ETV Bharat / offbeat

అందమైన కుక్కపిల్లలు - చూస్తే 'టెడ్డీ బేర్‌' అనుకుంటారు!

గుండ్రని ముఖం, దట్టమైన వెంట్రుకలు - చూడముచ్చటైన జాతులు!

teddy_dog_breed
టెడ్డీ బేర్ కుక్కపిల్లలు (Getty images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 12:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Teddy Dog Breed : పమెరేనియన్ కుక్కల ముఖం గుండ్రంగా, చూడడానికి బొమ్మలా కనిపిస్తుంది. డబుల్ కోట్ పప్పీ కట్ గ్రూమింగ్ చూడముచ్చటగా ఉంటుంది. ఇది ఎంతో చురుకైనది. ఇక కావలియర్ కింగ్ చార్లెస్ స్పానియల్, పూడిల్ జాతుల కలయిక అయినటువంటి కావాపూ డాగ్ సైతం ఎంతో బాగుంటుంది

టెడ్డీ బేర్ ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. చూడడానికే కాదు! పట్టుకుంటే చాలా మెత్తగా, సున్నితంగా ఉంటాయి. సరిగ్గా ఇలాంటి టెడ్డీ బేర్ వంటి కుక్క పిల్లలు సైతం పెంచుకునే వారికి ఆసక్తి రేపుతున్నాయి. మృదువైన వెంట్రుకలు, గుండ్రని ముఖం, ముద్దుగా, బొమ్మల్లా కనిపించే ఇవి జంతు ప్రేమికుల మనస్సు గెలుచుకుంటున్నాయి. ఇవి సోషల్ మీడియాలోనూ వైరల్​గా మారుతున్నాయి. ఇళ్లలో బెడ్రూముల్లో గెంతుతూ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఇలాంటి కుక్కల్లో కొన్ని జాతుల గురించి తెలుసుకుందాం.

చేపలు నీటిలో ఊపిరాడక చనిపోతాయా? - అడుగున ఏం జరుగుతుంది?

పొమెరేనియన్

పొమెరేనియన్ టెడ్డీ బేర్ లాంటి కుక్కల్లో ఇవి ముందుంటాయి. రెండు పొరల్లో వెంట్రుకలు ఈ కుక్కలకు గుండ్రని ఆకారాన్నిస్తాయి. 'పప్పీ కట్' పద్ధతితో వాటిని అందంగా తీర్చిదిద్దుతారు. బొచ్చును కత్తిరించడం వల్ల అవి ముద్దుగా కనిపిస్తాయి. చూసేందుకు చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పటికీ చాలా చురుకుగా ఉంటాయి.

teddy_dog_breed
టెడ్డీ బేర్ కుక్కపిల్లలు (Getty images)

కావాపూ

కావలియర్ కింగ్ చార్లెస్ స్పానియల్, పూడిల్ జాతుల మిశ్రమమైన కావాపూను టెడ్డీ బేర్ డాగ్ అని అంటుంటారు. పొడవాటి వేలాడే చెవులు, మృదువైన, రింగులు తిరిగిన వెంట్రుకలు వీటి ప్రధాన ఆకర్షణగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎప్పుడూ యవ్వనంగా కనిపించే సున్నితమైన ముఖ కవళికలు ఉంటాయి. పెంపుడు జంతువులను ఇష్టపడే వారికి ఈ జాతి కుక్కలు మంచి ఆప్షన్.

teddy_dog_breed
టెడ్డీ బేర్ కుక్కపిల్లలు (Getty images)

చౌ చౌ

టెడ్డీ బేర్ కంటే పెద్దగా, మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉండే కుక్క కావాలనుకుంటే 'చౌ చౌ' ఎంచుకోవచ్చు. దట్టమైన జూలు లాంటి వెంట్రుకలు, దృఢమైన శరీరంతో చిన్నపాటి ఎలుగుబంటి పిల్లలా కనిపిస్తుంది. ఈ కుక్కలు చాలా ప్రశాంతంగా, హుందాగా ఉంటాయి. ఎప్పుడూ నిశ్శబ్దంగా, ప్రశాంతంగా కనిపిస్తుంది. దాని ప్రత్యేకమైన నీలి-నలుపు నాలుక దాని ఆకర్షణను మరింత పెంచుతుంది.

teddy_dog_breed
టెడ్డీ బేర్ కుక్కపిల్లలు (Getty images)

మాల్టిపూ

మాల్టీస్, టాయ్ పూడిల్ జాతుల మిశ్రమమైన మాల్టిపూ చిన్నగా, మృదువుగా, చాలా ముద్దుగా ఉంటుంది. దాని పట్టులాంటి వెంట్రుకలు, మెరిసే కళ్లతో అది ఒక సజీవ బొమ్మలా కనిపిస్తుంది. ఇవి మనుషులతో స్నేహపూర్వకంగా, ఉల్లాసంగా ఉంటాయి. అపార్ట్‌మెంట్లలో నివసించడానికి చాలా అనుకూలం. చిన్న పరిమాణం, ప్రేమపూర్వక స్వభావం వల్ల, ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకోవాలనుకునే వారికి ఇవి బెస్ట్.

బిచాన్ ఫ్రైస్

బిచాన్ ఫ్రైస్ ఒక మెత్తటి, తెల్లటి దిండులా కనిపిస్తుంది. దాని దట్టమైన, రింగుల వెంట్రుకలను గుండ్రంగా, టెడ్డీ బేర్ రూపంలో కట్ చేయొచ్చు. ఉల్లాసంగా, ఆప్యాయంగా ఉండే ఈ జాతి కుక్క పిల్లలు ఇంట్లో ఉండడం వల్ల ఉత్సాహంగా అనిపిస్తుంది.

సంరక్షణే కీలకం

పైన పేర్కొన్న కుక్క పిల్లలు సహజంగా ముద్దుగా అనిపించినా వాటిని ఎప్పుడూ పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. టెడ్డీ బేర్ రూపం కోసం తరచూ హెయిర్ కటింగ్ చేయించాలి. ఇక ప్రతిరోజూ స్నానం చేయించే సమయంలో బొచ్చు చిక్కుపడిపోకుండా చూసుకోవాలి. సంరక్షణ పరంగా తీసుకునే జాగ్రత్తలు వాటికి ప్రత్యేకమైన రూపాన్నిస్తాయి.

పులుల మెడలో 'డిజిటల్ గంట' - రహస్యాలన్నీ ఎలా తెలుసుకుంటారంటే!

ఇష్టంగా పెంచుకుంటున్న 'మొక్కలు' వాడిపోయాయా? - ఈ చిన్న చిట్కాలతో మళ్లీ 'జీవం'!

TAGGED:

TEDDY DOG BREED
PET DOG BREEDS
టెడ్డీ బేర్ కుక్క పిల్లలు
TEDDY BEAR PUPPIES
PRETTY DOG BREEDS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.