దసరా సెలవులు వచ్చేస్తున్నాయ్! - దగ్గర్లో ఏదైనా టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా?
స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు - మర్చిపోలేని జ్ఞాపకాలుగా మార్చుకోండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 12:02 PM IST
Holiday Tour Planner : ఏపీలో స్కూళ్లు, కళాశాలలకు ఈ నెల 12 నుంచి 21 వరకు సెలవులు ప్రకటించగా, తెలంగాణలో 10 నుంచి 22వరకు హాలిడేస్ ఇచ్చారు. ఇక ఉద్యోగులకు సైతం పండుగకు ముందు వీకెండ్తో కలిపి 17 నుంచి 20 (19న సెలవు పెడితే) నాలుగు రోజులు కలిసొస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది పండుగ సెలవులను ఎంజాయ్ చేయడానికి టూర్లు ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఈ సమయంలో సెలవులను ఆస్వాదించేలా కొత్త ప్రదేశాలను అన్వేషించండి. ఈ దసరాను ఒక చిరస్మరణీయ జ్ఞాపకంగా చేసుకోండి.
దసరా సెలవులను సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు కుటుంబాలు, యువ పర్యాటకులు సరసమైన ధరలో సందర్శించదగిన, ఆకర్షణీయమైన ప్రదేశాల కోసం చూస్తున్నారు. లోకల్గా చూస్తే తెలంగాణ ఊటీగా పేరొందిన అనంతగిరి కొండలు, శ్రీశైలంలోని ఆధ్యాత్మిక జ్యోతిర్లింగం, ఇక పొరుగునే ఉన్న కర్ణాటకలోనే మైసూర్ దసరా ఉత్సవాలకు పెట్టింది పేరు. ఊరేగింపులో ఏనుగు అంబారీలు, మరెన్నో వీక్షించే అవకాశం ఉంది.
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అక్టోబర్ 17 నుంచి 20 వరకు నాలుగు రోజుల విరామం లభిస్తుంది. 19న ఒక్క రోజు సెలవు పెడితే సెలవు తీసుకుంటే అక్టోబర్ 20న విజయదశమి హాలిడే ఉంది. ఈ సమయంలో చిన్న విహారయాత్ర ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ప్రయాణం అంటే కేవలం వెళ్లి రావడమే గాకుండా అక్కడి వాతావరణాన్ని, ప్రాంతాన్ని మనస్ఫూర్తిగా ఆస్వాదించడం. అక్కడి సంస్కృతితో మమేకం కావడం, పరిసరాలతో అనుబంధాన్ని పెంచుకోవడం. ఇలాంటి ప్రయాణాలు జీవితాంతం తీపి జ్ఞాపకాలుగా మిగిలిపోతాయి.
ఎక్కడికి వెళ్లొచ్చు?
- విజయవాడ (కనకదుర్గ ఆలయం, భవాని ద్వీపం): కనకదుర్గ ఆలయంలో శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతాయి. అమ్మవారి దర్శనంతో పాటు, కృష్ణా నదిలోని భవాని ద్వీపం, ప్రకాశం బ్యారేజీ, ఉండవల్లి గుహలను తక్కువ ఖర్చుతో సందర్శించవచ్చు.
- శ్రీశైలం (భ్రమరాంబ దేవి ఆలయం): ఇది 12 జ్యోతిర్లింగాలు, 18 శక్తి పీఠాలలో ఒకటి. దసరా సమయంలో నవదుర్గ అలంకరణలు, అలాగే మల్లికార్జున స్వామి, అమ్మవార్లను వివిధ వాహనాలపై (నంది, హంస, మయూర వాహనాలు) ఊరేగించే కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు.
- భద్రాచలం, పర్ణశాల: దసరా పండుగకు శ్రీరామచంద్రుని ఆరాధనతో ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. సీతారామస్వామి ఆలయం, సమీపంలోని ప్రకృతి రమణీయత కలిగిన పర్ణశాల భక్తులను, పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తాయి.
- విశాఖపట్నం (అరకు లోయ, లంబసింగి): ప్రకృతి ప్రేమికులకు అరకు లోయ, బొర్రా గుహలు "ఆంధ్ర కశ్మీర్"గా పిలిచే లంబసింగి అద్భుతమైన విహారయాత్ర గమ్యస్థానాలు.
- వరంగల్ (భద్రకాళి ఆలయం): నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో ప్రతి రోజూ అమ్మవారికి ప్రత్యేక అలంకరణలు నిర్వహిస్తారు. విజయదశమి వేడుకల్లో ప్రత్యేక వాహన సేవ ఉంటుంది.
- హైదరాబాద్: నవరాత్రి ఉత్సవాలు సంప్రదాయం, ఆధునికత మేళవించాయి. చార్మినార్లోని భాగ్యలక్ష్మి దేవాలయం, బల్కంపేట్ ఎల్లమ్మ దేవాలయం, బేగంపేట, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలిలోని వాణిజ్య దాండియా/గర్బా రాత్రులు పండుగ గ్లామర్ను జోడిస్తున్నాయి.
- బాసర (జ్ఞాన సరస్వతి ఆలయం): భారతదేశంలోని ఏకైక ప్రధాన సరస్వతీ క్షేత్రం. ముఖ్యంగా మూలా నక్షత్రం రోజున వేలాది మంది తల్లిదండ్రులు అక్షరాభ్యాసం ఆచారాల కోసం పిల్లలను తీసుకువస్తారు.
- బతుకమ్మ పండుగ : నవరాత్రులకు సమాంతరంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బతుకమ్మ పండుగ జరుపుకొటారు. వరంగల్లోని పద్మాక్షి కొండ, హైదరాబాద్లోని ట్యాంక్బండ్, కరీంనగర్ గ్రౌండ్స్లో రంగురంగుల పూల దొంతరలతో మహిళలు భారీగా తరలి వస్తారు.
- మైసూర్: మైసూర్ ప్యాలెస్ దసరా ఊరేగింపుతో అబ్బురపరుస్తుంది.
- కూర్గ్: కాఫీ తోటలు, జలపాతాలు, చల్లని వాతావరణం దీనిని ఒక ప్రశాంతమైన విహార ప్రదేశంగా చేస్తాయి.
- హంపి: చరిత్ర ప్రియుల కోసం, విజయనగర సామ్రాజ్య శిధిలాలు, విరూపాక్ష ఆలయం తప్పక చూడాల్సిన ప్రాంతాలు.
తక్కువ బడ్జెట్లో ఇతర రాష్ట్రాలు
- కులు (హిమాచల్ ప్రదేశ్): దల్పూర్ మైదానంలో దేవతా ఊరేగింపులు, జానపద నృత్యాలతో వారం రోజుల పాటు ఉత్సవాలు.
- కోల్కతా: సింధూర్ ఖేలా, విగ్రహ నిమజ్జనంతో విజయదశమి వేడుకలు.
- ఢిల్లీ కోట: రావణ దిష్టిబొమ్మ దహనం, పెద్ద జాతరలు.
- తవాంగ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్: సుందరమైన తవాంగ్లో మోన్పా సంప్రదాయాలను ప్రదర్శిస్తుంది.
- మిజోరం: ఐజ్వాల్ సమీపంలో జరిగే ఆంథూరియం ఉత్సవం పుష్ప సౌందర్యాన్ని సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలతో మిళితం చేస్తుంది.
జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :
- మీరు వెళ్తున్న ప్రాంతాల్లో నీళ్లు, నదులు, జలాశయాలు ఉంటున్నట్లయితే అప్రమత్తంగా ఉండాలి. చిన్న పిల్లలు ఉంటే ప్రయాణంలోనూ జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి.
- ప్రయాణానికి వెళ్లే ముందు ఇంటికి తాళం వేయండి. విలువైన వస్తువులను బ్యాంకు లాకర్లలో ఉంచండి. నమ్మకమైన పొరుగువారికి తెలియజేయండి. ప్రయాణానికి సంబంధించిన తాజా సమాచారాన్ని నేరుగా పోస్ట్ చేయవద్దు. తిరిగి వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే పంచుకోండి. ప్రయాణంలో మొబైల్కి దూరంగా ఉండండి. సోషల్ మీడియా నోటిఫికేన్లు ఆఫ్ చేయండి.
- ముందస్తు బుకింగ్ : పండుగ రద్దీ కారణంగా రైలు, బస్సు, హోటల్ టిక్కెట్లను ముందుగానే రిజర్వ్ చేసుకోండి.
- వాహన తనిఖీ: సుదూర ప్రయాణాలకు ముందు కారు/బైక్ను తనిఖీ చేయండి. ఘాట్ రోడ్లపై జాగ్రత్తగా ఉండండి.
- ఆహారం, ఆరోగ్యం: పరిశుభ్రమైన ఆహారం తినండి, ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు, తాగునీరు, ప్రథమ చికిత్స కిట్ వెంట తీసుకెళ్లండి.
అధికారిక హెల్ప్లైన్ ఉపయోగించండి :
- తెలంగాణ పర్యాటక శాఖ టోల్-ఫ్రీ : 1800 425 46464
- ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖ హెల్ప్లైన్ : 1800 425 45454
- కర్ణాటక పర్యాటక శాఖ హెల్ప్లైన్ : +91-80-2235-2828
- ఇన్క్రెడిబుల్ ఇండియా హెల్ప్లైన్ : 1800 11 1363
పండుగను ఆస్వాదించండి, కొత్త ప్రదేశాలను అన్వేషించండి. ఈ దసరాను ఒక చిరస్మరణీయ జ్ఞాపకంగా మలుచుకోండి.
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