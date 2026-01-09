పొట్టు మినప్పప్పుతో "వడలు" - అమ్మమ్మల పద్ధతిలో నూనె పీల్చకుండా, భలే రుచిగా!
టేస్టీ టేస్టీగా 'మినప వడలు' - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Published : January 9, 2026 at 5:08 PM IST
Traditional Style Minapa Vada Recipe : "వడ" పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినే టిఫెన్స్లో ఒకటి. అయితే, అందరూ మెచ్చే వడలను ఎప్పుడూ చేసుకునేవిధంగా కాకుండా ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి. అదే, పొట్టు మినప్పప్పుతో అద్దిరిపోయే "వడలు". అమ్మమ్మల పద్ధతిలో చేసుకునే ఇవి లోపల సాఫ్ట్గా, బయట క్రిస్పీగా చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. పైగా, ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అలాగే, వీటి తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. నూనెను కూడా ఎక్కువగా పీల్చుకోవు! మరి, లేట్ చేయకుండా పొట్టు మినప్పప్పుతో ఈ సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ వడలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పొట్టు మినప్పప్పు - రెండు కప్పులు
- బియ్యం - నాలుగు టీస్పూన్లు
- అల్లం - నాలుగు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 8 నుంచి 10
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
మినప్పప్పుతో "మైసూర్ బోండాలు" - టిఫెన్ సెంటర్ మాదిరి రుచిగా ఉంటాయి!
తయారీ విధానం :
- ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో పొట్టు మినప్పప్పు, బియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు బాగా వాష్ చేసుకోవాలి.
- మినప్పప్పు మిశ్రమాన్ని శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూడు నుంచి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, మరో చిన్న గిన్నెలో ఎండుమిరపకాయలను తీసుకుని అవి మునిగేవరకు వాటర్ పోసి అరగంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- నాలుగు గంటల తర్వాత బాగా నానిన మినప్పప్పును మరోసారి ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ లేదా గ్రైండర్లో కడిగిన పొట్టు మినప్పప్పు-బియ్యం, అల్లం ముక్కలు, జీలకర్ర, నానబెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అవసరాన్ని బట్టి నాలుగైదు టీస్పూన్ల వాటర్ వేసుకుని పిండిని మరీ గట్టిగా, మరీ లూజుగా కాకుండా వడలకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక పప్పు మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని పిండిలో ఎయిర్ ఫామ్ అయ్యేలా వన్ డైరెక్షన్లో చేతితో నాలుగైదు నిమిషాలు తిప్పుతూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా కలపడం ద్వారా పిండి ఫ్లఫ్ఫీగా మారి వడలు చక్కగా పొంగి, మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
- ఇక్కడ పిండి ఫ్లఫ్పీగా అయ్యిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఒక చిన్న గిన్నెలో కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని అందులో కలిపిన పిండిముద్దలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని వేస్తే అది మునగకుండా పైకి తేలుతుండాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వడలు వేయించేందుకు సరిపడా నూనెను పోసి హీట్ చేయాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మంటను తగ్గించి కలిపి పెట్టుకున్న పిండిముద్దలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని చేతిని తడి చేసుకుని ముందు ఉండలా చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఆయిల్ కవర్ లేదా అరిటాకుపై వడలా వత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- అలా పాన్లో వేయంచడానికి తగినన్ని వేసుకోవాలి. ఆపై వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి తర్వాత గరిటెతో తిప్పుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక బయటకు తీసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, పొట్టు మినప్పప్పుతో అద్దిరిపోయే "వడలు" రెడీ అవుతాయి!
- ఇక వీటిని పల్లీ, కొబ్బరి చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే భలే రుచికరంగా ఉంటాయి.
చిట్కాలు :
- ఇక్కడ మీరు ఎండుమిర్చి వద్దనుకుంటే వాటి ప్లేస్లో తగినన్ని పచ్చిమిరపకాయలను అయినా యూజ్ చేయొచ్చు.
- ఈ రెసిపీ కోసం వీలైనంత వరకు పొట్టు మినప్పప్పునే తీసుకోవాలి. అప్పుడే ఈ వడలు సూపర్ టేస్టీగా, క్రిస్పీగా వస్తాయి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక మాత్రమే వడలు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. అప్పుడే లోపల వరకు మంచిగా కాలుతాయి. నూనె కూడా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
తియ్య తియ్యగా నోరూరించే "కొబ్బరి గులాబీలు" - గరిటెకు పిండి అంటుకోకుండా ఈజీగా వస్తాయి!
సంక్రాంతి స్పెషల్: సజ్జపిండితో రుచికరమైన "మురుకులు" - పైన క్రిస్పీగా, లోపల గుల్లగా!