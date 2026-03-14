దోసకాయతో ఘుమఘుమలాడే "చేపల పులుసు" - పాతకాలం పద్ధతిలో టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 14, 2026 at 5:00 PM IST

Traditional Style Chepala Pulusu : సండే వస్తుందంటే చాలు నాన్​వెజ్ ప్రియులు కొత్త రుచులను ఆస్వాదించాలనుకుంటారు. అయితే, నార్మల్​గా ఎక్కువ మంది ప్రతి ఆదివారం చికెన్​తోనే రకరకాల వెరైటీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అదే చేపల విషయానికొస్తే ముళ్లు, నీచు వాసన, వండడం రాదనే కారణాలతో అంతగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు చాలా మంది. కానీ, కొంతమందికి మాత్రం చేపల ఫ్రై, పులుసు పేరు వింటేనే ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అనిపిస్తుంటుంది.

అలాంటి వారికోసమే ఎన్నడూ ట్రై చేయని ఒక నయా రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, పాతకాలం నాటి నోరూరించే "దోసకాయ చేపల పులుసు". ఇది రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే భలే గొప్ప రుచిగా ఉంటుంది. అమ్మమ్మలు, నాన్నమ్మలు చేసే ఈ రెసిపీని మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి. ఎక్కువ మసాలాలు లేకుండానే వావ్ అనిపిస్తుంది. బిగినర్స్ కూడా ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా ఈ కర్రీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా అమ్మమ్మల పద్ధతిలో అద్దిరిపోయే ఈ ఫిష్ పులుసును ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చేప ముక్కలు - కిలో
  • దోసకాయలు - రెండు
  • పెద్దసైజ్ ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • పచ్చిమిర్చి - ఆరేడు
  • ఆయిల్ - అర కప్పు
  • ఆవాలు - ఒకట్రెండు టీస్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - ఒక టీస్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కారం - మూడు టీస్పూన్లు
  • టమాటాలు - రెండు
  • చింతపండు గుజ్జు - ఆరు టీస్పూన్లు
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - నాలుగు చెంచాలు

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా దోసకాయలను తీసుకుని పీలర్​తో చెక్కు తీసేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి, గింజలు లేకుండా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, మీకు నచ్చిన చేప ముక్కలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చీలను వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి లేదా పాన్​​లో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు వేసి చిటపటలాడించాలి.
  • ఆవాలు చిటపటమన్నాక కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. కరివేపాకు మంచిగా వేగాక గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్​, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఆనియన్స్​లోని పచ్చివాసన పోయేంత కలుపుతూ బాగా ఫ్రై చేయాలి.
  • ఉల్లిపాయ పేస్ట్ చక్కగా వేగి ఆయిల్​ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో పసుపు, తాజా అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులో ధనియాలపొడి, కారం వేసుకుని అవి మాడిపోకుండా నాలుగు టేబుల్​స్పూన్ల నీళ్లు వేసుకుని కలిపి కాసేపు వేయించాలి.
  • మసాలా మిశ్రమం నుంచి నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న దోసకాయ ముక్కలను వేసి రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేపుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక 600ఎంఎల్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ దోసకాయ ముక్కలు మెత్తబడేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇది ఉడికేలోపు మిక్సీ జార్​లో టమాటా ముక్కలను మెత్తని గుజ్జులా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • దోసకాయ ముక్కలు మంచిగా ఉడికి, నూనె తేలుతున్నప్పుడు గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ప్యూరీ, చింతపండు గుజ్జును వేసి బాగా కలిపి మరోసారి నూనె తేలే వరకు మగ్గనివ్వాలి.
  • అనంతరం అందులో మరో 800ఎంఎల్ నీళ్లు పోసి బాగా కలిపి హై-ఫ్లేమ్​ మీద పులుసును తెర్ల కాగనివ్వాలి.
  • పులుసు మరుగుతున్నప్పుడు మంటను తగ్గించి శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న చేప ముక్కలను వేసి గరిటెతో నిదానంగా ఒకట్రెండు ఫ్లిప్ చేసి సన్నని సెగ మీద ఆరేడు నిమిషాలు నెమ్మదిగా ఉడకనివ్వాలి.
  • కాసేపటికి చేప ముక్కలు ఉడికి పులుసులో నుంచి నూనె పైకి తేలుతుంది. అప్పుడు అందులో చివరగా ఇంగువ, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని హ్యాండల్స్ పట్టుకుని ఒకసారి అటు ఇటు కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • తర్వాత వెంటనే సర్వ్ చేయకుండా కొద్దిసేపు అలాగే ఉంచి ఆపై వడ్డించండి.
  • అంతే, పాతకాలం పద్ధతిలో ఘుమఘుమలాడే "దోసకాయ చేపల పులుసు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే రెగ్యులర్ రెసిపీలకు బదులుగా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో చేపల పులుసును వండి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.

