శబరిమలలో "రూమ్ బుకింగ్" - ఆన్లైన్లో ఇలా చేసుకోవచ్చు!
ప్రతి రోజూ 70వేల మందికి దర్శనం స్లాట్ బుకింగ్ - వెల్లడించిన ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 12:40 PM IST
Room Booking in Sabarimala : జీవితంలో ఒక్కసారైనా శబరిమల యాత్ర చేయాలన్నది ఎంతో మంది భక్తుల సంకల్పం. ఈ కారణంతోనే ఏటా మాల ధరించే వారి సంఖ్యతో పాటు సామాన్య భక్తుల రద్దీ కూడా పెరుగుతోందని అక్కడికి వెళ్లి వచ్చిన వారు చెప్తుంటారు. అయితే, దేశం నలు మూలల నుంచి శబరిమల యాత్ర రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపడినా వసతి విషయంలో ఇప్పటికీ అంతంత మాత్రమే అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో భక్తులు ఇబ్బంది పడకుండా ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు ఆన్లైన్ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. వెబ్సైట్ ద్వారా గర్భగుడిలో పూజలు, గదుల బుకింగ్ చేపట్టింది.
ఆన్లైన్ సేవలు సన్నిధానంలో పూజ, వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్, ఆన్లైన్ వసతి బుకింగ్ సేవలు నవంబర్ 5న ప్రారంభించింది. కానీ, రెండ్రోజుల పాటు రద్దీ కారణంగా ఈ సైట్ పనిచేయలేదు. బుకింగ్ సాధ్యపడలేదని భక్తుల నుంచి ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి. రోజూ 70వేలకు పైగా భక్తులు వర్చువల్ క్యూ వెబ్సైట్ ద్వారా స్లాట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చని ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు వెల్లడించినప్పటికీ చాలా మంది భక్తులు పాస్వర్డ్ అందకపోవడంతో లాగిన్ అవ్వలేకపోతున్నామని ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు స్పందిస్తూ ఒకే సమయంలో ఎక్కువమంది లాగిన్ చేయడం వల్ల వెబ్సైట్ డౌన్ అయిందని, సర్వర్లో సాంకేతిక లోపం కారణంగా ఈ సమస్య ఎదురవుతోందని ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు వివరించింది. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి చాలా మంది ఒకేసారి సైట్లోకి లాగిన్ చేయడం వల్ల సాంకేతిక లోపం తలెత్తిందని చెప్తూ వెంటనే పరిష్కరిస్తామని పేర్కొంది.
20 వేల మందికి రియల్ టైమ్ బుకింగ్
వండిపెరియార్ సత్రం, ఎరుమేలి, నీలక్కల్(శివం), పంబా వద్ద ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన రియల్ టైమ్ బుకింగ్ కేంద్రాలు కూడా ఉంటాయి. ఒక రోజులో గరిష్టంగా 20వేల మంది భక్తులకు రియల్ టైమ్ బుకింగ్ ద్వారా దర్శనం అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.
ఇలా బుక్ చేసుకోవచ్చు
సన్నిధానంలో పూజ, వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్, ఆన్లైన్ వసతి సేవల కోసం భక్తులు www.onlinetdb.com వెబ్సైట్ సందర్శించాలి. ముందుగా వెబ్సైట్లో పేరు, ఇతర వివరాలను నమోదు చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పాస్వర్డ్ వస్తుంది. ఆ తర్వాతే మీరు లాగిన్ చేసుకుని ఆపై గదులు మొదలైనవి ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు.
- వెబ్సైట్ తెరిచిన తర్వాత, కుడి వైపున ఉన్న బుకింగ్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి, భక్తుల పేర్లు ఇతర వివరాలను నమోదు చేస్తే మీకు పాస్వర్డ్ లభిస్తుంది.
- ఆలయ ప్రాంగణంలో గదులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. www.onlinetdb.com వెబ్సైట్లో కూడా గదులు బుక్ చేసుకోవచ్చు . శబరిమలలో వసతి రూ.80 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
- గది స్థాయిని బట్టి రూ.2,200 వరకు ఫీజు వసూలు చేస్తారు.
- యాత్రికులు ముందుగానే గదులు బుక్ చేసుకోవచ్చు. యాత్రికులు శబరిమలకు చేరుకునే ముందు ఇంటి నుంచే గదులు బుక్ చేసుకోవచ్చు.
- బుకింగ్ చేసుకోవడం ద్వారా, భక్తులు గది కోసం వెతుకుతున్న భారాన్ని తగ్గించుకోవడమే కాకుండా, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా, నిండు హృదయంతో తీర్థయాత్రను పూర్తి చేసి సంతృప్తిగా తిరిగి రావచ్చు.
- గదులు బుక్ చేసుకోవాలనుకునే యాత్రికులకు ఆన్లైన్ సేవల కోసం నమోదు చేసుకోవడానికి మొబైల్ నంబర్, ఇమెయిల్ చిరునామా అవసరం. ముందుగానే నమోదు చేసుకోవడం ద్వారా, మీరు ఆన్లైన్ బుకింగ్, శబరిమల దర్శనానికి సంబంధించిన అనేక ఇతర సేవల ద్వారా ప్రసాదాలను పొందవచ్చు. గదిని ఆన్లైన్ బుకింగ్ సమయంలో మీరు అందించిన అదే ఫొటో సహా IDని తీసుకెళ్లాలి. గది కేటాయింపు సమయంలో భవిష్యత్తు సూచన కోసం మీరు మీ ఆన్లైన్ బుకింగ్ నివేదిక లేదా హార్డ్కాపీని మీతో తీసుకెళ్లాలి.
- ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవడానికి, ముందుగా ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్ www.onlinetdb.com ను సందర్శించండి.
- తర్వాత ఈ మెయిల్ ఐడీ ద్వారా సైన్ అప్ చేయాలి.
- మీ మెయిల్కి వచ్చిన పాస్వర్డ్ని ఉపయోగించి లాగిన్ అవ్వవచ్చు.
- మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత, స్క్రీన్పై ఒక ఫారమ్ కనిపిస్తుంది.
- దీని వలన శబరిమలలో గదులు అందుబాటులో ఉన్నాయో లేదో మీరు తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.
- తరువాత, మీ పేరు, ఇతర వివరాలను నమోదు చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా బస చేయడానికి గదిని బుక్ చేసుకోవచ్చు. అవసరమైన రుసుములను ఆన్లైన్లో చెల్లించడం ద్వారా దర్శనం కోసం క్యూలో నిలబడాల్సిన అవసరం లేదు.
- దర్శనం కోసం, మీ ఇమెయిల్ ID, పాస్వర్డ్ ఉపయోగించి లాగిన్ అయి సెట్ని యాక్సెస్ చేయాలి.
- తర్వాత మీరు సందర్శించాలనుకుంటున్న రోజు, సమయం ఎంచుకుని బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఫీజులు ఆన్లైన్లోనే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
