ఫ్రెండ్స్నందు టాక్సిక్ ఫ్రెండ్స్ వేరయా - ఇలా గుర్తుపట్టరా మామా!!
- లవ్, ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్లోనూ ప్రతిబంధకంగా టాక్సిక్ బిహేవియర్ - మీలోనూ ఈ తరహా ప్రవర్తన ఉంటే మార్చుకోండిలా
Published : December 26, 2025 at 11:46 AM IST
Toxic Relation : రక్త సంబంధం నుంచి బీరకాయ పీచు సంబంధం దాకా ఎన్నెన్నో రిలేషన్స్ ఉంటాయి. కాలు, వేలు విడిచిన చుట్టాలెందరో ఉంటారు. వారందరితోనూ ఉండలేనంత ఫ్రీగా దోస్తులతో మాత్రమే ఉంటాం. కానీ.. ఫ్రెండ్స్లో కూడా కొందరితో ఫ్రీగా ఉండలేం. నలుగురిలో అవమానిస్తుంటారు. అదే సమయంలో మీకోసం నిలబడతామని చెబుతుంటారు. ఏది నిజమో అర్థంకాదు. జోక్ వేస్తుంటారు.. అందులో ఇన్సల్ట్ పర్సంటేజే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి ప్రవర్తనను టాక్సిక్ బిహేవియర్ గా మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, ఇలాంటి వారిని ఎలా గుర్తించాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అదే సమయంలో మనలోనూ ఈ టాక్సిక్ బిహేవియర్ ఉందేమో చెక్ చేసుకుందాం.
ఆధిపత్యం కోసం మనిషి ఆరాటపడుతుంటాడు. తమ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం మీద తనదే పైచేయి కావాలని భావిస్తుంటాడు. ఇది ఫ్రెండ్స్ మధ్యన కూడా కొందరు చూపిస్తుంటారు. తమకే అంతా తెలుసనేలా కలరింగ్ ఇవ్వడం నుంచి.. తాము చెప్పేందే గ్యాంగ్ మొత్తం పాటించాలని కోరుకుంటారు. తామే గ్యాంగ్ లీడర్ గా ప్రొజెక్ట్ చేసుకునేందుకు ట్రై చేస్తుంటారు. ఈ ప్రాసెస్లో తోటి ఫ్రెండ్స్ను తక్కువ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఇదంతా ఉద్దేశపూర్వకంగానే చేస్తుంటారు. ఇలాంటి వారిని గుర్తించి పక్కకు జరగడమే మేలని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇలా చేస్తుంటారు!
ఇలా టాక్సిక్ బిహేవియర్తో ఉండేవారు బంధంలో ఎప్పుడూ నిజాయితీగా ఉండరు. ఎదుటివారిని కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటారు.
ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా పెత్తనం చెలాయించడానికి చూస్తుంటారు. ఎదుటివారు చేసిన పొరపాటును తప్పుగా భూతద్దంలో చూపిస్తారు.
ఎదుటివారికి ఏమీ తెలియదన్నట్టుగా వారిని తీసిపడేస్తుంటారు. తమ బిహేవియర్తో వారిని కూడా తమకేమీ తెలియదు కావచ్చు అని నమ్మేలా చేస్తారు!
ప్రతిదానికీ తమపై ఆధారపడాలని కోరుకుంటారు. సిచుయేషన్స్ అలాగే క్రియేట్ చేస్తారు.
తమ మాట నెగ్గించుకునేందుకు తిరస్కరణ భావం చూపిస్తుంటారు.
ప్రేమికుల్లోనూ!
ఇలాంటి వారు ఫ్రెండ్స్ మధ్యనే కాదు, ప్రేమికుల్లోనూ ఉంటారు.
భాగస్వామిని తమ ఆస్తి హక్కులా చూస్తారు. పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇవ్వరు
పంతం నెగ్గించుకోవడానికి ఏడిపిస్తారు. వాళ్లు కూడా ఏడుస్తారు. సైలెంట్గా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంటారు.
అనుమానంతో ఫోన్లు చెక్ చేస్తుంటారు. ట్రాక్ కూడా చేస్తుంటారు
పైకి చెప్పేది ఒకటి, ప్రవర్తించేది మరొకటి అన్నట్టుగా ఉంటారు.
దీనివల్ల ఎదుటివారు మానసికంగా ఇబ్బంది పడుతుంటారు.
ఇలా దూరం జరగండి :
టాక్సిక్ ప్రవర్తన ఉన్నవారిని ఫేస్ చేయడానికి చేయాల్సిన మొదటి పని NO చెప్పడం. మీకు నచ్చకపోతే ఎలాంటి మొహమాటమూ లేకుండా వద్దని చెప్పాలి
మానసికంగా బాధపడుతూ YES చెప్పడం వల్ల మీరు మరింతగా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి వస్తుంది. మీ ఇబ్బంది ఎదుటివాళ్లకు అర్థం కాదు కూడా! అందువల్ల మీ ఫీలింగ్ను ధైర్యంగా చెప్పాలి
ఒక బంధంలోకి మనం ఎంట్రీ ఇస్తున్నామంటే అది పూర్తిగా మనకు నచ్చే జరగాలి. అదే సమయంలో ఆ బంధం నచ్చకపోతే వెళ్లిపోయేందుకు ఎగ్జిట్ బటన్ కూడా మనమే నొక్కేలా ఉండాలి.
ఆ టాక్సిక్ మీరే అయితే? :
ఆ టాక్సిక్ పర్సన్ మీరే అయితే మిమ్మల్ని మీరు తప్పక మార్చుకోవాలి.
మీకు నచ్చినట్టుగా మీరున్నట్టు.. ఎదుటివారు కూడా స్వేచ్ఛను కోరుకుంటారని గుర్తించండి.
ఫ్రెండ్షిప్లో, ప్రేమలో చొరవ తప్పక ఉంటుంది. అదే సమయంలో దానికి కూడా హద్దు ఉండాలి
అన్నీ మీకు చెప్పే చేయాలి, ప్రతిదానికీ మీపైనే డిపెండ్ కావాలని కోరుకోవద్దు
ఎదుటి వారిని హేళన చేయడం, వారిని ఏమీ తెలియని వారిలా ట్రీట్ చేయడం ఆపేయండి
వారి శారీరక, మానసిక పరిస్థితులను, పరిమితులను గుర్తించి, గౌరవించండి
బంధం గాఢంగా పెనవేసుకోవాలన్నా, కుప్ప కూలిపోవాలన్నా ఒక్క మాటతోనే అనే విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోండి. అందుకే నొప్పించేలా కాకుండా, మెప్పించేలా మాట్లాడండి.
అన్ కండిషన్ అసాధ్యం :
ప్రతి బంధంలోనూ అన్నో ఇన్నో కండిషన్స్ ఉంటాయని, అన్ కండిషన్ లవ్ అసాధ్యమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని కూడా అందరూ గుర్తు పెట్టుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. రిలేషన్లో చిన్న చిన్న కోపాలు, తాపాలు వస్తూనే ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఇలాంటి సమస్యలను టీ కప్పులో తుపానులా భావించాలని సూచిస్తున్నారు. వీటిని అధిగమించాలంటే.. ఇద్దరూ తమ బంధంలో నిజాయితీగా ఉండడమే ఏకైక మార్గమని చెబుతున్నారు. మనసు విప్పి మాట్లాడుకోవడం ద్వారా బంధాన్ని బలంగా నిలుపుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
కొందరు మనుషులు టాక్సిక్ బిహేవియర్తో ఉండడానికి కారణం వారు పెరిగిన పరిస్థితులు. తిరిగిన వాతావరణం. చిన్నప్పుడు ఫేస్ చేసిన ఇబ్బందులు. మానసికంగా ఇబ్బందిపడ్డవారు తక్కువ సెల్ఫ్ఎస్టీమ్ కలిగి ఉంటారు. ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడతారు. అదే సమయంలో అన్కండిషన్ లవ్ ఎక్కడా దొరకదని గుర్తించాలి. ప్రతి బంధంలోనూ కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి. అందువల్ల అన్నీ టాక్సిక్ రిలేషన్స్ గా పొరబడకూడదు. మనసు విప్పి మాట్లాడుకోవడమే, నిజాయితీగా ఉండడమే దీనికి అసలైన మందు
- క్రాంతికార్, సైకాలజిస్ట్