రోడ్డుకు ఎడమవైపున వెళ్లాలని ఎవరు చెప్పారు? - ట్రాఫిక్ సిగ్నల్లో 'ఎల్లో' ఎలా వచ్చింది?
భారతదేశంలో మొదటి ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ కోల్కతాలో ఏర్పాటు - ఆ తర్వాత చెన్నైలోనే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 4:50 PM IST
Traffic Signals : రోడ్డుకు ఎడమవైపున ప్రయాణించాలని, రెడ్ సిగ్నల్ పడితే ఆగాలని, గ్రీన్ సిగ్నల్ వెలిగితే సాగిపోవాలని వాహనదారులకు తెలుసు. కానీ, 'చూసి వెళ్లండి' అనే అర్థాన్నిచ్చే పసుపు రంగు ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లలో ఎప్పుడు చేరింది? ఈ ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లను ఎప్పుడు, ఎవరు ఆవిష్కరించారు? ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ చరిత్ర తెలియాలంటే కథనం చదవాల్సిందే.
వాహనాలు అంతగా అభివృద్ధి చెందని రోజుల్లో గుర్రపు బండ్లను ఎక్కువగా వినియోగించేవారు. దీంతో వాటి రద్దీ పెరగడంతో రాత్రి వేళల్లో ట్రాఫిక్ నియంత్రించడానికి సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ ఏర్పాటైంది. ప్రపంచంలో తొలిసారిగా ట్రాఫిక్ నిబంధనలను బ్రిటన్లో ప్రారంభించారు. నాటి నుంచి ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లలో అనేక మార్పులు చోటుచేసుకుంటూనే ఉన్నాయి. మరోవైపు రోడ్లపై ట్రాఫిక్ రోజురోజుకూ పెరిగిపోతోంది. నియంత్రణ దిశగా ఎన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నా రద్దీ ఎక్కువవుతోంది.
బ్రిటన్లో 1835లో 'హైవే యాక్ట్' ద్వారా రోడ్డుపై ఎడమ వైపున ప్రయాణించాలనే నిబంధనను చట్టబద్దం చేశారు. ఆ తర్వాత 1868 డిసెంబరులో ప్రపంచంలోనే తొలి ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ లైట్ను లండన్ నగరంలో బ్రిటిష్ పార్లమెంటు ఎదురుగా ఏర్పాటు చేశారు. అప్పట్లో గుర్రపు బండ్ల ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉండడంతో వాటిని నియంత్రించడానికి ఉపయోగపడేది. దీనిని రైల్వే సిగ్నలింగ్ ఇంజినీర్ జాన్ పీక్ నైట్ రూపొందించారు.
గ్యాస్తో వెలిగే దీపాన్ని ఏర్పాటు చేసి రాత్రి వేళల్లో గుర్రపు బండ్లను నియంత్రించడానికి ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రంగుల గ్యాస్ లైట్లను ఉపయోగించేవారు. వాటిని ఓ పోలీసు అధికారి ఆపరేట్ చేసేవాడు. 1869 జనవరిలో జరిగిన గ్యాస్ లీకేజీ పేలుడు వల్ల ఆపరేట్ చేస్తున్న పోలీసు గాయపడటంతో ఈ వ్యవస్థను నిలిపివేశారు.
ఆ తర్వాత మొదటి ఎలక్ట్రిక్ ట్రాఫిక్ లైట్ 1912లో వాడుకలోకి వచ్చింది. దీనిని అమెరికాలోని సాల్ట్ లేక్ సిటీకి చెందిన లెస్టర్ వైర్ అనే పోలీస్ అధికారి రూపొందించారు. ఆ తర్వాత 1914 ఆగస్టు 5న అమెరికాలోని క్లీవ్లాండ్ నగరంలో జేమ్స్ హోగ్ రూపొందించిన డిజైన్ ఆధారంగా తొలి ఎలక్ట్రిక్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో కేవలం ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రంగులు మాత్రమే ఉండేవి. ఈ క్రమంలో రెండింటినీ సమన్వయం చేస్తూ పసుపు రంగు బల్బును 1920లో ప్రవేశపెట్టారు. డెట్రాయిట్ నగరానికి చెందిన విలియం పాట్స్ దీనిని ఆవిష్కరించాడు.
1923లో గారెట్ మోర్గాన్ అనే ఆఫ్రో-అమెరికన్ ఆటోమేటిక్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ డిజైన్ను పేటెంట్ చేసి, దానిని జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీకి విక్రయించారు.
భారతదేశంలో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ (1928)
మన దేశంలో తొలి ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ను బ్రిటీష్ కాలంలో 1928లో కోల్కతా నగరంలోని డల్హౌసీ స్క్వేర్లో ఏర్పాటు చేశారు. ఆ తర్వాత 1953లో చెన్నైలో ఏర్పాటైంది. క్రమంగా దేశంలోని ఇతర మెట్రో నగరాలకు ఈ వ్యవస్థ విస్తరించింది.
గతంలో గుర్రపు బండ్లు, ఈ రోజుల్లో మానవ నియంత్రిత వాహనాలు, భవిష్యత్లో ఆటోమెటిక్ వాహనాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అవసరానికి తగ్గట్టుగా ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లలో మార్పులు, చేర్పులు తీసుకురావడంలో మాన్యువల్ ఆన్ యూనిఫామ్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ డివైసెస్ (MUTCD) పనిచేస్తుంది. ఇది యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ట్రాఫిక్ సంకేతాలు, సిగ్నల్స్, పేవ్మెంట్ మార్కింగ్లను నియంత్రించడానికి ఉపయోగించే ఒక ప్రామాణిక పత్రం. రహదారి భద్రతను మెరుగుపరచడం, ఏకరూపత, సమర్థవంతమైన ట్రాఫిక్ కదలికలను నిర్ధారించడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం. పెరుగుతున్న ఆటోమొబైల్ వాడకం, మారుతున్న రవాణా అవసరాలకు ప్రతిస్పందనగా ఇది నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతోంది.
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