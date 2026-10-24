'డ్రైవింగ్ లైసెన్స్' ఉంటే సరిపోదు! - డ్రైవర్లకు మరో 2 తప్పనిసరి!
హారన్, ఇండికేటర్ వినియోగంలో నిర్లక్ష్యం - మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 8:01 AM IST
Driving Sense : అతి వేగం, మలుపులు, ట్రాఫిక్ రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్రమాదాలకు ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. వాహనదారుల మధ్య కమ్యూనికేషన్ కొరవడిన కారణంగా ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటాయి. అతి వేగంతో వెళ్తూ సడెన్ బ్రేక్ వేసే వారు కొందరైతే, వాహనాల మధ్య కనీస దూరం పాటించని వారు మరికొందరు. ఇండికేటర్ ఓవైపు వేసి మరో వైపు వాహనాన్ని మళ్లించే వారు కొందరైతే, వేసిన ఇండికేటర్ను ఆఫ్ చేయకుండానే వెళ్లిపోయేవారు చాలా మందే. ఇవన్నీ ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు మాత్రమేకాదు! ప్రమాదాలకు కారణాలు.
కొందరు రోడ్లపై విపరీతమైన వేగంతో వెళ్తుంటారు. హారన్ల మోతతో ఇబ్బంది పెడుతుంటారు. ఇంకొందరు ఇండికేటర్ వేయకుండానే మలుపులు తిరగడంతో పాటు లైన్ మారిపోతుంటారు. ఈ అలవాట్లు ఇతరులకు చిరాకు తెప్పించడమే కాకుండా కొన్ని సార్లు ప్రమాదాలకూ దారితీస్తాయి. వేగంగా వెళ్లడం, అవసరమున్న చోట ఇండికేటర్లు వేయకపోవడం ఎంత ప్రమాదమో, ఇవన్నీ ఉల్లంఘనల కిందకే వస్తుందని రవాణా శాఖ నిబంధనలు చెబుతున్నాయి. ఇలాంటి వాటికి పాల్పడితే తగిన చర్యలతో పాటు చలాన్లు విధించే అవకాశముందని ట్రాఫిక్ నియంత్రణ విభాగం అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
హెచ్చరికే హారన్
రహదారిపై ఇతర వాహనదారులను, పాదచారులను అప్రమత్తం చేయడం కోసమే హారన్ వినియోగించాలి. ట్రాఫిక్లో ముందున్న వాహనదారులను తొందరపెట్టడానికి కాదు. అనవపసరంగా మోగించడం వల్ల శబ్దకాలుష్యం పెరుగుతుంది. రాత్రి వేళ నివాస ప్రాంతాల్లో మోగించొద్దు.
ఎప్పుడు మోగించాలంటే?
ప్రమాదకర మలుపులు, ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు కనిపించని ప్రాంతాల్లో, ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉన్నపుడు ఇతరులను అప్రమత్తం చేయడానికి ఉపయోగించాలి.
- హారన్ పరిమితంగా, తక్కువ సమయం పాటు మోగించాలి.
- ఆస్పత్రులు, పాఠశాలల సమీపంలో, న్యాయస్థానాల పరిసరాల్లో హారన్ మోగించడంపై కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి.
- వాహనంతో వచ్చినవి కాకుండా అధిక శబ్దం వచ్చేలా అదనంగా బిగించుకున్న హారన్లపై నిషేధం ఉంది. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే చర్యలు తప్పవు.
- హారన్ అతిగా వినియోగించడం, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా శబ్ద పరికరాల్లో మార్పులు చేస్తే మోటారు వాహనాల చట్టంలోని సెక్షన్ 194 ఎఫ్ ప్రకారం సంబంధిత శాఖాధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. మలుపు తిరిగే ముందు సిగ్నల్ ఇవ్వకపోవడం వంటి ఉల్లంఘనలకు పాల్పడితే సెక్షన్ 177 సహా నిబంధనల ప్రకారం చర్యలు ఉంటాయి.
అప్రమత్తం చేసేదే ఇండికేటర్
- వాహనాన్నిఎటువైపు మళ్లించబోతున్నారో వెనుక, పక్కనున్న వాహనదారుల్ని అప్రమత్తం చేసేది ఇండికేటర్.
- మలుపు తిరిగేటప్పుడు లేదా లేన్ మారేటప్పుడు సిగ్నల్ ఇవ్వకపోతే లేకపోతే వెనుక, పక్కన వచ్చే వాహనాలు ఢీకొనే ప్రమాదం ఉంటుంది.
- మలుపు తీసుకుంటున్నా లేక పక్క లేన్లోకి వచ్చేశాక ఇండికేటర్ ఆఫ్ చేయాలి.
- వాహనం చెడిపోతే రోడ్డుపై వాహనం మరమ్మతులకు గురైతే పరిస్థితిని బట్ట హజర్డస్ లైట్లు ఆన్ చేయాలి. వెనుక నుంచి వచ్చే వాహనదారుల్ని అప్రమత్తం చేయాలి. వీలైనంత సురక్షిత ప్రదేశంలోకి వాహనాన్ని తీసుకెళ్లాలి.