మీ 'ట్రైన్ టికెట్' కన్ఫర్మ్ అవుతుందా? లేదా? - ఈ గుర్తులను బట్టి ముందే అంచనా వేయొచ్చు!
Train Ticket Codes Meaning : ట్రైన్ జర్నీ టెన్షన్ లేకుండా సాగాలంటే - టికెట్పై ఉండే ఈ 'కోడ్స్ అర్థాలు' తెలుసుకోవాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 2:49 PM IST
Train Ticket : దేశంలో నిత్యం ఎంతో మంది రైళ్లలో ప్రయాణిస్తుంటారు. ఇందుకోసం ఆన్లైన్లో ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ లేదా రిజర్వేషన్ కౌంటర్ల ద్వారా ముందుగానే టికెట్లు బుక్ చేసుకుని, సీటు కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం. అయితే, ట్రైన్ టికెట్పై కొన్ని గుర్తులు, స్థితులు(స్టేటస్ల) అర్థాలు చాలా మందికి తెలియవు. కానీ, అవి మీ జర్నీకి సంబంధించిన కీలక సమాచారాన్ని అందిస్తాయని చెబుతున్నారు రైల్వే అధికారులు. మరి, ఆ కోడ్లు ఏంటి? వాటి అర్థమేంటో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
CAN/MOD :
బుక్ చేసుకున్న టికెట్ను పూర్తిగా క్యాన్సిల్ చేసుకున్నా, మార్పులు చేసినా జనరేట్ అయ్యే కొత్త టికెట్లో ఇలా చూపిస్తారు.
CNF :
టికెట్లో బెర్త్ నంబరు దగ్గర CNF అని ఉంటే ప్రయాణికుడికి బెర్త్ ఖరారు అయిందని అర్థం. వారికి సీటు/బెర్త్ పూర్తిగా కేటాయిస్తారు.
RAC :
టికెట్లో ఈ స్టేటస్ ఉంటే ప్రయాణికుడు కూర్చోవడానికి సీటు లభిస్తుంది. కన్ఫర్మ్ అయిన ప్రయాణికులు ఎవరైనా టికెట్ రద్దు చేసుకుంటే RACలో ఉన్నవారికి పూర్తి బెర్త్ ఇస్తారు.
WL# :
మీ ట్రైన్ టికెట్లో WL# అని ఉంటే Waiting List అని అర్థం. అంటే, రైలులో సీట్లన్నీ పూర్తయినప్పుడు ఈ స్టేటస్తో టికెట్ ఇస్తారు. ఎవరైనా ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసి క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే ఈ నంబర్ తగ్గుతూ ఉంటుంది.
RLWL :
ప్రారంభ, ముగింపు స్టేషన్లలో కాకుండా మధ్యలో ఉండే ముఖ్యమైన స్టేషన్ల మధ్య ప్రయాణించే వారి కోసం RL కోటా ఉంటుంది. ఈ కోటా నిండిపోయాక ట్రైన్ టికెట్ కొంటే 'రిమోట్ లొకేషన్ వెయిటింగ్ లిస్ట్'(RLWL) స్టేటస్తో టికెట్ ఇస్తారు.
GNWL :
రైలు బయలుదేరే స్టేషన్ నుంచి ప్రయాణం మొదలుపెట్టే వారికి ఇచ్చేదే ఈ సాధారణ వెయిటింగ్ లిస్ట్(GNWL). ఈ ప్రాంతాల్లో టికెట్ల కోటా పూర్తయ్యాక కొనే టికెట్లలో ఇలా ఉంటుంది. మిగతా వెయిటింగ్ లిస్ట్లతో పోలిస్తే ఇది కన్ఫర్మ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ.
PQWL :
రైలు మార్గంలో ఉన్న చిన్న చిన్న స్టేషన్ల మధ్య ప్రయాణించే వారికి ఉమ్మడి కోటా(Pooled Quota) ఉంటుంది. ఈ స్టేషన్ల మధ్య ప్రయాణం కోటాలో సీట్లు నిండిపోతే PQWL స్టేటస్తో టికెట్ ఇస్తారు. ఈ టికెట్ కన్ఫామ్ అయ్యే అవకాశాలు తక్కువ.
REGRET/WL :
వెయిటింగ్ లిస్ట్ గరిష్ఠ పరిమితికి చేరుకున్నప్పుడు టికెట్ బుకింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్లో REGRET/WL అనే స్టేటస్ చూపిస్తారు. దీని అర్థం ఆ రైలులో ఇకపై టికెట్లు బుక్ చేయడం కుదరదు.
RELEASED :
ప్రయాణికుడు టికెట్ రద్దు చేసుకోకపోయినా, రైల్వే శాఖ వారికి వేరే బెర్త్ లేదా ప్రత్యామ్నాయ రైలులో ప్రయాణ ఏర్పాట్లు చేసినప్పుడు PNR స్టేటస్ స్క్రీన్లో, టికెట్ హిస్టరీ స్క్రీన్లో 'RELEASED' అని చూపిస్తారు.
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WEBCAN :
బుకింగ్ కౌంటర్లో కొన్న టికెట్ను ప్రయాణికుడు ఆన్లైన్లో క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాక, డబ్బులు రిఫండ్ అవ్వకపోతే టికెట్ వివరాలు ఉన్న స్క్రీన్లో WEBCAN అని చూపిస్తారు.
WEBCANRF :
ప్రయాణికుడు కౌంటర్లో కొన్న టికెట్ను ఆన్లైన్లో క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాక, డబ్బులు రిఫండ్ అయితే టికెట్ వివరాలు ఉన్న స్క్రీన్లో WEBCANRF అనే స్టేటస్ కనిపిస్తుంది.
DPWL :
రైల్వే ఉద్యోగులు విధి నిర్వహణ కోసం ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఇచ్చే పాస్ల కోటాను డ్యూటీ పాస్ అంటారు. అందులో టికెట్లు పూర్తయిపోతే ఈ DPWL అనే స్టేటస్తో వెయిటింగ్ లిస్ట్ టికెట్ ఇస్తారు.
TQWL :
అత్యవసర ప్రయాణాల కోసం ఉండే తత్కాల్ కోటాలో సీట్లు పూర్తిగా అయిపోతే TQWL అనే స్టేటస్తో టికెట్ ఇస్తారు. దీని అర్థం తత్కాల్ కోటా వెయిటింగ్ లిస్ట్.
TDR :
రైలు ఆలస్యమవ్వడం, ప్రయాణం చేయలేకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల ప్రయాణికుడు టికెట్ డబ్బులు వెనక్కి పొందొచ్చు. ఈ పరిస్థితి స్టేటస్ను టికెట్ డిపాజిట్ రసీదు(TDR) అంటారు. ఆ డబ్బుల కోసం అప్లై చేస్తే TDR అని చూపిస్తారు.
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