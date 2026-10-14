ఫోన్లో సిగ్నల్ రావడం లేదా? - స్పామ్ కాల్స్తో విసిగిపోయారా? - ఈ 'యాప్స్'తో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్!
మీ ఫోన్లో ఈ యాప్స్ ఉన్నాయా? - నెట్వర్క్, ఇంటర్నెట్ సమస్యలకు ఈజీగా చెక్ పెట్టొచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 3:12 PM IST
TRAI Useful Apps : ఇంట్లో మొబైల్ సిగ్నల్ రాక సరిగ్గా వినిపించని వాయిస్ కాల్స్, రోజూ ఉదయాన్నే విసిగించే కంపెనీల స్పామ్ మెసేజ్లు, నెలకు వేలల్లో బిల్లు కడుతున్నా స్లోగా ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఇవన్నీ మన రోజువారీ జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలే. ఖరీదైన స్మార్ట్ఫోన్ కొన్నా నెట్వర్క్ సమస్యల వల్ల చాలా మంది నానా ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. అలాంటి సమస్యలన్నింటికీ టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా(TRAI) తీసుకొచ్చిన ఈ యాప్స్తో ఈజీగా చెక్ పెట్టొచ్చు! మరి, ఆ యాప్స్ ఏంటి? వాటి వల్ల కలిగే ఉపయోగాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ట్రాయ్ డీసీఆర్ యాప్ :
కోట్లు పోసి లగ్జరీ ఫ్లాట్ లేదా ఆఫీస్ స్పేస్ కొంటారు. రెంట్ లేదా లీజుకు తీసుకుంటారు. తీరా లోపలికి వెళ్లాక ఒక్క మొబైల్ సిగ్నల్ కూడా ఉండదు. కాల్స్ మాట్లాడాలంటే బాల్కనీలోకి పరుగు పెట్టాల్సిందే. ఈ సమస్యకు ట్రాయ్ పక్కా సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చింది. అసలు ఆ బిల్డింగ్లో ఇంటర్నెట్, మొబైల్ సిగ్నల్ ఎలా ఉందో తెలిపే సరికొత్త యాప్ వచ్చేసింది. అదే, 'డిజిటల్ కనెక్టివిటీ రేటింగ్(డీసీఆర్)' యాప్.
ఈ మొబైల్ యాప్ ద్వారా భవనాల లోపల మొబైల్ కవరేజీ, ఇంటర్నెట్ అనుసంధానం ఎలా ఉందన్న విషయాన్ని ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. ఫ్లాట్ లేదా ఆఫీస్ స్పేస్ లోపల మొబైల్ సిగ్నల్, ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఎలా ఉందో వినియోగదార్లు యాప్లో ఇచ్చిన క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా సెర్చ్ చేసి, పోల్చిచూసుకోవచ్చు. సదరు భవనాల విషయంలో రేటింగ్స్ ద్వారా ఒక నిర్ణయానికి రావొచ్చంటున్నారు ట్రాయ్ అధికారులు.
నిర్మాణం సమయంలోనే నిర్ణయం :
ఇక ఈ ప్లాట్ఫాం వల్ల ఏదైనా బిల్డింగ్లో ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేయడం, లీజుకు తీసుకోవడంపై వినియోగదారులు ముందే ఒక నిర్ణయానికి రావొచ్చు. ఇక్కడ మరో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఏదైనా ప్రాపర్టీలో డిజిటల్ కనెక్టివిటీ గురించి యాప్లో ఇచ్చిన రివ్యూ సరిగ్గా లేదని కస్టమర్లు భావిస్తే, అబ్జక్షన్స్ చెప్పొచ్చు. లేదా దాన్ని మళ్లీ రివ్యూ చేయమని అడిగే ఛాన్స్ ఉంది.
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ట్రాయ్ డీఎన్డీ యాప్ :
- ఇది ట్రాయ్ తీసుకొచ్చి అధికారిక డూ నాట్ డిస్టర్బ్ (డీఎన్డీ) యాప్. దీని ద్వారా మొబైల్ యూజర్లు తమ DND ప్రిఫరెన్స్లను రిజస్టర్, మేనేజ్, అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు.
- ఇది యూజర్ పర్మిషన్ మేరకే వాణిజ్య కమ్యూనికేషన్లకు వీలు కల్పిస్తుంది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం వచ్చేసి అవాంఛిత కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్లు అందకుండా చేయటం.
- ఈ యాప్ ద్వారా స్పామ్ కాలర్స్, ఎస్ఎంఎస్లను ట్రాయ్కు రిపోర్టు చేయొచ్చు. కంప్లైంట్స్ స్టేటస్ను ట్రాక్ చేయొచ్చు, టెలికం ఆపరేటర్లు ఏవిధమైన చర్య తీసుకున్నారో తెలుసుకోవచ్చు.
- ప్రజల ఫీడ్బ్యాక్ ప్రకారం స్పామ్కు ఎక్కువ ఛాన్స్ గల కాల్స్, మెసేజ్లను డీఎన్డీ యాప్ సమర్థంగా గుర్తిస్తుందంటున్నారు ట్రాయ్ అధికారులు.
- రోజూ లక్షలాది మందికి స్పామ్ కాల్స్, మెసేజ్లు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ యాప్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు.
ట్రాయ్ మైస్పీడ్ యాప్ :
- ట్రాయ్ తీసుకొచ్చిన మైస్పీడ్ యాప్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ యూజర్లు తమ కనెక్షన్ పనితీరును ఫోన్లో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు.
- హామీ కంటే తక్కువ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ వస్తుంటే ఆపరేటర్ను సంప్రదించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
- దీని ద్వారా మొబైల్ డేటా నెట్వర్క్తో పాటు, ఫిక్స్డ్ లైన్ వైఫై వాడేవారు కనెక్టివిటీని చెక్ చేసుకోవచ్చు.
- ఇంటర్నెట్ డౌన్లోడ్ స్పీడ్, అప్లోడ్ స్పీడ్, లేటెన్సీ నెట్వర్క్ క్వాలిటీ వివరాలు యాప్లో తెలుస్తాయి.
- వీడియో స్ట్రీమింగ్, వెబ్ బ్రౌజింగ్, అప్లికేషన్ వినియోగం సమయంలో నెట్వర్క్ పనితీరునూ ఈ యాప్ ద్వారా సమీక్షించొచ్చంటున్నారు.
- రోజులో ఒక్కో సమయంలో నెట్వర్క్ పనితీరును సమీక్షించేందుకు యాప్లో పీరియాడిక్ టెస్టింగ్ సదుపాయం కూడా ఉంది.
- గూగుల్ ప్లే స్టోర్, యాపిల్ యాప్ స్టోర్లో TRAI MySpeed యాప్ను ఎవరైనా ఉచితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
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