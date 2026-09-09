షాపింగ్ మాల్లో ఇక ట్రయల్ రూమ్ అవసరం లేదు! - ఈ 'అద్దం' ముందు నిల్చుంటే చాలు!
'కొత్త టెక్నాలజీ'తో ట్రయల్ రూమ్ క్యూలైన్లకు చెక్ - AI స్మార్ట్ అద్దం గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 4:29 PM IST
Trail Room with AI Technology : చాలా మంది షాపింగ్ మాల్కు వెళ్లినప్పుడు నాలుగైదు నచ్చిన దుస్తులు ఎంచుకుని, ట్రయల్ చేస్తుంటారు. కానీ, ట్రయల్ రూమ్ ముందు లైన్ అని కొందరు, మరొకరు ధరించిన దుస్తులు వేసుకోవడం ఇష్టం లేక మరికొందరు ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ముఖ్యంగా పండగలు, రద్దీ సమయాల్లో ఒక్కో డ్రెస్ వేసుకోవడం, తీసేయడం, మరోటి ట్రై చేయడం కాస్త విసుగ్గానే ఉంటుంది. ఇలాంటి ఇబ్బందులకు చెక్ పెట్టేలా సూపర్ టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. అదే, 'ఏఐ వర్చువల్ ట్రయల్'. మరి, ఇది ఎలా పని చేస్తుంది? దీని ద్వారా కలిగే బెనిఫిట్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇప్పటివరకు అద్దం అంటే మన ప్రతిబింబాన్ని చూపించేదే. కానీ కొత్త తరం స్మార్ట్ మిర్రర్లు మాత్రం అంతకుమించి పని చేస్తున్నాయి. కెమెరాలు, సెన్సర్లు, ఏఐ సాయంతో వినియోగదారుల శరీర ఆకృతిని గుర్తిస్తాయి. అనంతరం ఎంపిక చేసిన దుస్తులను డిజిటల్గా శరీరంపై అమర్చి చూపిస్తాయి. దీంతో ట్రయల్రూమ్కు వెళ్లకుండానే ఆ దుస్తులు వేసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో ఓ అంచనాకు వచ్చేస్తారు.
సాధారణ అద్దంలా కనిపించే డిజిటల్ డిస్ప్లే ముందు నిలబడితే చాలు. మనకు నచ్చిన డ్రెస్ మనం వేసుకున్నట్లుగా స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది. కొత్త టెక్నాలజీలో ఆసక్తికరమైన అంశం 'వర్చువల్ ట్రై ఆన్'. షాపింగ్ మాల్లో నచ్చిన దుస్తుల ఫొటో తీసి సంబంధిత డిజిటల్ స్క్రీన్ లేదా యాప్లో సెలెక్ట్ చేస్తే చాలు. AI దాన్ని వినియోగదారు ధరించినట్లుగా రూపొందిస్తుంది.
ఏఐ ట్రయల్ రూమ్తో కలిగే బెనిఫిట్స్!
- మన ఫొటో లేదా లైవ్ ఇమేజ్ను విశ్లేషించి దుస్తుల డిజైన్, రంగు, ఆకృతిని డిజిటల్గా జతచేస్తుంది. ఒక్కో డ్రెస్ నిజంగా వేసుకుని చూడాలంటే టైమ్ పడుతుంది. కానీ ఈ విధా నంలో ఒకేసారి అనేక డిజైన్లు ప్రయత్నించవచ్చు. దాంతో సమయం ఆదా అవుతుంది.
- ఒకే చీరను వేర్వేరు బ్లౌజ్లతో, ఒకే గౌన్ను వివిధ రంగుల్లో, కుర్తీని పలు స్టైళ్లలో చూసే అవకాశం ఉంటుంది.
- అయితే ఈ విధానంలో దుస్తుల ఫిట్టింగ్ పూర్తిగా తెలిసిపోదు. వస్త్రం క్వాలిటీ, ఫ్యాబ్రిక్ స్పర్శ, కచ్చితమైన సైజు వంటి అంశాలు వాటిని ధరించినప్పుడే తెలుస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
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ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
- ఏఐ వర్చువల్ ట్రయల్ టెక్నాలజీలో భాగంగా రూపొందించిన స్మార్ట్ మిర్రర్కు ఉండే కెమెరా వ్యక్తి ముఖ ఆకృతిని గుర్తిస్తుంది. ఏఐ, కంప్యూటర్ విజన్తో శరీర భాగాలను విశ్లేషిస్తుంది.
- ఎంపిక చేసిన దుస్తుల డిజిటల్ నమూనాను రూపొందిస్తుంది. దానిని వినియోగదారు ప్రతిరూపంపై అమర్చి చూపిస్తుంది. రంగులు, డిజైన్లు మార్చి పోల్చుకునే అవకాశమిస్తుంది.
గూగుల్లోనూ :
- 'గూగుల్ క్రోం'లో డ్రెస్ వర్చువల్ ట్రై ఆన్ అని టైప్ చేస్తే పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. గూగుల్ షాపింగ్పై క్లిక్ చేస్తే మరో పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
- అందులో మీకు నచ్చిన దుస్తులను ఎంచుకుంటే పక్కన ట్రై ఆన్ అని ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
- అప్పుడు దానిపై క్లిక్ చేసి మీ ఫొటోను అప్లోడ్ చేస్తే మీకు సరిపోయే దుస్తులను అచ్చం ధరించినట్టుగానే కనిపిస్తుంది.
ఈ టెక్నాలజీ దుస్తులకే పరిమితం కాదు :
వర్చువల్ ట్రయల్ టెక్నాలజీ కేవలం దుస్తులకే పరిమితం కావడం లేదు. కళ్లద్దాలు, నగలు, వాచీలు, షూస్, మేకప్, హెయిర్ స్టైల్స్ వరకు విస్తరిస్తోంది. ఇంటి నుంచి షాపింగ్ చేసేవారికీ ఈ సాంకేతికత కొత్త అనుభవాన్ని అందిస్తోందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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