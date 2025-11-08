అయ్యప్ప భక్తులకు రూ.3లక్షల బీమా - యాత్రకు వెళ్లే ముందు ఈ ఒక్క పని చేస్తే చాలు!
శబరిమల యాత్రలో గుండెపోటు, సహజమరణాలకూ బీమా వర్తిస్తుంది! - పైసా ఖర్చు కూడా లేదు!
Accident Insurance Coverage for Ayyappa Pilgrims : కార్తిక మాసం వచ్చిందంటే చాలు! ఎక్కడ చూసినా అయ్యప్ప మాల ధరించిన స్వాములు కనిపిస్తుంటారు. నల్లని వస్త్రాలు ధరించి, నుదుట విభూతి, చందనం, కుంకుమ బొట్టు అలంకరించుకుని, పాదరక్షలు కూడా లేకుండా కనిపిస్తుంటారు. "చన్నీటి స్నానం, ఒక్క పూజ భోజనం, నేలపై శయనం" ఇలా దాదాపు 7X7=49 రోజుల మండల దీక్షలో సాత్వికాహారం, ఆడంబరాలకు దూరంగా, దైవ స్మరణలో జీవిస్తుంటారు.
ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో దీక్ష పూర్తి చేసిన స్వాములంతా ఇరుముడి కట్టుకొని శబరిమల వెళ్లి స్వామివారిని దర్శించుకుని నెయ్యభిషేకం చేయించి తిరిగి వస్తుంటారు. కానీ, ఈ యాత్ర ఊహించినంత సులువేం కాదు. ప్రయాణంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉంటాయి. స్వామి వారిని చేరుకునే మార్గంలో పెద్దపాదం, చిన్నపాదం మార్గాలు ఎంతో కఠినంగా ఉంటాయి. నిటారుగా ఉండే చిన్నపాదం మార్గంలో మెట్ల నిర్మాణం గతేడాది పూర్తికాగా, పెద్దపాదం పూర్తిగా అటవీ మార్గంలో సాగుతుంది.
ఎరుమేలి శ్రీధర్మశాస్త ఆలయం నుంచి పంబా వరకు దాదాపు 50 - 70 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం ఆసాంతం ఎత్తైన కొండలు ఎక్కుతూ, దిగుతూ నడవాల్సి ఉంటుంది. దారిలో ఆకాశాన్నంటే "అలుదా మేడు, కరిమల పర్వతం, నీలిమల శిఖరాలు" ఎక్కడం ఒక ఎత్తయితే, దిగడం సాహసోపేతమే అని చెప్పుకోవచ్చు.
ఈ నేపథ్యంలో భక్తులకు ఏదైనా ఊహించని ప్రమాదం జరిగితే బీమా ద్వారా ఆదుకోవాలని "ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు" నిర్ణయించింది. ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేసేలా ఇప్పటికే ఆన్లైన్లో రూట్ మ్యాప్, పలు సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురాగా బీమా అమలు చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఆన్లైన్ ద్వారా దర్శనం స్లాట్ బుక్ చేసుకున్న భక్తులకు మాత్రమే ఈ అవకాశం ఉంటుందని ప్రకటించింది.
వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్
శబరిమల మండల మకరవిళక్కు తీర్థయాత్రలో భాగంగా, భక్తుల కోసం వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ ప్రారంభమైంది. దర్శనం కోసం స్లాట్లను sabarimalaonline.org వెబ్సైట్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి రోజు 70వేల మంది భక్తులు వర్చువల్ క్యూ వెబ్సైట్ ద్వారా స్లాట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చని ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు ప్రకటించింది.
వర్చువల్ టికెట్లు మాత్రమే కాకుండా వండిపెరియార్ సత్రం, ఎరుమేలి, నీలక్కల్ (శివం) పంబాలో రియల్ టైమ్ బుకింగ్ కేంద్రాలు కూడా ఉంటాయి. ఒక రోజులో గరిష్టంగా 20వేల మంది భక్తులను రియల్ టైమ్ బుకింగ్ ద్వారా దర్శనం చేసుకోవడానికి అనుమతిస్తారు.
ప్రమాద బీమా కవరేజ్
గత సంవత్సరం అయ్యప్ప భక్తుల (యాత్రికులు)కు ప్రమాద బీమా కవరేజ్ 4 జిల్లాల్లో ప్రమాద మరణాలకు మాత్రమే ఉండగా ఈ సీజన్ నుంచి కేరళలో ఎక్కడ ప్రమాదం జరిగినా వర్తింపజేయాలని నిర్ణయించారు. ప్రమాదంలో మృతిచెందితే భౌతికకాయాన్ని ఇంటికి చేర్చడానికి కేరళ రాష్ట్రం వారైతే రూ.30వేలు, ఇతర రాష్ట్రాల భక్తులైతే రూ.1లక్ష వరకు అంబులెన్స్ ఖర్చులు ట్రావెన్ కోర్ దేవస్వం బోర్డు భరించనుంది. రోజువారీ వేతన ఉద్యోగులు, ఇతర ప్రభుత్వ విభాగాల ఉద్యోగులకు కూడా బీమా కవరేజ్ వర్తిస్తుంది.
నీలక్కల్ నుంచి సన్నిధానం వరకు తీర్థయాత్ర మార్గమాధ్యలో గుండెపోటు, కార్డియాక్ అరెస్టు, ఇతర అనారోగ్యం వల్ల సహజంగా మరణించే వారికి ఈ సంవత్సరం నుంచి "యాత్రికుల సంక్షేమ నిధి"ని ప్రారంభిస్తున్నారు. తద్వారా అనారోగ్యం లేదా సహజంగా మరణించే భక్తులకు రూ.3 లక్షల ఆర్థిక సహాయం అందించనున్నారు. బీమా కవరేజీ పొందడానికి ఆన్లైన్ వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ ఐడి తప్పనిసరి అని బోర్డు వెల్లడించింది. కాబట్టి భక్తులు ఆన్లైన్ బుకింగ్ వ్యవస్థను ఉపయోగించుకోవాలని ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు తెలిపింది.
