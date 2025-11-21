అతి పొడవైన రైలు మార్గం - 8 రోజుల ప్రయాణం, ఎక్కడో తెలుసా?
దేశంలో వివేక్ ఎక్స్ ప్రెస్ - 8 రాష్ట్రాల మీదుగా ప్రయాణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 10:13 AM IST
Trans-Siberian Railway : ప్రపంచంలో విస్తీర్ణం పరంగా అతిపెద్ద దేశమైన రష్యాలోనే ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన రైలు మార్గం కూడా ఉంది. ఆ దేశంలోని తూర్పు, పశ్చిమ దిక్కులను కలుపుతూ 'ట్రాన్స్-సైబీరియన్ రైల్వే లైన్' సేవలు అందిస్తోంది. ఈ రైల్వే లైన్ దేశ రాజధాని మాస్కో నుంచి తూర్పు భాగంలోని వ్లాడివోస్టాక్ వరకు విస్తరించి ఉంది. ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే రైళ్లు 8 టైమ్ జోన్స్, 80కి పైగా రైల్వేస్టేషన్ల మీదుగా మొత్తం 9,289 కిలో మీటర్లు ప్రయాణిస్తాయి. ఈ మొత్తం ప్రయాణం పూర్తి కావడానికి దాదాపు 8 రోజులు పడుతుంది.
ప్రయాణం ఒక అద్భుతం
మాస్కోలో ప్రారంభమైన రైలు యారోస్లావల్ - పర్మ్ - యెకటరిన్బర్గ్ - ఓమ్స్క్ - నవోసిబిర్స్క్ - ఇర్కుట్స్క్ - ఉలాన్-ఉడే - చిటా - ఖబరోవ్స్క్ వంటి ప్రధాన నగరాల మీదుగా ప్రయాణించి చివరకు వ్లాడివోస్టాక్ చేరుకుంటుంది. ఈ రైలు ప్రయాణంలో సైబీరియా మంచు పర్వతాలు, మైదానాలు, పచ్చిక బయళ్లు, విస్తారమైన అడవుల ఉండగా వోల్గా, ఓబ్, యెనిసే, అమూర్ వంటి నదులు, సరస్సులు కనువిందు చేస్తుంటాయి. అనేక నగరాలు, గ్రామాలు, నిర్మానుష్య ప్రాంతాలు ఎదురవుతాయి.
ఈ రైలు మార్గంలో ప్రయాణించేవారు సరికొత్త అనుభూతిని ఆస్వాదించడంతో పాటు రష్యాలోని వివిధ ప్రాంతాల సంస్కృతిని తెలుసుకోవచ్చు. అందుకే ఈ ట్రైన్లో ప్రయాణానికి పర్యాటకులూ ఆసక్తి కనబరుస్తుంటారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత లోతైన బైకాల్ సరస్సు జర్నీలో హైలైట్గా నిలుస్తుంది.
అలా మొదలైంది
'ట్రాన్స్-సైబీరియన్ రైల్వే లైన్' నిర్మాణాన్ని 1891లో అప్పటి రష్యా చక్రవర్తి అలెగ్జాండర్ III ఆదేశాలతో ప్రారంభించారు. ఆయన కుమారుడు నికొలస్ II దీని నిర్మాణాన్ని పర్యవేక్షించగా, దాదాపు 25 ఏళ్లపాటు నిర్మించిన ఈ ప్రాజెక్టును 1916లో పూర్తి చేశారు. నిర్మాణ సమయంలోనూ ఈ ప్రాజెక్టు ప్రపంచవ్యాప్తంగా హాట్టాపిక్గా నిలవగా ఎంతో మంది ఈ ప్రాజెక్టుపై డాక్యుమెంటరీలు నిర్మించారు. అత్యంత పొడవైన ఈ రైల్వే లైన్ పర్యాటకంతో ఆదాయం తెచ్చిపెట్టడమే కాదు, వాణిజ్యపరంగానూ ఉపయోగపడుతోంది. ప్యాసింజర్ రైళ్లు, భారీ సంఖ్యలో కంటైనర్లతో గూడ్స్ రైళ్ల రాకపోకలు కొనసాగుతున్న ఈ మార్గం పశ్చిమతీరంలోని పరిశ్రమలను తూర్పున ఉన్న నౌకాశ్రయాలతో కలుపుతూ ఎగుమతులు, దిగుమతుల్లో కీలక భూమిక పోషిస్తోంది.
భారత్లో డిబ్రుఘడ్-కన్యాకుమారి రైల్వే ట్రాక్
రష్యాలో ట్రాన్స్ సైబీరియన్ రైల్వేలైన్ లాగే మన దేశంలోనూ సుదీర్ఘంగా ప్రయాణించే మార్గం డబ్రుఘడ్-కన్యాకుమారి. అసోంలోని డిబ్రుఘడ్ - తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి మధ్య "వివేక్ ఎక్స్ప్రెస్" రైలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటుంది. ఈ రెండు రైల్వేస్టేషన్ల మధ్య దూరం 4,218 కిలోమీటర్లు కాగా, ప్రతి శనివారం డిబ్రుఘడ్ నుంచి మొదలై నాలుగు రోజులు ప్రయాణించి గమ్యస్థానాన్ని చేరుకుంటుంది. సుమారు 80 గంటలపాటు రైలు పరుగులు తీస్తుంది.
"వివేక్ ఎక్స్ప్రెస్" రైలు అసోం, నాగాలాండ్, పశ్చిమబెంగాల్, ఆంధ్రప్రదేశ్ సహా ఎనిమిది రాష్ట్రాల మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది. దాదాపు 58 రైల్వేస్టేషన్లలో ఆగుతుంది. ఈ రైలులో ఇంజిన్తోపాటు 3 జనరల్ కోచ్లు, 11 స్లీపర్ కోచ్లు, నాలుగు 3 టైర్ ఏసీ కోచ్లు, ఒక 2 టైర్ ఏసీ కోచ్, ఒక ప్యాంట్రీ ఉంటాయి.
