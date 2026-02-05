ETV Bharat / offbeat

పాతకాలం టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "ఉప్పు ఉండలు" - నేటి తరం వాళ్లకూ చాలా బాగా నచ్చుతాయి!

రెగ్యులర్ స్నాక్ రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Uppu Undalu Recipe
Uppu Undalu Recipe (ETV Bharat)
Traditional Snack Uppu Undalu Recipe : ప్రస్తుతం మారిన జీవనశైలికి తగ్గట్లుగానే ఆహారపు అలవాట్ల విషయంలోనూ ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి. అందులో స్నాక్స్ విషయానికొస్తే చిప్స్, కట్లెట్స్, కచోరీలు, పునుగులు అంటూ ఎన్నో రకాలు నేడు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇలా నచ్చిన స్నాక్ ఆర్డర్ పెడితే అలా చిటికెలో ఇంటికే వచ్చేస్తుంది. కానీ, ఇవేమి అందుబాటులో లేని రోజుల్లో మన అమ్మమ్మలు, నాన్నమ్మలు, తాతమ్మలు ఇంట్లోని పదార్థాలతోనే మంచి ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని తినేవారు.

ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటిదే ఒక టేస్టీ అండ్ హెల్దీ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, పాతకాలం నాటి రుచికరమైన "ఉప్పు ఉండలు". వీటి తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. ఇంట్లోని పదార్థాలతోనే చాలా సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే నేటి తరం పిల్లలూ కమ్మగా ఉన్నాయంటూ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తినేస్తారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ పాతకాలం నాటి రుచికరమైన స్నాక్ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Uppu Undalu Recipe
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రేషన్ బియ్యం - మూడు కప్పులు
  • ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - నాలుగు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - నాలుగు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత

Uppu Undalu Recipe
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ పాతకాలం స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో రేషన్ బియ్యాన్ని తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కనీసం ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మీ దగ్గర రేషన్ బియ్యం లేనట్లయితే మామూలు రైస్​తో కూడా ఈ స్నాక్ రెడీ చేసుకోవచ్చు.
  • బియ్యం బాగా నానిన తర్వాత వాటర్ మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని మెత్తని, పల్చని పిండిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఒక కప్పు పరిమాణంలో దానిమ్మ గింజలంత సన్నగా పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
Uppu Undalu Recipe
పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ఆరు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, మినప్పప్పు, పచ్చిశనగపప్పు వేసి ఎర్రగా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అవి ఎర్రగా వేగాక అందులో ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు, జీలకర్ర, ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
  • ఇక చివర్లో సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు కూడా వేసి అర నిమిషం పాటు వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో జారుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బియ్యప్పిండిని పోసుకోవాలి.
Uppu Undalu Recipe
పచ్చిమిర్చి తరుగు (Getty Images)
  • అలాగే, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. అప్పుడు అది ఉప్మా మాదిరిగా దగ్గరపడుతుంది.
  • ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక దాన్ని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చేతి మణికట్టుతో బాగా వత్తుతూ ఉండలు లేకుండా మెత్తని ముద్దలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను వేసి మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
Uppu Undalu Recipe
మినప్పప్పు (Getty Images)
  • అనంతరం కలిపిన పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న నిమ్మకాయంత ఉండలుగా చేసుకోవాలి. అలా పిండి మొత్తాన్ని చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో తగినన్ని నీళ్లు పోసి మరిగించుకోవాలి.
  • వాటర్ మరిగిన తర్వాత అందులో స్టీమర్ లేదా ఇడ్లీ పాత్ర ఉంచి దానిలో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పిండి ఉండలను వేసి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​ మీద ఎనిమిది నిమిషాలు, హై-ఫ్లేమ్​ మీద ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
Uppu Undalu Recipe
జీలకర్ర (ETV Bharat)
  • ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక ఐదారు నిమిషాలు అలాగే ఉంచి ఆపై బయటకు తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "ఉప్పు ఉండలు" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ స్నాక్ రెసిపీలకు బదులుగా ఓసారి ఈ పాతకాలం నాటి స్నాక్​ను ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

