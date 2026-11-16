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మీ 'ట్రైన్ టికెట్' కన్ఫర్మ్ అవుతుందా? లేదా? - ఈ గుర్తులను బట్టి ముందే అంచనా వేయొచ్చు!

Train Ticket Codes Meaning : ట్రైన్ జర్నీ టెన్షన్ లేకుండా సాగాలంటే - టికెట్​పై ఉండే ఈ 'కోడ్స్ అర్థాలు' తెలుసుకోవాల్సిందే!

Train Ticket
ట్రైన్ టికెట్ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 16, 2026 at 2:49 PM IST

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Train Ticket : దేశంలో నిత్యం ఎంతో మంది రైళ్లలో ప్రయాణిస్తుంటారు. ఇందుకోసం ఆన్​లైన్​లో ఐఆర్​సీటీసీ వెబ్​సైట్ లేదా రిజర్వేషన్ కౌంటర్ల ద్వారా ముందుగానే టికెట్లు బుక్ చేసుకుని, సీటు కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం. అయితే, ట్రైన్ టికెట్​పై కొన్ని గుర్తులు, స్థితులు(స్టేటస్​ల) అర్థాలు చాలా మందికి తెలియవు. కానీ, అవి మీ జర్నీకి సంబంధించిన కీలక సమాచారాన్ని అందిస్తాయని చెబుతున్నారు రైల్వే అధికారులు. మరి, ఆ కోడ్​లు ఏంటి? వాటి అర్థమేంటో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

CAN/MOD :

బుక్ చేసుకున్న టికెట్​ను పూర్తిగా క్యాన్సిల్ చేసుకున్నా, మార్పులు చేసినా జనరేట్ అయ్యే కొత్త టికెట్​లో ఇలా చూపిస్తారు.

CNF :

టికెట్​లో బెర్త్ నంబరు దగ్గర CNF అని ఉంటే ప్రయాణికుడికి బెర్త్ ఖరారు అయిందని అర్థం. వారికి సీటు/బెర్త్ పూర్తిగా కేటాయిస్తారు.

RAC :

టికెట్​లో ఈ స్టేటస్ ఉంటే ప్రయాణికుడు కూర్చోవడానికి సీటు లభిస్తుంది. కన్​ఫర్మ్ అయిన ప్రయాణికులు ఎవరైనా టికెట్ రద్దు చేసుకుంటే RACలో ఉన్నవారికి పూర్తి బెర్త్ ఇస్తారు.

WL# :

మీ ట్రైన్ టికెట్​లో WL# అని ఉంటే Waiting List అని అర్థం. అంటే, రైలులో సీట్లన్నీ పూర్తయినప్పుడు ఈ స్టేటస్​తో టికెట్ ఇస్తారు. ఎవరైనా ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసి క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే ఈ నంబర్ తగ్గుతూ ఉంటుంది.

RLWL :

ప్రారంభ, ముగింపు స్టేషన్లలో కాకుండా మధ్యలో ఉండే ముఖ్యమైన స్టేషన్ల మధ్య ప్రయాణించే వారి కోసం RL కోటా ఉంటుంది. ఈ కోటా నిండిపోయాక ట్రైన్ టికెట్ కొంటే 'రిమోట్ లొకేషన్ వెయిటింగ్ లిస్ట్'(RLWL) స్టేటస్​తో టికెట్ ఇస్తారు.

GNWL :

రైలు బయలుదేరే స్టేషన్ నుంచి ప్రయాణం మొదలుపెట్టే వారికి ఇచ్చేదే ఈ సాధారణ వెయిటింగ్ లిస్ట్(GNWL). ఈ ప్రాంతాల్లో టికెట్ల కోటా పూర్తయ్యాక కొనే టికెట్లలో ఇలా ఉంటుంది. మిగతా వెయిటింగ్ లిస్ట్​లతో పోలిస్తే ఇది కన్​ఫర్మ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ.

PQWL :

రైలు మార్గంలో ఉన్న చిన్న చిన్న స్టేషన్ల మధ్య ప్రయాణించే వారికి ఉమ్మడి కోటా(Pooled Quota) ఉంటుంది. ఈ స్టేషన్ల మధ్య ప్రయాణం కోటాలో సీట్లు నిండిపోతే PQWL స్టేటస్​తో టికెట్ ఇస్తారు. ఈ టికెట్ కన్ఫామ్ అయ్యే అవకాశాలు తక్కువ.

REGRET/WL :

వెయిటింగ్ లిస్ట్ గరిష్ఠ పరిమితికి చేరుకున్నప్పుడు టికెట్ బుకింగ్ ప్లాట్​ఫామ్స్​లో REGRET/WL అనే స్టేటస్ చూపిస్తారు. దీని అర్థం ఆ రైలులో ఇకపై టికెట్లు బుక్ చేయడం కుదరదు.

RELEASED :

ప్రయాణికుడు టికెట్ రద్దు చేసుకోకపోయినా, రైల్వే శాఖ వారికి వేరే బెర్త్ లేదా ప్రత్యామ్నాయ రైలులో ప్రయాణ ఏర్పాట్లు చేసినప్పుడు PNR స్టేటస్ స్క్రీన్​లో, టికెట్ హిస్టరీ స్క్రీన్​లో 'RELEASED' అని చూపిస్తారు.

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WEBCAN :

బుకింగ్ కౌంటర్​లో కొన్న టికెట్​ను ప్రయాణికుడు ఆన్​లైన్​లో క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాక, డబ్బులు రిఫండ్ అవ్వకపోతే టికెట్ వివరాలు ఉన్న స్క్రీన్​లో WEBCAN అని చూపిస్తారు.

WEBCANRF :

ప్రయాణికుడు కౌంటర్​లో కొన్న టికెట్​ను ఆన్​లైన్​లో క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాక, డబ్బులు రిఫండ్ అయితే టికెట్ వివరాలు ఉన్న స్క్రీన్​లో WEBCANRF అనే స్టేటస్ కనిపిస్తుంది.

DPWL :

రైల్వే ఉద్యోగులు విధి నిర్వహణ కోసం ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఇచ్చే పాస్​ల కోటాను డ్యూటీ పాస్ అంటారు. అందులో టికెట్లు పూర్తయిపోతే ఈ DPWL అనే స్టేటస్​తో వెయిటింగ్ లిస్ట్ టికెట్ ఇస్తారు.

TQWL :

అత్యవసర ప్రయాణాల కోసం ఉండే తత్కాల్ కోటాలో సీట్లు పూర్తిగా అయిపోతే TQWL అనే స్టేటస్​తో టికెట్ ఇస్తారు. దీని అర్థం తత్కాల్ కోటా వెయిటింగ్ లిస్ట్.

TDR :

రైలు ఆలస్యమవ్వడం, ప్రయాణం చేయలేకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల ప్రయాణికుడు టికెట్ డబ్బులు వెనక్కి పొందొచ్చు. ఈ పరిస్థితి స్టేటస్​ను టికెట్ డిపాజిట్ రసీదు(TDR) అంటారు. ఆ డబ్బుల కోసం అప్లై చేస్తే TDR అని చూపిస్తారు.

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