చేసుకోవచ్చని.. ప్రయాణంలో కూడా ఇబ్బందులు ఉండవంటున్నారు. ఇక సొంత కారులో వెళ్లేవారు బండి కండీషన్ ముందుగానే చెక్చేసుకోవాలని.. అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత ఏమైనా రిపేర్ అయితే డబ్బులు అధికంగా ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు.
ఫుడ్ అండ్ స్టే: సింగిల్ కన్నా ఫ్యామిలీతో వెళ్లేటప్పుడు ముందుగానే మీరు వెళ్లాలనుకునే ప్లేస్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. అలాగే ఫుడ్, వసతి వివరాలు ముందుగానే తెలుసుకోవడం ద్వారా కూడా డబ్బు ఆదా అవుతుందంటున్నారు. హోటల్లో రూమ్ బుక్ చేస్తే ఒకరు లేదా ఇద్దరు వ్యక్తులకు సరిపోతుంది. ఎక్కువ మందితో వెళ్లినప్పుడు ఇబ్బందులు ఎదురవడంతో పాటు ఖర్చు కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఉండటానికి.. రెంట్కు సెపరేట్ హోమ్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. వాటిని ఉపయోగించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. అదే విధంగా మీరు వెళ్లే ప్రదేశాలు ముందుగానే తెలుస్తాయి కాబట్టి ఆయా ప్రదేశాలకు తగిన దుస్తులను వెంట తీసుకెళ్లడం మంచిదంటున్నారు. తీరా అక్కడికి వెళ్లినాక కొనేకంటే ముందుగానే రెడీగా ఉంచుకుంటే డబ్బు సేవ్ అవుతుందని అంటున్నారు.
కార్డ్స్: ట్రావెలింగ్ చేసే సమయంలో చేతిలో కొంత లిక్విడ్ క్యాష్తో పాటు కార్డులు ఉంచుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు. కొన్ని కార్డుల ఆఫర్లు ప్రకటిస్తాయని.. వాటి ద్వారా పేమెంట్ చేస్తే డబ్బు సేవ్ అవుతుందని అంటున్నారు. అలాగే కొద్దిమంది టూర్కు వెళ్లేటప్పుడు ఒక్క కార్డు సరిపోతుందిలే అని దానిని మాత్రమే తీసుకెళ్తారు. అయితే ఈ పద్ధతి సరికాదంటున్నారు. రెండు మూడు కార్డులు తీసుకెళ్తే ఒక బ్యాంకులో టెక్నికల్ ఇష్యూ వచ్చినా మిగిలిన కార్డులు యూజ్ చేసుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
ఇన్సూరెన్స్: ఇకపోతే పెద్ద ట్రిప్పులకు వెళ్తున్నప్పుడు ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం మంచి పద్ధతి అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే టూర్ వెళ్లినప్పుడు ప్రమాదవశాత్తు ఏదైనా సంఘటనలు జరిగినా, లగేజీ, క్రెడిట్ కార్డు పోగొట్టుకున్నా పరిహారం అందుతుందని సూచిస్తున్నారు.
