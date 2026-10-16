అడవుల్లో జర భద్రం - వేటగాళ్ల ఉచ్చులకు ప్రాణాలు కోల్పోతున్న అమాయక ప్రజలు
మహాముత్తారం అటవీ ప్రాంతంలో జంతువులను చంపడానికి పెట్టిన విద్యుత్తు ఉచ్చు వల్ల జంతువులకే కాక మనుషులకు కూడా మృతి చెందుతున్నారు.
Published : October 16, 2026 at 2:14 PM IST
Due To Electric Snares Deaths : జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని మహాముత్తారం అటవీ ప్రాంతంలో వన్యప్రాణుల వేట అమాయక ప్రజల ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటోంది. అడవి జంతువులను చంపడానికి వేటగాళ్లు ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్ ఉచ్చులు జంతువులకే కాక మనుషులకు కూడా మృత్యు ఉచ్చులుగా మారుతున్నాయి.
- వారం క్రితం జడల అశోక్ అనే యువకుడు విద్యుత్తు ఉచ్చులో పడి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.
- మూడేళ్ల క్రితం కాటారం మండలం నాస్తురుపల్లి అడవుల్లో కూంబింగ్కు వెళ్లిన ఒక సీఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ కూడా విద్యుత్తు ఉచ్చుకు బలి అయ్యాడు.
మాంసం ధర కిలోకు రూ.1,500
జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని తొమ్మిది రేంజిలలో జింకలు, సాంబార్లు, కొండగొర్రెలు, కుందేళ్లు, అడవి పందులను విద్యుత్తు ఉచ్చులతో వేటాడుతున్నారు. వేటగాళ్ల ముఠాలు వాటి మాంసాన్ని పట్టణాలు, గ్రామాల్లో అమ్మి డబ్బు సంపాదిస్తున్నాయి. మాంసం ధర రూ.1,500 వరకు ఉండటంతో ఇది నేరమని తెలిసి కూడా కొందరు దీనిని ఒక వృత్తిగా మార్చుకున్నారు.
అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో పెరిగిన వేట
అటవీ శాఖలోని కొందరు సిబ్బందికి వన్యప్రాణుల వేటగాళ్లతో సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కొన్ని రేంజిలలో సిబ్బంది స్థానికులు కాకపోవడం, ఖాళీలు పెరగడం, నిందితులపై చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో అడవులపై నిఘా తగ్గిపోయింది. జిల్లాలో అటవీ విస్తీర్ణం రోజురోజుకూ తగ్గిపోతోంది. నమోదైన వేట కేసులు, రికార్డులను బట్టి చూస్తే, కింది స్థాయి సిబ్బంది నుంచి రేంజి అధికారుల వరకు కొందరు డబ్బుకు అలవాటుపడి, చెట్లు నరకడానికి అడవులను అమ్ముతున్నారని స్పష్టమవుతోంది. పదే పదే నేరాలకు పాల్పడుతున్న వారిపై జిల్లా అటవీ శాఖ ఒక్క పీడీ యాక్ట్ కేసు కూడా నమోదు చేయకపోవడం వారి నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రతిబింభిస్తోంది.
గుర్తుంచుకోవాల్సిన మరికొన్ని ఘటనలు :
- ఈ ఏడాది మే 19న, పెగడపల్లి రేంజిలోని యత్నారం-నిమ్మగూడెం అటవీ ప్రాంతంలో విద్యుదాఘాతానికి గురై మరణించిన ఒక అడవి దున్న కళేబరాన్ని, ఉన్నతాధికారుల అనుమతి లేకుండా దహనం చేశారన్న ఆరోపణలపై ప్రభుత్వం ఇద్దరు అధికారులను సస్పెండ్ చేసింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు బేస్ క్యాంప్ సిబ్బందిని పూర్తిగా తొలగించగా, నలుగురు అనుమానితులపై కేసు నమోదు చేశారు.
- 2025 ఏప్రిల్లో పెగడపల్లి రేంజిలోని యత్నారం సమీపంలో ఒక ఎలుగుబంటి మరణించినప్పుడు, ఆ వార్త వార్తాపత్రికలలో ప్రచురితమయ్యే వరకు సిబ్బంది దానిని గుర్తించలేదు.
- గత సంవత్సరం ఆంజనేయపల్లికి చెందిన ఒక ఫారెస్ట్ వాచర్ ఇంట్లో జింక మాంసం లభ్యమైంది.
అంతరించిపోతున్న జీవవైవిధ్యం
40 ఏళ్ల క్రితం వరకు, భూపాలపల్లి అడవులు పెద్ద పులులు, చిరుతలకు నిలయంగా ఉండేవి. వేటగాళ్ల స్వార్థం కారణంగా, అవి ఆ ప్రాంతం నుంచి కనుమరుగయ్యాయి. ప్రస్తుతం జిల్లా అడవులలో ఎలుగుబంటి తప్ప ఇతర వన్యప్రాణులు ఏవీ లేవు. కేవలం శాకాహార జంతువులు మాత్రమే ఉన్నాయి. అడవులలోని ఒక జీవి అంతరించిపోతే, ఆహార గొలుసు దెబ్బతింటుంది. పర్యావరణ సమతుల్యతకు భంగం కలుగుతుంది. విత్తనాల వ్యాప్తి, మొక్కల పునరుత్పత్తి, కీటకాల నియంత్రణ వంటి సహజ ప్రక్రియలలో వన్యప్రాణుల పాత్ర కీలకమైనప్పటికీ, జీవవైవిధ్యం తగ్గితే ప్రకృతి నాశనమవుతుంది. ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న ఎల్నినో ప్రభావం కూడా దీనిలో ఒక భాగమే. అధికారులు మేల్కొని వేటగాళ్లపై ఉక్కు పిడికిలి బిగించినప్పుడే వన్యప్రాణులు మనుగడ సాగించగలవు.
- జిల్లా అటవీ విస్తీర్ణం : 1,69,245 హెక్టార్లు
- అటవీ విభాగాలు : 2
- అటవీ రేంజి కార్యాలయాలు : 9
- ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ రేంజి : 1
రెండు సంవత్సరాలలో వన్యప్రాణులకు సంబంధించిన కేసులు
- 2025 : 13
- 2026 (ఇప్పటివరకు) : 08
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