మనం మర్చిపోతున్న పాత తరం చిరుతిళ్లు - చిప్స్ ప్యాకెట్ల రాకతో కాలగమనంలోకి!
దేశంలో సంప్రదాయ చిరుతిళ్లు ఇవి - కాలగమనంలో కలిసిపోతున్న వంటకాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 4:10 PM IST
TOP 10 TRADITIONAL FOOD IN INDIA : గంజిలో ఉప్పు, పాయసంలో జీడిపప్పు! దేని రుచి దానిదే. ఎవరి వంటకం వారికి గొప్ప. పాత తరం వంటకాలు ఆరోగ్యానికి చిరునామాగా ఉండేవి. అవి ప్రాంతాలు, పంటలు, ప్రజల జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లను, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించేవి. రుచి, పదార్థాలు, తయారీ విధానం పరంగా దేశ వ్యాప్తంగా, ప్రాంతాల వారీగా పలు సంప్రదాయ వంటకాలు గుర్తింపు పొందాయి. వీటిని కొన్ని తరాలు కొనసాగించగా, ఇన్స్టెంట్, ఫాస్ట్ఫుడ్, జంక్ ఫుడ్కి అలవాటు పడి వాటిని మర్చిపోతోంది నేటి తరం. తయారీలో శ్రమ, ఎక్కువ సమయం కారణంగా పాతతరం వంటకాలు కాలగమనంలో కలిసిపోతున్నాయి. అందులో ప్రముఖ వంటకాల గురించి గుర్తుచేయడమే ఈ కథనం ఉద్దేశం.
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గుజరాతీ ముఠియా
శనగపిండి, మెంతి ఆకులు, పసుపు, కారం, మసాలాలు దట్టించి పిండి కలుపుతారు. ఆ తర్వాత ఉండలుగా చుట్టి ఆవిరి మీద ఉడికిస్తారు. ఆపై అదనపు రుచి కోసం నూనె, ఆవాలు, కరివేపాకుతో తాలింపు పెడతారు. ఈలా తయారు చేసిన ఈ స్నాక్ ఆరోగ్యపరంగానూ ఎంతో బాగుంటుంది. శనగపిండి నుంచి ప్రొటీన్, మెంతి ఆకుల నుంచి ఫైబర్ పుష్కలంగా లభించేవి. ఇది స్నాక్స్ స్థానంలో ఎంతో ఆరోగ్యకరమైన ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగపడుతుంది. నూనె తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఈ కారణంగా బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఎంతో బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
ముఠియా ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. అందుకే గుజరాతీ కుటుంబాల్లో ఇది ప్రధాన ఆహారంగా ఉండేది. ప్రయాణ సమయాల్లో లేదా టీ సమయంలో చిరుతిండిగానూ తీసుకుంటారు. ముఠియా గుజరాతీల పాకశాస్త్ర నైపుణ్యాలను, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబిస్తుంది.
చెనా పోడా
చెనా పోడా (కాల్చిన చీజ్) ఒడిశాకు చెందిన గ్రామీణ శైలి తీపి వంటకం. దీనిని తాజా చెనా (కాటేజ్ చీజ్), సెమోలినా, బెల్లం లేదా పంచదారతో తయారు చేస్తారు. ఈ మిశ్రమాన్ని మట్టి పొయ్యిలో అంచులు క్యారమెలైజ్ అయ్యే వరకు నెమ్మదిగా వండుతారు, ఇది పొగ వాసనతో (స్మోకీ) తీపి రుచిని అందిస్తుంది. శుద్ధి చేసిన చక్కెరతో నిండిన ఆధునిక డెజర్ట్ల మాదిరిగా కాకుండా అధిక కాల్షియం, బెల్లం నుంచి వచ్చే సహజమైన తీపితో ఆరోగ్యకరమైనదిగా ఉంటుంది. ఇది సాంప్రదాయకంగా పూరీలోని జగన్నాథ ఆలయం ప్రసాదాలతో ముడిపడి ఉంది. ఈ చిరుతిండి 20వ శతాబ్దం ప్రారంభం నాటిది. రాజా పర్బా వంటి ఒడియా పండుగలతో దీనికి గాఢమైన సంబంధం ఉంది.
కరకరలాడే బికనేరి భుజియా
రాజస్థాన్లోని బికనేర్కు చెందిన బికనేరి భుజియాను మట్కీ పప్పు, శనగపిండి కలిపి తయారుచేస్తారు. నల్ల మిరియాల పొడి, యాలకుల వంటి మసాలాలు కలుపుతారు. ఇది చూడడానికి పలుచని చిప్స్ మాదిరిగా కరకరలాడుతుంది. అత్యంత తక్కువ నూనెలో వేయించడం వల్ల డీప్ ఫ్రై స్నాక్స్కు ఇది ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోవచ్చు. మోత్ పప్పులను ఉపయోగించడం వల్ల మొక్కల ఆధారిత ప్రోటీన్ లభిస్తుంది. ఫలితంగా శాకాహారులకు పోషకమైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది.
1877లో మహారాజా దుంగర్ సింగ్ పాలనలో తొలిసారిగా తయారు చేసిన ఈ పదార్థం మొదట్లో రాజరికపు ప్రత్యేక వంటకంగా ఉండేది. ఆ తర్వాత పెద్ద మొత్తంలో విస్తరించినా బహుళజాతి స్నాక్ బ్రాండ్ల పెరుగుదలే దీని ప్రాభవం తగ్గడానికి కారణమని చెప్పవచ్చు.
మహారాష్ట్ర పోహా చివ్డా
అటుకులతో (పోహా) తయారుచేసి, వేరుశెనగలు, కరివేపాకు, పసుపు, ఆవాలు కలిపి చేసే ఒక స్నాక్ "పోహా చివ్డా". తేలికగా, జిడ్డు లేకుండా ఉండే ఇది మహారాష్ట్రలో దీపావళి, వర్షాకాలంలో ఒక ప్రధాన ఆహారం. అటుకుల్లో లభించే ఇనుము, వేరుశనగల్లోని ఆరోగ్యకరమైన ఫ్యాట్ ఆరోగ్యానికి మేలు చేసేవే. ప్రాసెస్ చేసిన చిప్స్ కంటే ఇది సులభంగా జీర్ణమవుతుంది. దీనిని కొబ్బరి లేదా పంచదారతో తీపి లేదా ఉప్పగా ఉండే రకాలుగా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు.
చారిత్రాత్మకంగా, పోహా చివ్డా ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండటం వల్ల యాత్రికులకు, వ్యాపారులకు ప్రయాణంలో తినడానికి అనువైన చిరుతిండిగా ఉండేది. ముందుగా ప్యాక్ చేసిన చిరుతిళ్ల వైపు మళ్లడమే దీని ప్రాభవం తగ్గడానికి నిదర్శనం.
దౌలత్ కీ చాట్
ఢిల్లీ మర్చిపోయిన డెజర్ట్ 'దౌలత్ కీ చాట్'. ఇది పాలు, మీగడను రాత్రంతా చిలికి, ఆపై చక్కెర కలిపి, కుంకుమపువ్వు, పిస్తాలతో అలంకరించి తయారుచేసే ఒక నురుగుగల డెజర్ట్. దీనిని పాత ఢిల్లీలో కేవలం చలికాలపు ఉదయాన్నే విక్రయిస్తుంటారు. తక్కువ చక్కెర కారణంగా ఇది ఐస్ క్రీమ్ వంటి ఆధునిక డెజర్ట్లకు తేలికైన ప్రత్యామ్నాయంగా నిలుస్తుంది. పచ్చి పాలను (పాశ్చరైజ్ చేయనివి) ఉపయోగించడం వల్ల ప్రోబయోటిక్స్ లభిస్తాయి, అయినప్పటికీ ఇది కాలక్రమంలో మరుగున పడిపోయింది. ఒకప్పుడు మొఘల్ యుగం నాటి ప్రత్యేక వంటకంగా ఉన్న ఈ దౌలత్ కీ చాట్ తయారీకి ఎక్కువ శ్రమ అవసరం కావడం వల్ల ఇప్పుడు అరుదైపోయింది. చాందినీ చౌక్లోని వీధి వ్యాపారులు ఈ సంప్రదాయాన్ని కాపాడుతున్న చివరివారిలో ఉన్నారు.
ఆలూ కచోరీ
కచోరీ అంటే కాదనే వారు చాలా తక్కువ. ఉత్తర ప్రదేశ్కు చెందిన ఈ ఆణిముత్యపు చిరుతిండి ప్రతి ఒక్కరికీ సుపరిచితమే. కరకరలాడే గోధుమ పిండి కచోరీల మధ్యలో మసాలాలు కలిపిన బంగాళదుంపల గుజ్జును (ఆలూ కూరను) కూరగా పెట్టి, నూనెలో బాగా వేయిస్తారు. సంప్రదాయ వంటకాల్లో తక్కువ నూనె, తక్కువ మంటపై దీనిని తయారు చేస్తారు. ఇందులో సంక్లిష్ట కార్బోహైడ్రేట్లు, పొటాషియం అధికంగా ఉండే బంగాళదుంపల కలయిక దీనిని సమతుల్య శక్తి వనరుగా చేస్తుంది. ఇది యూపీలోని వ్యవసాయ కూలీలకు ఒక ప్రసిద్ధ అల్పాహారం. పట్టణీకరణ, త్వరితగతిన లభించే ఫాస్ట్-ఫుడ్ ఎంపికల పట్ల పెరిగిన ప్రాధాన్యత దీని క్షీణతకు కారణాలుగా చెప్పవచ్చు.
బీహార్ థేకువా
బీహారీ థేకువాను గోధుమ పిండి, బెల్లం, నెయ్యితో తయారు చేస్తారు. గుండ్రంగా చేసి నూనెలో బాగా వేయిస్తారు. సూర్య భగవానుడికి నైవేద్యాలకు ప్రతీక అయిన ఛత్ పూజ సమయంలో ఇది తప్పనిసరిగా ఉండే వంటకం. బెల్లం ఐరన్, యాంటీఆక్సిడెంట్లను అందిస్తుండగా, నెయ్యి ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులను అందిస్తుంది. ఇది ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండటం వల్ల గంగా సాగర్ మేళా మార్గంలోని యాత్రికులకు ప్రయాణంలో తినే చిరుతిండిగా మారింది. పండుగల సమయంలో థేకువా తయారీ ఒక సామూహిక కార్యకలాపంగా ఉంటుంది, ఇది బీహార్ గ్రామీణ సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబిస్తుంది.
బెంగాల్ పతిషాప్తా
బియ్యపు పిండి, కొబ్బరి తురుము, బెల్లం, కోవా మిశ్రమాన్ని కలిపి తయారు చేసే పతిషాప్తాలు బెంగాలీల సంప్రదాయ వంటకం. పౌష్ పర్బన్ (పంట పండుగ) సమయంలో తయారు చేస్తారు. ఆధునిక మిఠాయిలలో వాడే శుద్ధి చేసిన చక్కెరలా కాకుండా, ఇందులో బెల్లం, కొబ్బరి వాడకం సహజమైన తీపిని, మీడియం-చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్లను అందిస్తుంది. బియ్యపు పిండి దీనిని గ్లూటెన్ రహితంగా చేస్తుంది. ఈ తీపి వంటకం బెంగాల్ వ్యవసాయ చరిత్ర నుంచి వచ్చింది.
మహారాష్ట్ర శంకర్పాలి
మైదా, పంచదార, నెయ్యి కలిపి డైమండ్ షేప్లో తయారు చేసే స్నాక్ పేరే శంకర్పాలి. కరకరలాడేలా నూనెలో బాగా వేయించే ఈ స్నాక్ తియ్యగా, ఉప్పగా రెండు రకాల్లో లభిస్తాయి. వర్షాకాల ప్రయాణాల కోసం వీటిని పెద్ద మొత్తంలో తయారు చేస్తుంటారు. గణేష్ చతుర్థి, దీపావళి పండుగ సమయాల్లో వీటిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు.
తమిళ పణియారం
తమిళనాడు, కేరళలో పణియారం విరివిగా వాడుతుంటారు. బియ్యం, పప్పులు నానబెట్టి ఆ తర్వాత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పణియారం తయారు చేస్తుంటారు. ఇది లోపల మెత్తగా, పైన కరకరలాడుతూ ఉంటుంది. పులియబెట్టడం వల్ల ప్రోబయోటిక్ పదార్థం పెరిగి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. దీనిని ఉప్పగా, కారంగా, తియ్యగా ఎలా కావాలనుకుంటే అలా తయారు చేసుకోగలగడం విశేషం. ఒకప్పుడు తమిళ బ్రాహ్మణుల ఇళ్లలో ప్రధాన ఆహారంగా ఉన్న పణియారం తయారీకి ఎక్కువ శ్రమ అవసరం. అందుకే దీని ప్రాభవం కాలక్రమంలో తగ్గిపోయింది.
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