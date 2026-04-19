నోరూరించే "బిల్లల పులుసు" - అమ్మమ్మల నాటి పద్ధతిలో టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

- రెగ్యులర్ కర్రీలు బోర్ కొట్టాయా? - మీ కోసమే ఈ పాతకాలం నాటి పసందైన కర్రీ!

Published : April 19, 2026 at 2:17 PM IST

Traditional Style Billala Pulusu : సమ్మర్​లో చాలా మందికి పులుసు కూరలైతేనే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువగా తినాలనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ పచ్చి పులుసు, సాంబార్, రసం, మజ్జిగ పులుసు వంటివి రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అలాగని ఎప్పుడూ అవే తినాలన్నా నచ్చకపోవచ్చు. అందుకే, మీకోసం ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని ఒక నయా రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, అమ్మమ్మల నాటి "బిల్లల పులుసు". సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి టేస్ట్ చేశారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. చిక్కని గ్రేవీతో వేడి వేడి అన్నంలోకి వావ్ అనిపిస్తుంది. అలాగే, దీని ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్​. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ పాతకాలం నాటి పసందైన బిల్లల పులుసును ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

బిల్లల తయారీకి :

  • రెండు కప్పులు - శనగపిండి
  • అర టీస్పూన్ - పసుపు
  • రెండు టీస్పూన్లు - కారం
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ఒక టీస్పూన్ - ధనియాలపొడి
  • కొద్దిగా - గరంమసాలా
  • ఒక టీస్పూన్ - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
కర్రీ తయారీకి :

  • ఆయిల్ - నాలుగైదు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొద్దిగా - ఆవాలు
  • ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
  • అర టీస్పూన్ - మెంతులు
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు (చిన్న సైజ్​వి)
  • కొద్దిగా - కరివేపాకు
  • రెండు టీస్పూన్లు - అల్లం
  • కొంచెం - పసుపు
  • కారం - తగినంత
  • టేస్ట్​కు సరిపడా - ఉప్పు
  • పెద్ద నిమ్మకాయంత - చింతపండు
  • కొద్దిగా - కొత్తిమీర తరుగు

తయారీ విధానం :

  • పాతకాలం నాటి ఈ రుచికరమైన కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా బిల్లలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి, పసుపు, కారం, టేస్ట్ సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులోనే ధనియాలపొడి, గరంమసాలా, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుని మరోసారి కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత అవసరం మేరకు కొద్దికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతీ పిండి ముద్దలా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపాక కొద్దిగా నూనె రాసి పది నిమిషాలు పక్కనుంచాలి.
  • ఆ లోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన మసాలా పేస్ట్​ను రెడీ చేసుకోవాలి.
మసాలా పేస్ట్ కోసం :

  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - ధనియాలు
  • ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
  • అర టీస్పూన్ - మెంతులు
  • నూనె - కొద్దిగా
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు (పెద్ద సైజ్​వి)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో మొదటగా ధనియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు వేసుకుని సన్నని సెగ మీద దోరగా వేయించుకోవాలి. ఆపై వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అవి చల్లారేలోపు అదే కడాయిలో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని రంగు మారే వరకు వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ధనియాల మిశ్రమం, వేయించిన ఉల్లిపాయలు వేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. దాంతో మసాలా పేస్ట్ రెడీ అవుతుంది.
  • ఇప్పుడు చేతులకు కాస్త నూనె రాసుకుని పది నిమిషాల పాటు పక్కనుంచిన శనగపిండి ముద్దను కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చేతులతో బిల్లలు చేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ బిల్లలను మీకు నచ్చిన షేప్​లో రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం చపాతీలకంటే మందంగా రోల్ చేసుకుని వివిధ ఆకారాల్లోకి కట్ చేసుకోవచ్చు.
  • అయితే, ఈ బిల్లలు మరీ చిన్నగా, పెద్దగా కాకుండా చూసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని చిన్న చిన్న బిల్లలుగా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిలో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, మెంతులు వేసి వేయించాలి. అవి లైట్​గా వేగాక ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు, అల్లం, పసుపు వేసి సన్నని సెగ మీద ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ వేసుకుని అర నిమిషం కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో కారం పొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒక నిమిషం ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం చింతపండు రసం వేసుకుని కలిపి మూడు నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు హై-ఫ్లేమ్​లో మరిగించుకోవాలి.
  • పులుసు మంచిగా మరిగిన తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బిల్లలను వేసుకుని రెండు మూడు నిమిషాలు కదపకుండా ఉడికించుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ మంటను సిమ్​లో పెట్టుకుని మరో ఐదారు నిమిషాలు మరిగించుకుంటే పులుసులు చిక్కబడి బిల్లలు ఉడికిపోతాయి.
  • బిల్లల సాఫ్ట్​గా ఉడికాయనుకున్నాక చివరగా కాస్త కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని మరో నిమిషం ఉంచి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో ఘుమఘుమలాడే "బిల్లల పులుసు" సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ స్టైల్​లో ఓసారి శనగపిండితో ఇలా బిల్లల పులుసు చేసుకుని చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

