కూల్ డ్రింక్ నుంచి సెలైన్ బాటిల్ దాకా! - పెళ్లి తంతులో ఈ పోకడలు చూశారా?
- పెళ్లి నిర్వహణలో ఎప్పటికప్పుడు పుట్టుకొస్తున్న నయా ట్రెండ్స్ - బంతి భోజనాల నుంచి బఫే దాకా.. అతిథి మర్యాదల్లో ఎన్నెన్నో మార్పులు
Published : December 30, 2025 at 5:10 PM IST
Old Vs New Wedding Traditions : "మార్పు.." అదొక నిరంతర ప్రక్రియ. కాలం మారేకొద్దీ ప్రతి విషయంలోనూ మార్పులొస్తుంటాయి. దీనికి వివాహం కూడా మినహాయింపు కాదు. పెళ్లి తంతులో ఎన్నో పాతకాలపు సంప్రదాయాలు కాలగర్భంలో కలిసిపోయాయి. మరెన్నో కొత్త పద్ధతులు పుట్టుకొచ్చాయి. పాత, కొత్తల మేలు కలయికతో ఈ రోజుల్లో పెళ్లిళ్లు జరుగుతున్నాయి. అయితే.. మరీ ముఖ్యంగా అతిథులకు కల్పించే సౌకర్యాల విషయంలో ఆర్భాటాలెన్నో కనిపిస్తున్నాయి! "ఘనమైన పెళ్లి" అని నలుగురూ చెప్పుకోవాలనే కోరికతో ఆస్తులు కరిగించి, అప్పులు చేసి మరీ అంగరంగవైభవంగా పెళ్లి వేడుక చేస్తున్నారు. మరి, ఇంతకీ అతిథుల కోసం చేసే ఏర్పాట్లు గతంలో ఎలా ఉండేవి? ఇప్పుడు ఎక్కడిదాకా వచ్చాయి? అనే సంగతులు ఓసారి తరచి చూద్దాం.
కూర్చోవడం : పాత రోజుల్లో కూర్చునే పద్ధతుల విషయంలో పెద్దలకు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవారు. వారికి మాత్రమే పీటలు వేసేవారు. మిగిలిన బంధువులను పెళ్లి పందిట్లో లేదా ఇంట్లో నేలపై చాపలు/జముఖానాలు పరిచి కూర్చోబెట్టేవారు.
బంతి భోజనాలు : పెళ్లికి వచ్చిన బంధువులకు భోజనాలను దగ్గరుండి చూసుకునేవారు. ముఖ్యంగా బంతి భోజనాలు ఏర్పాటు చేసేవారు. ఒకేసారి అందరినీ వరుసలో కూర్చోబెట్టి అరటి ఆకులు లేదా విస్తరాకులు వేసి ఆహార పదార్థాలను వడ్డించేవారు. అది కూడా స్వయంగా దగ్గరికి వచ్చి పలానా ఐటమ్ తింటారా లేదా అని అడిగి మరీ వడ్డించేవారు. మొత్తంగా భోజనం విషయంలో అతిథుల నుంచి ఏ మాటా రాకుండా చూసుకునేవారు.
సౌకర్యాలు : చల్లని మంచి నీరు, తాంబూలం(పాన్), పెళ్లికి వచ్చినోళ్లు సేద తీరడం కోసం తాటాకులతో పందిరి వేసేవారు.
కుర్చీలు & టేబుల్స్ : ఆ తర్వాత కాలంలో పెళ్లి మండపం చుట్టూ కుర్చీలు వచ్చి చేరాయి. భోజనాల వద్ద టెంట్లు వెలిశాయి. భోజనం చేసేవారు కూర్చోవడానికి డైనింగ్ టేబుల్స్ వచ్చేశాయి.
బఫె : పెళ్లి నిర్వహణలో వచ్చిన మార్పుల్లో ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ చూపించినది బఫె సిస్టమ్. అప్పటి వరకూ పెళ్లి భోజనం అంటే అందరూ కలిసి కూర్చొని సంతోషంగా తినడమే. కానీ, బఫె పద్ధతి వచ్చిన తర్వాత నిలబడి తినడం మొదలైంది. ఈ పద్ధతి వచ్చిన తర్వాత కూర్చొని తినే బంతి భోజనాల మాటే లేదు. పెళ్లికి వచ్చిన బంధువులే స్వయంగా వెళ్లి తమకు నచ్చినవి ప్లేట్లో పెట్టించుకుని.. ఒక చేత్తో పట్టుకొని మరో చేత్తో తినడం అలవాటైంది. ఈ పద్ధతి అతిథులకు నచ్చినవి ఎంచుకునే స్వేచ్ఛను ఇవ్వడంతో మెజారిటీ ఈ పద్ధతికి ఓటేశారు. కానీ, ఎన్ని రకాల కొత్త వంటకాలు పెట్టినా, అప్పటిలా కూర్చొని తిన్నంత తృప్తి కలిగించట్లేదనేది కొందరి భావన!
ఫంక్షన్ హాల్స్ : పాత రోజుల్లో ఇంటి ముందే కొబ్బరి మట్టలతో మండపాలు ఏర్పాటు చేసి వివాహాలు జరిపించేవారు. కానీ, తర్వాత రోజుల్లో ఆ పరిస్థితి మారింది. ఫంక్షన్ హాల్స్ అందుబాటులో కి వచ్చాయి. అవి పెళ్లిని కాస్త సులభతరం చేయడంతో అందరూ ఫంక్షన్ హాల్కే ఓటు వేస్తూ వస్తున్నారు. ఈ పద్ధతి ఖర్చును భారీగా పెంచేసినప్పటికీ.. పని భారం తగ్గుతుండడంతో అందరూ ఇటే మొగ్గు చూపుతున్నారు.
మేళతాళ్లలోనూ కొత్త ట్రెండ్ : పాతకాలంలో పెళ్లిలో సన్నాయి బృందాలు, సాధారణ బ్యాండ్ వాయించడం ఎక్కువగా ఉండేది. కానీ, ఇప్పుడు ఆ ఆనవాయితీ మారింది. ప్రస్తుతం కేరళ బ్యాండు, పంజాబీ బ్యాండ్కు బాగా క్రేజ్ పెరిగింది. ఇక, డీజే గురించి చెప్పాల్సిన పనే లేదు.
ఎయిర్ కూలర్లు/ఏసీ : పురాతన కాలంలో పెళ్లికి వెళ్తే ఉక్కపోతలో అవస్థలు పడేవారు. ఇక వేసవి కాలమైతే నానా అవస్థలు పడాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు అతిథులకు ఇబ్బంది రాకుండా ఫంక్షన్ హాల్స్, కల్యాణ మండపాల్లో ఎయిర్ కూలర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కాస్త ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టేవాళ్లు సెంట్రలైజ్డ్ ఏసీ సదుపాయాలున్న వాటిని బుక్ చేస్తున్నారు.
లాంజ్ సిట్టింగ్ (Lounge Sitting) : కొంత కాలంగా వివాహ విందు కోసం కేవలం డైనింగ్ టేబుల్స్ వేసి భోజనాలు వడ్డించడమే కాకుండా ఇంకాస్త లగ్జరీ ఎంజాయ్ మెంట్ ను అందించడం స్టార్ట్ చేశారు. కాక్టెయిల్ పార్టీలు, బ్యాచిలర్ పార్టీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అతిథులు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సోఫాలు, లాంజ్ ఏరియాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
వెల్కమ్ డ్రింక్స్ & స్నాక్స్ : ఫంక్షన్ హాల్స్, పెద్ద పెద్ద రిసార్ట్స్ లో వివాహాలు జరిపిస్తూ అతిథి మర్యాదల్లో హుందాతనాన్ని చూపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మ్యారేజ్కి వచ్చిన బంధువులకు రాగానే రకరకాల శీతల పానీయాలు, జ్యూస్లు, తీరొక్క రుచుల్లో వెజ్, నాన్వెజ్ స్నాక్స్ ఇవ్వడం చేస్తున్నారు.
ఎంటర్టైన్మెంట్ : పెళ్లికి వచ్చిన అతిథులకు బోర్ కొట్టకుండా ఉండేందుకు లైవ్ మ్యూజిక్, డీజే నైట్స్, డ్యాన్స్ షోలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అలాగే, పిల్లల కోసం ప్రత్యేక ప్లే ఏరియాలను ఏర్పాటు చేస్తూ వివాహాన్ని మరింత ఉత్సాహభరితంగా మారుస్తున్నారు.
పాత ఒక వింత..
"కొత్త ఒక వింత.. పాత ఒక రోత" అన్నది సామెత. పెళ్లి విషయంలో మాత్రం పాతే వింత అన్నట్టుగా మళ్లీ ఒక రోజు పెళ్లి నుంచి వెనక్కు వెళ్లిపోతున్నారు. పూర్వం 16 రోజుల పెళ్లి జరిగేది. ఆ తర్వాత కాలంలో ఒక్క రోజుకు పరిమితమైంది. ఇప్పుడు మళ్లీ పెళ్లిరోజుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఖర్చుకు వెనకాడని వారు ప్రస్తుతం ఐదు రోజుల పెళ్లి వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. సెలబ్రెటీలు, వ్యాపారవేత్తలు ఈ తరహా వివాహాలు జరిపించడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
సంగీత్ : ఐదు రోజుల వేడుకలో మొదటి రోజు నిర్వహించేది సంగీత్. ఇది పెళ్లి కూతురు ఇంటి వద్ద జరిగే వేడుక. అప్పట్లో 'కచేరి' నిర్వహించే వారు. ప్రస్తుతం అమ్మాయి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, దగ్గరి బంధువులు కలిసి నృత్యాలు చేస్తున్నారు. ఈ వేడుకకు కొందరు పెళ్లి కుమారుడి కుటుంబ సభ్యులనూ పిలుస్తున్నారు. అంతా కలిసి సంగీత్ పేరుతో ఉల్లాసంగా ఆడిపాడుతున్నారు.
మెహందీ : పాతకాలంలో వధువును ముస్తాబు చేయడానికి ముందు ఇంట్లో వారే ఆమెకు చెట్టు నుంచి కోసి తెచ్చిన గోరింటాకుతో తీరొక్క డిజైన్స్ పెట్టేవారు. ప్రస్తుతం దీన్ని బంధుమిత్రుల సమక్షంలో 'మెహందీ' పేరుతో పెద్ద వేడుకలా జరిపిస్తున్నారు. కొందరైతే ప్రత్యేకమైన డెకరేషన్ సెట్టింగ్స్ ఏర్పాటు చేసి ఈవెంట్స్ వారితో మెహందీ వేడుకను వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు.
హల్దీ : ఇప్పుడు పెళ్లి సందర్భంగా అందరూ జరిపిస్తున్న మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమం 'హల్దీ'. ఈ సందర్భంగా వధువు, వరుడు ఇళ్లల్లో ఇద్దరికీ పసుపుతో మంగళస్నానం చేయిస్తారు. దీనికి ఇప్పుడు ప్రత్యేకమైన సెట్టింగ్స్ ఏర్పాటు చేసి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఒక స్పెషల్ డ్రెస్ కోడ్ ఫాలో అవుతూ ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు.
వివాహం : ఇక పెళ్లి విషయానికొస్తే పెద్ద పెద్ద మండపాలు ఏర్పాటు చేస్తూ అంగరంగ వైభవంగా చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా పెళ్లితంతు ప్రతీ ఘట్టంలో సంప్రదాయాలను ఫాలో అవుతున్నారు. పెళ్లికుమారుడిని గుర్రంపై పెళ్లి మండం వరకు, ఆ తర్వాత ముత్యాల పందిరితో స్టేజీపైకి ఆహ్వానిస్తున్నారు. అలాగే, పెళ్లి కూతురును గంపలో కూర్చోబెట్టుకుని తీసుకు వస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, మండపంలో పెద్ద పెద్ద స్క్రీన్స్ ఏర్పాటు చేసి ప్రి వెడ్డింగ్ షూట్ వీడియోలు వెయ్యడం, డీజేలు పెట్టి డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడంతో పాటు మరికొన్ని ప్రత్యేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
వ్రతం, రిసెప్షన్ : ఐదో రోజు కార్యక్రమంగా వివాహం అనంతరం వ్రతం, రిసెప్షన్ ఉంటుంది. కొందరు రిసెప్షన్ ను పెళ్లి కంటే ఘనంగా చేస్తున్నారు. దాంతో పెళ్లి వేడుక ముగుస్తుంది.
AI యుగంలో మరింత లగ్జరీ సేవలు..!
ఇప్పుడు పెళ్లి వేడుకల్లో అతిథులకు అందించే సేవలు మరో స్టేజ్ చేరాయి! ఒక్కో అతిథికి పర్సనల్ అసిస్టెంట్ను కేటాయించడం మొదలు.. సెలైన్ బాటిల్స్ పెట్టి ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కించే దాకా వెళ్లాయి!
కస్టమైజ్డ్ గిఫ్ట్లు (Return Gifts) : ఒకప్పుడు అతిథులకు తాంబూలం మాత్రమే ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు అతిథుల అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా కస్టమైజ్ చేసిన బహుమతులు (ఉదాహరణకు మేకప్ కిట్లు, వైన్ బాటిల్స్, స్వీట్లు) అందిస్తున్నారు.
పర్సనల్ అసిస్టెంట్స్ : కొన్ని అత్యంత ఖరీదైన పెళ్లిళ్లలో ముఖ్యమైన అతిథులకు సహాయం చేయడానికి ప్రత్యేక సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటున్నారు.
ఐవీ హైడ్రేషన్ థెరపీ : మొన్నటి వరకు అమెరికా, యూరప్, అరబ్ దేశాల్లో కనిపించిన ఐవీ హైడ్రేషన్ థెరపీ ట్రెండ్ ఇప్పుడు ఇండియాలోకి కూడా ప్రవేశించింది. మన దేశంలో కూడా ఈ మధ్యకాలంలో ధనవంతుల వివాహాల్లో సెలైన్లు పెట్టి అతిథులకు ఐవీ డ్రిప్స్ ఎక్కిస్తున్నారు. సహజంగా అనారోగ్యం ఉన్నవారికే ఈ ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కిస్తారు. మరి, అతిథులకు ఎందుకంటే.. పెళ్లి వేడుకలో అలసిపోయినందుకట! అవును.. వారు "డీహైడ్రేట్" కాకుండా ఉండేందుకు, అప్పటికప్పుడు మొహంలో కొత్త కళ తీసుకురావడానికీ ఇలా సెలైన్లు పెట్టి విటమిన్లు, మినరల్స్ వంటివి అందిస్తున్నారు! ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా పెళ్లి మండపాల దగ్గరే ఐవీ లాంజ్లు, డీటాక్స్ బార్లూ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు!! అయితే.. డాక్టర్ సలహా లేకుండా ఇలా 'ఐవీ డ్రిప్స్' ఎక్కించుకోవడం ఆరోగ్యానికి ఏమాత్రం మంచిది కాదని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఈ విధంగా పెళ్లి తంతులో కాలానికి అనుగుణంగా ఎన్నెన్నో మార్పులు వస్తున్నాయి. మరి, రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఎలాంటి ఛేంజెస్ వస్తాయో చూడాలి.
