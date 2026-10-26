అడవిలోకి వెళ్లిపుడు స్ప్రే కొట్టుకోకండి - 'పెద్దపులి మిమ్మల్ని ఎలా భావిస్తుందంటే!'
జంగిల్ సఫారీలో జాగ్రత్త - ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా ప్రాణాలకే ముప్పు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 11:02 AM IST
Jungle Safari : జంగిల్ సఫారీలో పెద్దపులి, జంతువులు కనిపించగానే ఉత్కంరగా కెమెరాలు క్లిక్ అనిపిస్తుంటారు. వన్యప్రాణుల కదలికలను మరింత దగ్గరగా చూడాలని ఆరాటపడతారు. వాహనాలను ముందుకు పోనిస్తుంటారు. ఫొటోల కోసం వాహనాల నుంచి దిగేందుకు వెనుకాడరు. అది మనకో అద్భుతమైన దృశ్యం కావచ్చు. కానీ ఆ పులికి, ఇతర వన్యప్రాణులకు మాత్రం అది అసహనం కలిగిస్తుంది! దీనివల్ల కొన్నిసార్లు పర్యాటకుల ప్రాణాలూ ప్రమాదంలో పడతాయి.
అత్యుత్సాహం తగదు
కవ్వాల్, ఏపీలో శ్రీశైలం వంటి టైగర్ రిజర్వులకు, నేషనల్ పార్క్ వన్య ప్రాణులను వీక్షించేందుకు పర్యాటకులు వెళుతున్నారు. పులి, చిరుత, ఏనుగు కనిపిస్తే ఆ క్షణాన్ని కెమెరాలో బంధించాలనే ఉత్సాహం సహ జమే. అయితే అడవి జూపార్క్ కాదు. అక్కడి జీవులు మనకు వినోద వస్తువులు కావు. వాటి ప్రవర్తనను ముందుగా ఊహించలేం. చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం కూడా అటు జంతువులకు, ఇటు మనుషులకు ప్రమాదం కలిగిస్తుంది. అందుకే సఫారీకి వెళ్లే ముందు కొన్ని విషయాల్ని గుర్తుంచు కోవాలి.
స్ప్రే వాడకూడదు
అడవుల్లోకి వెళ్లేటపుడు సౌకర్యవంతమైన దుస్తులు, టోపీ వెంట తీసుకెళ్లాలి. ఆలివ్ గ్రీన్, గోధుమ, లేత గోధుమ, బూడిద రంగు దుస్తులు అనుకూలం. ప్రకాశవంతమైన రంగులు, మెరిసే దుస్తులు, ఘాటైన సుగంధ ద్రవ్యాలను వీలైనంతవరకు నివారించాలి. ఘాటైన సుగంధ ద్రవ్యాల వల్ల పెద్దపులులు దగ్గరకు వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది. జంతువులకు దగ్గరగా వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే బైనా క్యులర్ తో వాటిని స్పష్టంగా చూడొచ్చు.
ప్రకృతి చెప్పే విషయాలు కనిపిస్తాయి
అడవి శబ్దాలను వినాలి. కేకలు వేయడం, పాటలు పెట్టడం, జంతువుల అరుపులను అనుకరించడం వన్యప్రాణులను ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. జంతువులు దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు నిశ్శబ్దంగా ఉండాలని జాతీయ పులుల సంరక్షణ ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్టీసీఏ) మార్గదర్శ కాలు సూచిస్తున్నాయి. మనం మాట్లాడటం తగ్గిస్తే ప్రకృతి చెప్పే ఎన్నో విషయాలు వినిపిస్తాయి.
వెంటపడొద్దు
- అడవిలో పులి, ఎలుగుబంటి కనిపించగానే దాన్ని అనుసరిస్తూ వాహనాన్ని వేగంగా నడిపించడం ప్రమాదకరం.
- అవి ఒత్తిడికి గురవుతాయి.
- తప్పించుకునే మార్గం లేదని భావిస్తే దూకుడుగా స్పందించే ప్రమాదం ఉంది.
- జంతువులకు వెళ్లే దారివ్వాలి.
- గైడ్ సూచనలు పాటించాలి.
పులులు మిమ్మల్ని ఎలా భావిస్తాయంటే!
- అడవిలో ఏనుగు ప్రశాంతంగా కనిపించవచ్చు. కానీ, అది భయపడినా, తనకు ముప్పు ఉందని భావించినా క్షణాల్లో దూసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది.
- అనుమతి లేకుండా వాహనం దిగొద్దు. జంతువుల దగ్గరకు నడుచుకుంటూ వెళ్లొద్దు.
- ఫొటోల కోసం ప్రమాదకరమైన భంగిమల్లో నిలబడొద్దు.
- ఫ్లాష్ ఫొటో గ్రఫీని ఉపయోగించొద్దు. సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి.
- ఆ సొంత వాహనాల్లో దరాబాద్-శ్రీశైలం వంటి టైగర్ రిజర్వుల మీదుగా వెళ్లేప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు వాహనం దిగొద్దు.
- కూర్చోవడం, వంగటం ప్రమాదకరం.
- నాలుగు కాళ్ల జంతువుగా భావించి పెద్దపులులు దాడి చేసే ప్రమాదం ఉంటుంది.
'మన చెత్త' అవసరం లేదని గుర్తుంచుకోండి
- జంతువులకు బిస్కెట్లు, పండ్లు లేదా ఇతర ఆహార పదార్థాలు ఇవ్వకూడదు.
- జంతువు నుంచి స్పందన రాబట్టేందుకు ఈలలు వేయడం, అరవడం, చేతులతో సైగలు చేయడం ద్వారా వాటి దృష్టిని ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నించకూడదు.
- మనుషుల నుంచి ఆహారం లభిస్తుందనే అలవాటు జంతువుల సహజ ప్రవర్తనను మార్చవచ్చు.
- వన్యప్రాణులకు మన ఆహారం అవసరం లేదని గుర్తుంచుకోండి.
ఎలా చూశామో అలాగే వదిలి రావాలి
- సఫారీకి వెళ్లేటప్పుడు తాగునీరు, వ్యక్తిగత వస్తువులు, బైనాక్యులర్స్, కెమెరా వంటివి వెంట తీసుకెళ్లవచ్చు.
- ప్లాస్టిక్ కవర్లు, ఆహార పొట్లాలు, ఇతర వ్యర్థాలు అడవిలో పడేయకూడదు.
- మీ చెత్తను తిరిగి తీసుకురావడానికి చిన్న రియూజబుల్ సంచిని వెంట ఉంచుకోవడం మంచిది.
- చెట్లపై పేర్లు చెక్కడం, రాళ్లపై రాతలు రాయడం, ప్లాస్టిక్ లేదా ఇతర చెత్తను వదిలివెళ్లడం మానుకోవాలి.
- అడవిలోని ప్రతి వస్తువుకూ పర్యావరణ వ్యవస్థలో ఓ పాత్ర ఉంటుంది. అడవిని ఎలా చూశామో అలాగే వదిలి వెళ్లాలి.
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