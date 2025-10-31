ETV Bharat / offbeat

అద్భుతమైన రుచితో "కంది పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​!

కందిపప్పుతో సింపుల్​గా చేసుకునే పచ్చడి - ఇలా చేసి తింటే ఆహా అనాల్సిందే!

Toor Dal Pachadi
Toor Dal Pachadi (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 1:50 PM IST

Toor Dal Pachadi Recipe : ఇంట్లో కూరగాయలు లేనపుడు కర్రీ చేయడం అనేది పెద్ద టాస్క్. ఆ టైమ్​లో కంగారు పడకుండా కందిపప్పుతో సింపుల్​గా పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఇది తయారైపోతుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్​ అనాల్సిందే. దీన్ని వేడివేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకొని తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీలింగ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఈ కమ్మని కంది పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Toor Dal Pachadi
కందిపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కందిపప్పు - పావు కప్పు
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 15
  • కరివేపాకు - పావు కప్పు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వెల్లుల్లి - 1
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
Toor Dal Pachadi
చింతపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కప్పులో కొద్దిగా చింతపండు, వేడి నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో పావు కప్పు కందిపప్పు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులో 15 ఎండుమిర్చి ముక్కలను వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • పావు కప్పు కరివేపాకు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి కాస్తా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Toor Dal Pachadi
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • పప్పుల మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్సీపట్టాలి. ఆ తర్వాత నానబెట్టిన చింతపండు, ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొన్ని గోరువెచ్చని నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, కొంచెం కరివేపాకు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి.
Toor Dal Pachadi
ఆవాలు, జీలకర్ర, పసుపు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత తాలింపును రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే నోరూరించి కందిపప్పు పచ్చడి సిద్ధమైనట్లే!
  • ఈ పచ్చడిని జార్​లో వేసి ఫ్రిడ్జ్​లో పెట్టారంటే పది రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది!
  • వేడివేడి అన్నంలో కంది పచ్చడి, కాస్తా నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే అద్దిరిపోతుంది!
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి!

