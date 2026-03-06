రైల్వే కొత్త రూల్ - ట్రైన్ టికెట్ రీ షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు! - క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జీలు లేకుండానే!
- ఆన్లైన్ టికెట్లకూ అప్లై చేసిన రైల్వే శాఖ! - ఇకపై టికెట్లు క్యాన్సిల్ చేసుకోకుండానే జర్నీని రీ-షెడ్యూల్ చేసుకునే ఛాన్స్!
Published : March 6, 2026 at 5:05 PM IST
Train Ticket Reschedule Rule : నిత్యం ఎంతో మంది రైళ్లలో ప్రయాణిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా దూర ప్రయాణాలు చేసే వారు ఎక్కువగా ట్రైన్ జర్నీకే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంటారు. అందులో భాగంగానే కొన్ని రోజుల ముందుగానే తమకు నచ్చిన క్లాస్లో టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అనుకున్న తేదీన కాకుండా మరో తేదీకి జర్నీని వాయిదా వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అలాంటి టైమ్లో మెజార్టీ పీపుల్ చేసే పని ముందుగానే బుక్ చేసుకున్న టికెట్ను క్యాన్సిల్ చేయడమే. ఇలా టికెట్ క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు ఛార్జీల పేరుతో కొంతమేర డబ్బు కట్ అవుతుంది. కానీ, మీకు తెలుసా? రైల్వే శాఖ తీసుకొచ్చిన కొత్త రూల్ ప్రకారం ఎలాంటి క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జీల భారం లేకుండా ట్రైన్ టికెట్ను రీ-షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ రూల్ ఎప్పటి నుంచి అమలులోకి వచ్చింది? అందుకు సంబంధించిన నిబంధనలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కొత్త ఏడాది 2026, జనవరి 1 నుంచి కొన్ని నయా రైల్వే రూల్స్ అమలులోకి వచ్చాయి. అందులో "ట్రైన్ టికెట్ రీ-షెడ్యూలింగ్ రూల్" కూడా ఒకటి. ఈ రూల్ ఇంతకుమునుపే అమలులో ఉంది. కానీ, అప్పుడు ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునే ట్రైన్ టికెట్లకు ఇది వర్తించేది కాదు. రైల్వే స్టేషన్ల కౌంటర్ల వద్ద మాత్రమే ఇది వీలు అయ్యేది. కొత్తగా వచ్చిన నిబంధన ప్రకారం, ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునే వారికి కూడా ఆ సౌకర్యం కల్పిస్తోంది రైల్వే శాఖ.
మొన్నటి వరకు అత్యవసర పరిస్థితుల వల్ల ట్రైన్ జర్నీ తేదీ మారినట్లయితే టికెట్ క్యాన్సిల్ చేసుకునేవారు. ఫలితంగా 25 నుంచి 50 శాతం వరకు ఛార్జీలు చెల్లించేవారు. కొన్ని సందర్భాల్లో మరీ ఆలస్యమైతే ఎలాంటి రీఫండ్ కూడా లభించేది కాదు. కానీ, 2026, జనవరి 1 తర్వాత ట్రైన్ టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న వారు అనుకోకుండా జర్నీ పోస్ట్పోన్ అయితే పాత ట్రైన్ టికెట్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా అదే టికెట్ను కొత్త డేట్కు రీషెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు!
ఉదాహరణకు మీరు ఏప్రిల్ 20 తేదీన ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకున్నారనుకుందాం. కానీ, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మీ జర్నీ ఐదు రోజులు వాయిదా పడింది. అప్పుడు మీరు క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జీలు లేకుండా టికెట్ రీ-షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైతే యాప్ నుంచి బుక్ చేశారో అదే యాప్లో మీ టికెట్పై క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ "రీ-షెడ్యూల్" అనే ఒక కొత్త ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. అప్పుడు దానిపై క్లిక్ చేసి మీ కొత్త తేదీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
ఈ నిబంధనలు తప్పనిసరి!
- మీరు బుక్ చేసిన టికెట్ కన్ఫార్మ్ టికెట్ అయి ఉండాలి.
- రైలు బయలుదేరడానికి 48 గంటల ముందే సంబంధిత ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని గుర్తుంచుకోవాలి.
- RAC, వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్న టికెట్లకు ఇలా రీ-షెడ్యూల్ చేసుకునే అవకాశం లేదు.
- ఈ ఫెసిలిటీ IRCTC పోర్టల్ లేదా యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకున్న కన్ఫర్మ్ టికెట్లకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
- కొత్త తేదీలో ముందుగా బుక్ చేసిన టికెట్ ధర కంటే ట్రైన్ ఛార్జెస్ ఎక్కువగా ఉంటే పెరిగిన ఛార్జీల వ్యత్యాసాన్ని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
రైల్వే శాఖ తీసుకొచ్చిన ఈ నిర్ణయం ప్రయాణికులకు డిజిటల్ సేవలను మరింత సౌకర్యవంతం చేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ట్రైన్ టికెట్లు క్యాన్సిల్ చేసుకోకుండా మళ్లీ వినియోగించుకునేలా మంచి అవకాశం కల్పిస్తోంది రైల్వే శాఖ. ఇక్కడ ప్రధానంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, కొత్త తేదీలో మీరు ప్రయాణించే ట్రైన్లో సీట్ల లభ్యత ఆధారంగా మీ సీటు కన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది!
