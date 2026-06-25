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మీరు ప్రయాణించాల్సిన "రైలు" సమయానికి రాలేదా? - ఇలా 'పరిహారం' పొందొచ్చు!

ట్రైన్ లేట్ అయితే "డబ్బులు" తిరిగి ఇస్తారా? - రైల్వే రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయంటే?

Train Delayed Compensation Rules
Train Delayed Compensation Rules (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 12:44 PM IST

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Train Delayed Compensation Rules : నిత్యం ఎంతో మంది రైళ్లలో ప్రయాణిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా పుణ్యక్షేత్రాలు, దూర ప్రయాణాలు చేసే వారు రైలు ప్రయాణానికే మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంటారు. ఎందుకంటే తక్కువ ధరతో ఎక్కువ దూరం సేఫ్​గా జర్నీ చేయొచ్చని భావిస్తారు. అయితే, కొన్నిసార్లు మనం ప్రయాణించాల్సిన రైళ్లు గంటల కొద్దీ ఆలస్యమవుతూ ఉంటాయి. అలాంటి టైమ్​లో చేసేదేమి లేక స్టేషన్​లోనే చాలా సమయం వెయిట్ చేస్తుంటాం. అయితే, ఇలా రైలు ఆలస్యమైనప్పుడు పరిహారం పొందవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదు అంటే మాత్రం ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

కొన్నిసార్లు మనం ప్రయాణించాల్సిన రైలు పట్టాల మరమ్మతులు, ఇతర కారణాల వల్ల ట్రైన్ ఆలస్యమవ్వడమో, రద్దవ్వడమో జరుగుతుంటుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో ప్రయాణికులు రైల్వేశాఖ నుంచి పరిహారం పొందవచ్చు. ఈ పరిహారం పొందడం అన్ని సందర్భాల్లో కుదరదు. అందుకు సంబంధించి కొన్ని ప్రత్యేక రైల్వే నిబంధనలు ఉన్నాయి. మరి, ఆ నిబంధనలు ఏంటి? పరిహారం కోసం ఎలా క్లెయిమ్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

రైల్వే నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?

  • ఇండియన్ రైల్వేలో వివిధ కారణాల వల్ల 3 గంటల వరకు ఆలస్యం జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయని ఆ శాఖ నిబంధనల్లో పేర్కొంది. మూడు గంటలకుమించి లేట్ అయితే ప్రయాణికులకు కొన్ని హక్కులు లభిస్తాయి. రిజర్వేషన్‌ టికెట్‌ పొందిన వారికే ఈ హక్కులు వర్తిస్తాయి. అదే, జనరల్‌ టికెట్‌ తీసుకొని ప్రయాణించే వారికి ఇవి వర్తించవని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • ట్రైన్ 3 గంటల కంటే ఎక్కువ ఆలస్యంగా నడిస్తే పరిహారం కోరవచ్చు. అయితే, రైల్వే అధికారులు ట్రైన్ ఆలస్యానికి గల కారణాలు ప్రయాణికుడికి ముందుగా చెప్పినా లేదా జర్నీ టైమ్​లో చెప్పినా క్లెయిమ్‌ చేయడానికి కుదరదు.
  • ప్రయాణికులను హెచ్చరించేందుకే రైలు మీద యాంటీ ఫాగ్‌ డివైజ్​లు కూడా ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. భారీ వరదలు సంభవించినప్పుడు లేదా మంచు పడుతున్న టైమ్​లో ట్రైన్ స్పీడ్ నెమ్మదిస్తుంది. అప్పుడు ట్రైన్​కు ఉన్న యాంటీ ఫాగ్‌ డివైజ్‌ ప్రయాణికుడి మొబైల్‌కు మెసేజ్ పంపుతుంది. అలా సందేశం రానట్లయితే వినియోగదారుల కమిషన్‌ను ఆశ్రయించి పరిహారం కోరవచ్చు.
  • మీరు ప్రయాణించాల్సిన ట్రైన్ రైలు ప్రమాదాలు, తుపానులు, ఇతర కారణాలతో లేట్ అయితే స్పెషల్‌ టికెట్‌ కౌంటర్‌ వద్ద డబ్బులు తిరిగి ఇస్తారు. ప్రీమియం(రాజధాని, శతాబ్ది, దురంతో) ట్రైన్స్ రెండు గంటల కంటే ఎక్కువ ఆలస్యమైతే, ప్రయాణికులకు ఫ్రీగా టిఫెన్, భోజన సౌకర్యం కల్పించాలి.
  • రైల్వే ప్రయాణికులకు టైమ్​కు గమ్యస్థానం చేరుకునే హక్కు ఉంది. ఏవైనా విపత్తులు, తీవ్ర సాంకేతిక కారణాలతో తప్ప.. జాప్యం వల్ల నష్టపోతే రైల్వేలు ప్రయాణికులు తగిన పరిహారం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

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పరిహారం కోసం ఎలా క్లెయిమ్ చేయాలంటే?

  • మీ రైలు ఆలస్యానికి సరైన కారణం ఉన్నట్లయితే ముందుగా ఐఆర్‌సీటీసీ వెబ్‌సైట్‌లో లాగిన్‌ అవ్వాలి.
  • ఆపై అందులో "ఫైల్‌ టీడీఆర్‌" అనే ఆప్షన్​ను సెలక్ట్ చేసుకుని, రీఫండ్‌ క్లెయిమ్‌ చేయాలనుకుంటున్న టిక్కెట్‌ PNR నంబర్‌ను ఎంపిక చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత డ్రాప్ డౌన్ మెనూ నుంచి టీడీఆర్‌ ఫైల్‌ చేయడానికి కారణాన్ని ఎంచుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ రీఫండ్‌ క్లెయిమ్‌ చేస్తున్న ప్రయాణికుల సంఖ్య నమోదు చేయాలి.
  • అనంతరం ఫైల్‌ టీడీఆర్‌ బటన్‌ను క్లిక్‌ చేసి చివరగా అక్కడ పేర్కొన్న సూచనలన్నీ చదివి "ఎస్‌" బటన్‌ క్లిక్‌ చేస్తే సరిపోతుంది. అంతే, మీ ఫైలింగ్‌ సక్సెస్ అయిందంటూ మెసేజ్ వస్తుంది.
  • షెడ్యూల్‌ ప్రకారం ట్రైన్ జర్నీ జరగనప్పుడు రిఫండ్‌ క్లెయిమ్‌ చేయడానికి టీడీఆర్‌(టికెట్‌ డిపాజిట్‌ రిసీట్‌) ఒక మంచి మార్గం. రైలు లేట్ అయినప్పుడు, దారి మళ్లించడం లేదా ఏసీ పని చేయకపోవడం వంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో రిఫండ్‌ కోసం TDRను ఫైల్‌ చేయొచ్చు.
  • రైలు 3 గంటలు ఆలస్యమై, ప్రయాణించలేకపోతే బోర్డింగ్‌ స్టేషన్‌ నుంచి ట్రైన్ స్టార్ట్ అయ్యే టైమ్​కి టీడీఆర్​ను ఫైల్‌ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది.
  • ఒకవేళ ఏసీ వర్క్ చేయకపోతే ట్రైన్ గమ్యానికి చేరుకున్న 20 గంటల లోపు దీన్ని ఫైల్‌ చేయొచ్చు.
  • రైలు దారి మళ్లించినప్పుడు, బోర్డింగ్‌ లేదా డెస్టినేషన్‌ స్టేషన్‌లో ఆగని సందర్భాల్లో కూడా టీడీఆర్ ఫైల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
  • అయితే, ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, షెడ్యూల్‌ ప్రకారం ట్రైన్ ప్రారంభమైన టైమ్ నుంచి 72 గంటలలోపు టీడీఆర్ ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • కోచ్‌ సమస్యల కారణంగా మీరు ఒకవేళ లోయర్‌ క్లాస్‌లో జర్నీ చేస్తే రెండు రోజుల్లోపు దరఖాస్తు చేయొచ్చని రైల్వే నిబంధనలు తెలియజేస్తున్నాయి.

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రైలు ఆలస్యమైతే పరిహారం
TRAIN DELAYED COMPENSATION RULES

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