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ఫోన్​లో సిగ్నల్ రావడం లేదా? - స్పామ్ కాల్స్​తో విసిగిపోయారా? - ఈ 'యాప్స్​'తో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్!

మీ ఫోన్​లో ఈ యాప్స్ ఉన్నాయా? - నెట్​వర్క్​, ఇంటర్నెట్ సమస్యలకు ఈజీగా చెక్ పెట్టొచ్చు!

TRAI Useful Apps
ట్రాయ్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 14, 2026 at 3:12 PM IST

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TRAI Useful Apps : ఇంట్లో మొబైల్ సిగ్నల్ రాక సరిగ్గా వినిపించని వాయిస్ కాల్స్, రోజూ ఉదయాన్నే విసిగించే కంపెనీల స్పామ్ మెసేజ్​లు, నెలకు వేలల్లో బిల్లు కడుతున్నా స్లోగా ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఇవన్నీ మన రోజువారీ జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలే. ఖరీదైన స్మార్ట్​ఫోన్ కొన్నా నెట్​వర్క్ సమస్యల వల్ల చాలా మంది నానా ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. అలాంటి సమస్యలన్నింటికీ టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా(TRAI) తీసుకొచ్చిన ఈ యాప్స్​తో ఈజీగా చెక్ పెట్టొచ్చు! మరి, ఆ యాప్స్ ఏంటి? వాటి వల్ల కలిగే ఉపయోగాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ట్రాయ్ డీసీఆర్ యాప్ :

కోట్లు పోసి లగ్జరీ ఫ్లాట్ లేదా ఆఫీస్ స్పేస్ కొంటారు. రెంట్ లేదా లీజుకు తీసుకుంటారు. తీరా లోపలికి వెళ్లాక ఒక్క మొబైల్ సిగ్నల్ కూడా ఉండదు. కాల్స్ మాట్లాడాలంటే బాల్కనీలోకి పరుగు పెట్టాల్సిందే. ఈ సమస్యకు ట్రాయ్ పక్కా సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చింది. అసలు ఆ బిల్డింగ్​లో ఇంటర్నెట్, మొబైల్ సిగ్నల్ ఎలా ఉందో తెలిపే సరికొత్త యాప్ వచ్చేసింది. అదే, 'డిజిటల్‌ కనెక్టివిటీ రేటింగ్‌(డీసీఆర్‌)' యాప్.

ఈ మొబైల్ యాప్ ద్వారా భవనాల లోపల మొబైల్ కవరేజీ, ఇంటర్నెట్ అనుసంధానం ఎలా ఉందన్న విషయాన్ని ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. ఫ్లాట్ లేదా ఆఫీస్ స్పేస్ లోపల మొబైల్ సిగ్నల్, ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఎలా ఉందో వినియోగదార్లు యాప్​లో ఇచ్చిన క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా సెర్చ్ చేసి, పోల్చిచూసుకోవచ్చు. సదరు భవనాల విషయంలో రేటింగ్స్‌ ద్వారా ఒక నిర్ణయానికి రావొచ్చంటున్నారు ట్రాయ్ అధికారులు.

నిర్మాణం సమయంలోనే నిర్ణయం :

ఇక ఈ ప్లాట్‌ఫాం వల్ల ఏదైనా బిల్డింగ్​లో ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేయడం, లీజుకు తీసుకోవడంపై వినియోగదారులు ముందే ఒక నిర్ణయానికి రావొచ్చు. ఇక్కడ మరో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఏదైనా ప్రాపర్టీలో డిజిటల్ కనెక్టివిటీ గురించి యాప్​లో ఇచ్చిన రివ్యూ సరిగ్గా లేదని కస్టమర్లు భావిస్తే, అబ్జక్షన్స్ చెప్పొచ్చు. లేదా దాన్ని మళ్లీ రివ్యూ చేయమని అడిగే ఛాన్స్ ఉంది.

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ట్రాయ్‌ డీఎన్‌డీ యాప్ :

  • ఇది ట్రాయ్ తీసుకొచ్చి అధికారిక డూ నాట్‌ డిస్టర్బ్‌ (డీఎన్‌డీ) యాప్‌. దీని ద్వారా మొబైల్‌ యూజర్లు తమ DND ప్రిఫరెన్స్‌లను రిజస్టర్, మేనేజ్, అప్‌డేట్‌ చేసుకోవచ్చు.
  • ఇది యూజర్‌ పర్మిషన్ మేరకే వాణిజ్య కమ్యూనికేషన్లకు వీలు కల్పిస్తుంది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం వచ్చేసి అవాంఛిత కాల్స్, ఎస్‌ఎంఎస్‌లు అందకుండా చేయటం.
  • ఈ యాప్ ద్వారా స్పామ్‌ కాలర్స్, ఎస్‌ఎంఎస్‌లను ట్రాయ్‌కు రిపోర్టు చేయొచ్చు. కంప్లైంట్స్ స్టేటస్​ను ట్రాక్‌ చేయొచ్చు, టెలికం ఆపరేటర్లు ఏవిధమైన చర్య తీసుకున్నారో తెలుసుకోవచ్చు.
  • ప్రజల ఫీడ్‌బ్యాక్‌ ప్రకారం స్పామ్‌కు ఎక్కువ ఛాన్స్ గల కాల్స్, మెసేజ్‌లను డీఎన్​డీ యాప్ సమర్థంగా గుర్తిస్తుందంటున్నారు ట్రాయ్ అధికారులు.
  • రోజూ లక్షలాది మందికి స్పామ్‌ కాల్స్, మెసేజ్‌లు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ యాప్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు.

ట్రాయ్‌ మైస్పీడ్‌ యాప్ :

  • ట్రాయ్ తీసుకొచ్చిన మైస్పీడ్ యాప్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ యూజర్లు తమ కనెక్షన్ పనితీరును ఫోన్​లో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు.
  • హామీ కంటే తక్కువ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ వస్తుంటే ఆపరేటర్​ను సంప్రదించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
  • దీని ద్వారా మొబైల్ డేటా నెట్​వర్క్​తో పాటు, ఫిక్స్​డ్ లైన్ వైఫై వాడేవారు కనెక్టివిటీని చెక్ చేసుకోవచ్చు.
  • ఇంటర్నెట్ డౌన్​లోడ్ స్పీడ్, అప్​లోడ్ స్పీడ్, లేటెన్సీ నెట్​వర్క్ క్వాలిటీ వివరాలు యాప్​లో తెలుస్తాయి.
  • వీడియో స్ట్రీమింగ్, వెబ్​ బ్రౌజింగ్, అప్లికేషన్ వినియోగం సమయంలో నెట్​వర్క్ పనితీరునూ ఈ యాప్ ద్వారా సమీక్షించొచ్చంటున్నారు.
  • రోజులో ఒక్కో సమయంలో నెట్​వర్క్ పనితీరును సమీక్షించేందుకు యాప్​లో పీరియాడిక్ టెస్టింగ్ సదుపాయం కూడా ఉంది.
  • గూగుల్ ప్లే స్టోర్, యాపిల్ యాప్ స్టోర్​లో TRAI MySpeed యాప్​ను ఎవరైనా ఉచితంగా డౌన్​లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

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