వింటర్ పొల్యూషన్కు దూరంగా ఉండాలనుకుంటే ఈ ప్రాంతాలకు వెళ్లండి
Pollution Free Tourist Places : చలికాలంలో పెరిగే కాలుష్యం నుంచి బయటపడి సుదూర తీరాలకు వెళ్లేందుకు టూరిస్టులు ఇటీవల ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. దీంతో వింటర్ టూరిస్ట్ కేంద్రాలకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది.
Published : October 29, 2026 at 5:20 PM IST
Winter Tourist Destinations : ఎండాకాలం వస్తే చాలు వేడిని భరించలేక ఏ ఊటీకో, కొడైకెనాల్, మనాలికో వెళ్తుంటారు. ప్రకృతి పచ్చందాలు అలుముకునే కాలమైతే గోవా, అండమాన్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ చలికాలంలో కొత్త పర్యాటక పరంపర మొదలైంది. దేశంలో అనేక నగరాలు, పట్టణాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతూ కాలుష్య భూతం పెరుగుతోంది. ఆరోగ్య సమస్యలున్న వారిని మరింత ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడుతోంది. ఇప్పుడున్న కాలుష్యం వల్ల గాలి నాణ్యత మెల్లగా క్షీణిస్తుండటంతో నవంబరు-ఫిబ్రవరిలో పర్యాటక గమ్యస్థానాల ఎంపికలో స్వచ్ఛమైన గాలి వచ్చే ప్రాంతాలు ముందుంటున్నాయి.
ఆస్తమా, సీఓపీడీ వంటి ధీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారిని, వృద్ధులు, పిల్లలు చలికాలంలో కాలుష్య ప్రాంతాల్లో తిరగవద్దని వైద్యులు సూచించడం వల్ల పర్యాటక ప్రదేశాలకు వెళ్లేవారు ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ అత్యుత్తమంగా ఉండే ప్రాంతాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆకర్షణలు ఇలా
ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని తిరుమల, అనంతగిరి కొండలు, అరకు వంటి ప్రాంతాల్లో పచ్చని కొండలు, స్వచ్ఛమైన గాలి లభిస్తుంది. ఈ ప్రాంతాలు ఆధ్యాత్మిక, ప్రకృతి పర్యాటకుల్ని ఆకర్షిస్తున్నాయి. అదే విధంగా దేశంలో హిమాచల్ప్రదేశ్లో హిమాలయ పర్వతశ్రేణుల మధ్య కొలువైన కిన్నౌర్, కేరళలో కొబ్బరితోటలు, సరస్సులు, సముద్రతీరం, బ్యాక్వాటర్ ఉన్న కొల్లం, ఫ్రెంచి నిర్మాణశైలి, రంగురంగుల వీధులతో పుదుచ్చేరి వంటి ప్రాంతాలతో పాటు స్వచ్ఛమైన గాలికి, ప్రకృతి అందాలకు చిరునామాగా ఉన్న అండమాన్ నికోబార్ దీవులు ఆకర్షిస్తున్నారు.
గాలి నాణ్యత ఉన్న వైపే టూరిస్టుల పరుగులు
నగరాలు అంటే సాధారణంగా పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందినవి, భారీగా వాహనాల సంచారం ఉంటుంది. పరిశ్రమలు, వాహనాలతోనే వాయు కాలుష్యం పెరుగుతుంటుంది. దేశంలో పలు నగరాలు మాత్రం పూర్తి భిన్నంగా ఉన్నాయి. ఆ నగరాల్లో ఏడాది పొడవునా గాలి నాణ్యత అత్యుత్తమంగా ఉంటోంది. అదే సమయంలో అక్కడ పర్యాటక ఆకర్షణలూ చాలా ఉన్నాయి.
గ్యాంగ్టక్ ( సిక్కిం)
కాంచన గంగ పర్వతం, నగరం మధ్యలోంచి రోప్వే ప్రయాణం, చైనా సరిహద్దు నాథులాపాస్, మంచులో గడ్డకట్టే సరస్సులు, ప్రశాంతత, ప్రకృతి, స్వచ్ఛమైన గాలికి మంచి టూరిస్ట్ స్పాట్ ఇది. ఇక్కడ ఏక్యూఐ 15 కన్నా తక్కువే ఉంటుంది.
కోహిమా (నాగాలండ్)
పర్వతాల నడుమ అంతమైన రాజధాని నగరం. కోహిమా వార్ సెమెట్రీ ప్రపంచంలో అత్యంత ముఖ్యమైన స్మారకాల్లో ఒకటి. జపాన్-బ్రిటన్ సైన్యం మధ్య జరిగిన యుద్ధానికి ఇది గుర్తుగా మిగిలింది. జుకో వ్యాలీ బ్యూటీఫుల్ లోయ. ఆకుపచ్చ ప్రకృతి సౌందర్యం నాగా తెగల ప్రత్యేక ఆహారం, దుస్తులు, సంగీతం, నృత్యాలు పర్యాటకుల్ని ఆకట్టుకుంటాయి. ఏక్యూఐ 15లోపే ఉంటుంది.
ఇంఫాల్ (మణిపుర్)
ఇక్కడ ప్రశాంతమైన వాతావరణానికి ప్రసిద్ధి. దగ్గరలోని లోక్టక్ సరస్సు దేశంలోనే అతిపెద్ద మంచినీటి సరస్సు. ఇక్కడ కనిపించే మరో ప్రత్యేకం. తేలియాడే మట్టి దీవులు. ప్రపంచంలోనే ప్రకృతి అద్భుతంగా ఉంటుంది. కేబుల్ నేషనల్ పార్కు, ప్రపంచంలో ఏకైక తేలియాడే జాతీయ ఉద్యానవనాన్ని చూసే అవకాశం. ఏక్యూఐ 15-20లోపే ఉంటుంది.
ఊటీ (తమిళనాడు)
పొగమంచుతో కప్పుకునే లోయలు, చల్లని వాతావరణం, మెట్టుపాలెం-ఊటీ మధ్య నడిచే యునెస్కో వారసత్వ ప్రయాణం టాయ్ట్రైన్, బొటానికల్ గార్డెన్, టీ తోటలు, జలపాతం వంటి అనేక పర్యాటక ఆకర్షణలతో స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏక్యూఐ 15 నుంచి 20లోపే ఉంటుంది.
ఉడుపి (కర్ణాటక)
పచ్చని కొండలు, సముద్ర తీరాలే కాదు. మరోవైపు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం ఉంటుంది. ఏక్యూఐ 20 నుంచి 25లోపే ఉంటుంది.
అగర్తల (త్రిపుర)
పచ్చటి అటవీప్రాంతాలు, ప్రశాంతమైన వాతావరణం, వివిధ తెగల సంస్కృతితో కలిసిన అరుదైన నగరం ఇది. 1901లో నిర్మించిన ఉజ్జయంత ప్యాలెస్ రాష్ట్ర మ్యూజియంగా ఉంది. రుద్రసాగర్లో తేలియాడే నిర్మహల్ కట్టడం ప్రత్యేక ఆకర్షణ. అంతేకాదు అందమైన సరస్సులున్నాయి. ఇది బంగ్లాదేశ్ రాజధానికి అతి దగ్గరలో ఈ నగరం ఉంటుంది.
ఐజ్వాల్ (మిజోరాం)
చల్లటి వాతావరణం, మబ్బుల దృశ్యాలు, మనోహరంగా ఉంటుంది. తక్కువ ట్రాఫిక్ జామ్లు, పరిశుభ్రత, ప్రజల్లో క్రమశిక్షణ, ప్రశాంత జీవనశైలి ఆకట్టుకుంటాయి. ఇక్కడ ఏక్యూఐ 30-35లోపే ఉంటుంది.
జోర్హాట్ (అస్సాం)
టీ తోటల హబ్. దగ్గరలోని మజులీ ఐలాండ్ ప్రపంచంలో అతి పెద్ద నది దీవి. చరిత్ర, సంస్కృతి, టీ పరిశ్రమ, నది దీవులతో వన్యప్రాణులు సంచరించే అభయారణ్యం. ఈ ప్రాంతంలో ఏక్యూఐ 40- 50లోపే ఉంటుంది.
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